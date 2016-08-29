Додано: Пон 11 чер, 2018 12:01

Смолий рассказал, что определяет курс гривны

НБУ отказался от фиксированного валютного курса, он определяется рынком. Об этом в интервью «Зеркалу недели» рассказал глава Нацбанка Яков Смолий.



«Мы уже давно отошли от фиксированного курса. Курс сейчас определяет не Национальный банк, а рынок. Правительство использует при составлении бюджета те или иные технические, расчетные показатели, однако конъюнктура рынка их реализации может и не способствовать. Если импорт и экспорт сегодня формируют иной курс, чем заложено в бюджете, мы в это вмешиваться не можем», — сказал Смолий.



«Мы только следим, чтобы колебаний больших не было, ведь они увеличивают неопределенность в экономике и мешают бизнесу и населению принимать долгосрочные решения. Вот это и есть наибольшая объективность», — добавил глава НБУ.«Мы приблизительно ориентируемся, какой у нас объем предложения валюты и спроса на нее, и исходим из того, что должны наращивать резервы, но одновременно и не должны мешать рынку определять курс гривни, который соответствует состоянию экономики. Мы все уже видели, к чему приводит поддержание курса гривны на искусственном уровне, оторванном от экономических реалий, — к накоплению дисбалансов и кризисов», — подчеркнул глава Нацбанка.



«НБУ может краткосрочно все выровнять с помощью давления на курс гривны и удовлетворить премьер-министра. Но зачем? Это решение не убережет нас от повторения ситуации через определенное время. В НБУ, если мы удержим его независимость, руководство должно приходить на семь лет и работать на длительную перспективу. Мы не можем зацикливаться на краткосрочной ситуации и не можем позволить себе «одноразовые» решения, которые не решают сути проблемы», — резюмировал Смолий.