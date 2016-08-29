Додано: Пон 11 чер, 2018 12:34

Fedor написав: Сибарит. А почему вы считаете что этим НБУ насилует экономику?

Я понимаю, что для экономики является важным наличие недорогих кредитных ресурсов, и что повышая учетную ставку НБУ этому мягко говоря не способствует. Но с другой стороны вопрос, а возможны ли дешевые кредиты при высокой инфляции? Думаю ответ - нет.

Поэтому считаю что НБУ делает все правильно - первоочередная задача снизить инфляцию, если это у них получиться - тогда подешевеют и кредиты для экономики.

Или я чего-то не понимаю? Сибарит. А почему вы считаете что этим НБУ насилует экономику?Я понимаю, что для экономики является важным наличие недорогих кредитных ресурсов, и что повышая учетную ставку НБУ этому мягко говоря не способствует. Но с другой стороны вопрос, а возможны ли дешевые кредиты при высокой инфляции? Думаю ответ - нет.Поэтому считаю что НБУ делает все правильно - первоочередная задача снизить инфляцию, если это у них получиться - тогда подешевеют и кредиты для экономики.Или я чего-то не понимаю?

Совершенно верно.Плюс еще один момент. Мы связываем рост нашей экономики с ростом ПИИ. В чем измеряет объем рынка иностранный инвестор? Чтобы прийти на него? Конечно в долларах. Когда наш доход составляет $100 в месяц на одну укроповскую душу, это для него не рынок. Максимум он привезет сюда небольшую партию товара. А вот когда $1000, он быстро тут построит свою фабрику и предложит вам на ней работу. По европейским и мировым масштабам это уже огромный рынок. Игра стоит свеч.Именно это явление мы наблюдали в начале нулевых.Сюда ломанулись все и притарабанили кучу бабла. Работы было валом, вы зажрались, набрали кредитов, пересели на крутые тачки, ходили по самым дорогим миланским бутикам и просили за свои паршивые совдеповские хатынки по 200-300 тыщ.Всё это вернется очень скоро, когда средняя з/п перевалит за $500 и устремится к тыще.Готовьтесь.Осенью начнется движуха.