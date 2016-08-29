RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5115511651175118>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:51

с утра чуточку вниз
25.95-26.00/26.05-26.10
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11216
З нами з: 19.05.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 3125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:59

Re: Валютный рынок в контексте

Приват снизил продажу на 10 копеек,что-то знает?
Кто не словил дно в первых числах апреля? Пожалуйста,те же прайсы 11-го июня,без намёков на рост)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9653
З нами з: 30.12.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:03

  Gumanoid написав:Вслед за Соросом и нобелевским лауреатом Кругманом Всемирный банк говорит, что мир — на пороге очень большого финансового кризиса. Будет хуже, чем2008-м. И то, что делает Дональд Трамп, — одна из причин. Грядет «великая депрессия».


Передайте вашим соросам, кругманам и вслед Всемирному банку, что мы это сами знаем и нам пох.
Потому что мы знаем формулу противоядия и рекомендуем её всем остальным нациям.
А именно:
20 соток. Ухоженный погреб. С картошкой, салом, капусточкой, огурчиками и помидорчиками. В коморе гречка с тушеночкой. Подматрасный запас наличности. Серебрянное столовое серебро, скромный набор золотых безделушек. И воля вольная!
Мы за последние 30 лет так натренированы этими кризисами, что теперь сами можем работать инструкторами.
И твои друзья не называют сроков ... То, что кризисы постоянный спутник капитализма, мы и сами знаем.
Но в отличии от всех остальных к кризисам мы готовы всегда!

:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6389
З нами з: 14.11.11
Подякував: 275 раз.
Подякували: 3107 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:11

Привет из Днепра-8

Начав торги понедельника довольно динамичным откатом, «зеленые медведи» на межбанке к 12.02 успокоились, а курс доллара «уперся» по более значимым бидам в цифру 26,08 и по состоянию на указанное время консолидировался на отметке 26,08/26,09 UAH/USD, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.

Дополуденная попытка «зеленого» отката на торгах валютного межбанка , вызванная пассивностью покупателей, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Дата: 11 июня 2018 г. на 12.10

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,03/26,10 UAH/USD
€ – 30,75/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB

На 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен по более значимым бидам: 25,97-26,00/26,04-07 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Снижением цен спроса удалось сохранить баланс.

По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении действующих цен(26,03/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB), из-за которого несколько обмелел поток клиентского «приноса». При этом доминирование оферов валюты со стороны клиентов сохранилось.

Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,03/26,07 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «среднеликвидный».

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64599
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3915 раз.
Подякували: 7309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:45

Я думаю тут таких нет, которые со мной не согласны в том, что гривнедепо последние пять лет рулит, а доллароматрасники в пролете. И в пролете даже те, что перекидывались в течении последних пяти лет с гривны в бакс и наоборот.
Толку от ловли низов за последние 5 лет, если средний курс за пять лет выйдет в пределах 24,3 (если равномерно тариться) ?
Обьясните, к чему тогда все эти заморочки?
Накапливаешь гришу и на депо в госбанк не превышая в одном банке лимит 200 тыш на один банк с процентами? И так раз за разом. И никаких баксов, евро и т.п.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 11 чер, 2018 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 939
З нами з: 30.09.15
Подякував: 140 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:49

  Yuri_61 написав:Я думаю тут таких нет, которые со мной не согласны в том, что гривнедепо последние пять лет рулит, а доллароматрасники в пролете. И в пролете даже те, что перекидывались в течении последних пяти лет с гривны в бакс и наоборот.
Толку от ловли низов за последние 5 лет, если средний курс за пять лет выйдет в пределах 24,3 (если равномерно тариться) ?

Обьясните, к чему тогда все эти заморочки?

Накапливаешь гришу и на депо в госбанк не превышая в одном банке лимит 200 тыш на один банк с процентами? И так раз за разом.
Посчитайте, и убедитесь сами!

5 лет назад курс был 8.
hxbbgaf
 
Заблокований
Повідомлень: 19815
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:53

  hxbbgaf написав:5 лет назад курс был 8.


Я пишу про тактику между кризисами (т.е. в период как миниум, 5 лет.
А перед самим кризисом, быстренько перекинуться в бакс или евро. А как олько кризис пройдет обратно перекинутся в гривну и в течении пяти лет накапливать и на гривнедепо.
Главное не проморгать наступление следующего мирового кризиса (2019?).
Yuri_61
 
Повідомлень: 939
З нами з: 30.09.15
Подякував: 140 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:01

Re: Валютный рынок в контексте

Смолий рассказал, что определяет курс гривны
НБУ отказался от фиксированного валютного курса, он определяется рынком. Об этом в интервью «Зеркалу недели» рассказал глава Нацбанка Яков Смолий.

«Мы уже давно отошли от фиксированного курса. Курс сейчас определяет не Национальный банк, а рынок. Правительство использует при составлении бюджета те или иные технические, расчетные показатели, однако конъюнктура рынка их реализации может и не способствовать. Если импорт и экспорт сегодня формируют иной курс, чем заложено в бюджете, мы в это вмешиваться не можем», — сказал Смолий.

«Мы только следим, чтобы колебаний больших не было, ведь они увеличивают неопределенность в экономике и мешают бизнесу и населению принимать долгосрочные решения. Вот это и есть наибольшая объективность», — добавил глава НБУ.«Мы приблизительно ориентируемся, какой у нас объем предложения валюты и спроса на нее, и исходим из того, что должны наращивать резервы, но одновременно и не должны мешать рынку определять курс гривни, который соответствует состоянию экономики. Мы все уже видели, к чему приводит поддержание курса гривны на искусственном уровне, оторванном от экономических реалий, — к накоплению дисбалансов и кризисов», — подчеркнул глава Нацбанка.

«НБУ может краткосрочно все выровнять с помощью давления на курс гривны и удовлетворить премьер-министра. Но зачем? Это решение не убережет нас от повторения ситуации через определенное время. В НБУ, если мы удержим его независимость, руководство должно приходить на семь лет и работать на длительную перспективу. Мы не можем зацикливаться на краткосрочной ситуации и не можем позволить себе «одноразовые» решения, которые не решают сути проблемы», — резюмировал Смолий.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 11 чер, 2018 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1417
З нами з: 06.01.17
Подякував: 488 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:04

  Сибарит написав:
  tea написав:Шанси за підсумками року отримати однозначну інфляцію дуже великі.Але доведеться щонайменше не знижувати облікову.

Шансы высоки, но цена этого мероприятия запредельна.
Ориентир на инфляцию, в целом, гораздо лучше регулирования курса, но нужно оценивать возможности экономики, а не добиваться целевой цифры любой ценой, насилуя экономику.
Хорошего руководителя отличает от исполнителя именно умение оценить целесообразность достижения ранее поставленной цели и вовремя остановиться.

Сибарит. А почему вы считаете что этим НБУ насилует экономику?
Я понимаю, что для экономики является важным наличие недорогих кредитных ресурсов, и что повышая учетную ставку НБУ этому мягко говоря не способствует. Но с другой стороны вопрос, а возможны ли дешевые кредиты при высокой инфляции? Думаю ответ - нет.
Поэтому считаю что НБУ делает все правильно - первоочередная задача снизить инфляцию, если это у них получиться - тогда подешевеют и кредиты для экономики.
Или я чего-то не понимаю?
Fedor
 
Повідомлень: 69
З нами з: 11.09.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:24

  Fedor написав:
  Сибарит написав:
  tea написав:Шанси за підсумками року отримати однозначну інфляцію дуже великі.Але доведеться щонайменше не знижувати облікову.

Шансы высоки, но цена этого мероприятия запредельна.
Ориентир на инфляцию, в целом, гораздо лучше регулирования курса, но нужно оценивать возможности экономики, а не добиваться целевой цифры любой ценой, насилуя экономику.
Хорошего руководителя отличает от исполнителя именно умение оценить целесообразность достижения ранее поставленной цели и вовремя остановиться.

Сибарит. А почему вы считаете что этим НБУ насилует экономику?
Я понимаю, что для экономики является важным наличие недорогих кредитных ресурсов, и что повышая учетную ставку НБУ этому мягко говоря не способствует. Но с другой стороны вопрос, а возможны ли дешевые кредиты при высокой инфляции? Думаю ответ - нет.
Поэтому считаю что НБУ делает все правильно - первоочередная задача снизить инфляцию, если это у них получиться - тогда подешевеют и кредиты для экономики.
Или я чего-то не понимаю?
Повышая цены государством на энергоносители ,которые прямо влияют на рост цен товара и услуг и на инфляцию в том числе -это как борьба пчёл с медом.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1417
З нами з: 06.01.17
Подякував: 488 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 5115511651175118>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus, Fedor і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1227, 1228, 1229
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12286 1340248
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 10:54
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6271 1326472
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 13:35
prodigy
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37447
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.