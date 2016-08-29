с утра чуточку вниз
25.95-26.00/26.05-26.10
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:51
с утра чуточку вниз
25.95-26.00/26.05-26.10
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:59
Re: Валютный рынок в контексте
Приват снизил продажу на 10 копеек,что-то знает?
Кто не словил дно в первых числах апреля? Пожалуйста,те же прайсы 11-го июня,без намёков на рост)))
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:03
Передайте вашим соросам, кругманам и вслед Всемирному банку, что мы это сами знаем и нам пох.
Потому что мы знаем формулу противоядия и рекомендуем её всем остальным нациям.
А именно:
20 соток. Ухоженный погреб. С картошкой, салом, капусточкой, огурчиками и помидорчиками. В коморе гречка с тушеночкой. Подматрасный запас наличности. Серебрянное столовое серебро, скромный набор золотых безделушек. И воля вольная!
Мы за последние 30 лет так натренированы этими кризисами, что теперь сами можем работать инструкторами.
И твои друзья не называют сроков ... То, что кризисы постоянный спутник капитализма, мы и сами знаем.
Но в отличии от всех остальных к кризисам мы готовы всегда!
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:11
Привет из Днепра-8
Начав торги понедельника довольно динамичным откатом, «зеленые медведи» на межбанке к 12.02 успокоились, а курс доллара «уперся» по более значимым бидам в цифру 26,08 и по состоянию на указанное время консолидировался на отметке 26,08/26,09 UAH/USD, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.
Дополуденная попытка «зеленого» отката на торгах валютного межбанка , вызванная пассивностью покупателей, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Дата: 11 июня 2018 г. на 12.10
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,03/26,10 UAH/USD
€ – 30,75/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB
На 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен по более значимым бидам: 25,97-26,00/26,04-07 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Снижением цен спроса удалось сохранить баланс.
По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении действующих цен(26,03/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB), из-за которого несколько обмелел поток клиентского «приноса». При этом доминирование оферов валюты со стороны клиентов сохранилось.
Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,03/26,07 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «среднеликвидный».
US
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:45
Я думаю тут таких нет, которые со мной не согласны в том, что гривнедепо последние пять лет рулит, а доллароматрасники в пролете. И в пролете даже те, что перекидывались в течении последних пяти лет с гривны в бакс и наоборот.
Толку от ловли низов за последние 5 лет, если средний курс за пять лет выйдет в пределах 24,3 (если равномерно тариться) ?
Обьясните, к чему тогда все эти заморочки?
Накапливаешь гришу и на депо в госбанк не превышая в одном банке лимит 200 тыш на один банк с процентами? И так раз за разом. И никаких баксов, евро и т.п.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 11 чер, 2018 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:49
5 лет назад курс был 8.
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:53
Я пишу про тактику между кризисами (т.е. в период как миниум, 5 лет.
А перед самим кризисом, быстренько перекинуться в бакс или евро. А как олько кризис пройдет обратно перекинутся в гривну и в течении пяти лет накапливать и на гривнедепо.
Главное не проморгать наступление следующего мирового кризиса (2019?).
Додано: Пон 11 чер, 2018 12:01
Re: Валютный рынок в контексте
Смолий рассказал, что определяет курс гривны
НБУ отказался от фиксированного валютного курса, он определяется рынком. Об этом в интервью «Зеркалу недели» рассказал глава Нацбанка Яков Смолий.
«Мы уже давно отошли от фиксированного курса. Курс сейчас определяет не Национальный банк, а рынок. Правительство использует при составлении бюджета те или иные технические, расчетные показатели, однако конъюнктура рынка их реализации может и не способствовать. Если импорт и экспорт сегодня формируют иной курс, чем заложено в бюджете, мы в это вмешиваться не можем», — сказал Смолий.
«Мы только следим, чтобы колебаний больших не было, ведь они увеличивают неопределенность в экономике и мешают бизнесу и населению принимать долгосрочные решения. Вот это и есть наибольшая объективность», — добавил глава НБУ.«Мы приблизительно ориентируемся, какой у нас объем предложения валюты и спроса на нее, и исходим из того, что должны наращивать резервы, но одновременно и не должны мешать рынку определять курс гривни, который соответствует состоянию экономики. Мы все уже видели, к чему приводит поддержание курса гривны на искусственном уровне, оторванном от экономических реалий, — к накоплению дисбалансов и кризисов», — подчеркнул глава Нацбанка.
«НБУ может краткосрочно все выровнять с помощью давления на курс гривны и удовлетворить премьер-министра. Но зачем? Это решение не убережет нас от повторения ситуации через определенное время. В НБУ, если мы удержим его независимость, руководство должно приходить на семь лет и работать на длительную перспективу. Мы не можем зацикливаться на краткосрочной ситуации и не можем позволить себе «одноразовые» решения, которые не решают сути проблемы», — резюмировал Смолий.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 11 чер, 2018 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 чер, 2018 12:04
Сибарит. А почему вы считаете что этим НБУ насилует экономику?
Я понимаю, что для экономики является важным наличие недорогих кредитных ресурсов, и что повышая учетную ставку НБУ этому мягко говоря не способствует. Но с другой стороны вопрос, а возможны ли дешевые кредиты при высокой инфляции? Думаю ответ - нет.
Поэтому считаю что НБУ делает все правильно - первоочередная задача снизить инфляцию, если это у них получиться - тогда подешевеют и кредиты для экономики.
Или я чего-то не понимаю?
Додано: Пон 11 чер, 2018 12:24
Повышая цены государством на энергоносители ,которые прямо влияют на рост цен товара и услуг и на инфляцию в том числе -это как борьба пчёл с медом.
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