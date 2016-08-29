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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5114511551165117

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:51

с утра чуточку вниз
25.95-26.00/26.05-26.10
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:59

Re: Валютный рынок в контексте

Приват снизил продажу на 10 копеек,что-то знает?
Кто не словил дно в первых числах апреля? Пожалуйста,те же прайсы 11-го июня,без намёков на рост)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:03

  Gumanoid написав:Вслед за Соросом и нобелевским лауреатом Кругманом Всемирный банк говорит, что мир — на пороге очень большого финансового кризиса. Будет хуже, чем2008-м. И то, что делает Дональд Трамп, — одна из причин. Грядет «великая депрессия».


Передайте вашим соросам, кругманам и вслед Всемирному банку, что мы это сами знаем и нам пох.
Потому что мы знаем формулу противоядия и рекомендуем её всем остальным нациям.
А именно:
20 соток. Ухоженный погреб. С картошкой, салом, капусточкой, огурчиками и помидорчиками. В коморе гречка с тушеночкой. Подматрасный запас наличности. Серебрянное столовое серебро, скромный набор золотых безделушек. И воля вольная!
Мы за последние 30 лет так натренированы этими кризисами, что теперь сами можем работать инструкторами.
И твои друзья не называют сроков ... То, что кризисы постоянный спутник капитализма, мы и сами знаем.
Но в отличии от всех остальных к кризисам мы готовы всегда!

:lol: :lol: :lol:
Libo
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