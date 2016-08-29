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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5115511651175118

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:26

  Fedor написав:
  Сибарит написав:
  tea написав:Шанси за підсумками року отримати однозначну інфляцію дуже великі.Але доведеться щонайменше не знижувати облікову.

Шансы высоки, но цена этого мероприятия запредельна.
Ориентир на инфляцию, в целом, гораздо лучше регулирования курса, но нужно оценивать возможности экономики, а не добиваться целевой цифры любой ценой, насилуя экономику.
Хорошего руководителя отличает от исполнителя именно умение оценить целесообразность достижения ранее поставленной цели и вовремя остановиться.

Сибарит. А почему вы считаете что этим НБУ насилует экономику?
Я понимаю, что для экономики является важным наличие недорогих кредитных ресурсов, и что повышая учетную ставку НБУ этому мягко говоря не способствует. Но с другой стороны вопрос, а возможны ли дешевые кредиты при высокой инфляции? Думаю ответ - нет.
Поэтому считаю что НБУ делает все правильно - первоочередная задача снизить инфляцию, если это у них получиться - тогда подешевеют и кредиты для экономики.
Или я чего-то не понимаю?


Нет, тут не инфляция определяет, а риски.
Страновой риск + риск должника + риск валюты = ставка.
Если самый надёжный заёмщик в стране платит 17,4 % годовых в гривне (страновой риск + риск валюты), то сколько будут просить с заёмщиков 3-4-5-го эшелонов ???
А вот высокие кредитные ставки могут подстёгивать инфляцию, т.к. эти безумные %% бизнес должен на кого-то переложить :oops:
НБУ лечит уже последствия (симптоматику), но у этого лечения куча побочных явлений - крелиты не дешевеют, привлекается горячий краткосрочный спекулятивный капитал, укрепляется гривня, растёт импорт, снижается некоторое своё производство, падают бюджетные поступления (в т.ч. и от импорта) и вся эта спираль закручивается пока её в очередной раз не рванёт..... Тогда и курс растёт скачками - то с 5 до 8 через 10, то с 8 до 24 через 32 :evil:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:27

Перес де Куэльяр
Это одна из наших бед, слишком много государство на себя взяло.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:32

Vitalych-new
Я думаю в вашей формуле инфляция входит как составлющая в "Страновой риск" или "риск валюты".
Мое мнение: ну не будет никто давать кредиты по ставке, которая ниже уровня инфляции.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:34

  Fedor написав:Сибарит. А почему вы считаете что этим НБУ насилует экономику?
Я понимаю, что для экономики является важным наличие недорогих кредитных ресурсов, и что повышая учетную ставку НБУ этому мягко говоря не способствует. Но с другой стороны вопрос, а возможны ли дешевые кредиты при высокой инфляции? Думаю ответ - нет.
Поэтому считаю что НБУ делает все правильно - первоочередная задача снизить инфляцию, если это у них получиться - тогда подешевеют и кредиты для экономики.
Или я чего-то не понимаю?


Совершенно верно.
Плюс еще один момент. Мы связываем рост нашей экономики с ростом ПИИ. В чем измеряет объем рынка иностранный инвестор? Чтобы прийти на него? Конечно в долларах. Когда наш доход составляет $100 в месяц на одну укроповскую душу, это для него не рынок. Максимум он привезет сюда небольшую партию товара. А вот когда $1000, он быстро тут построит свою фабрику и предложит вам на ней работу. По европейским и мировым масштабам это уже огромный рынок. Игра стоит свеч.
Именно это явление мы наблюдали в начале нулевых.
Сюда ломанулись все и притарабанили кучу бабла. Работы было валом, вы зажрались, набрали кредитов, пересели на крутые тачки, ходили по самым дорогим миланским бутикам и просили за свои паршивые совдеповские хатынки по 200-300 тыщ.
Всё это вернется очень скоро, когда средняя з/п перевалит за $500 и устремится к тыще.
Готовьтесь.
Осенью начнется движуха.
8) 8) 8)
Libo
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