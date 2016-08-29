tea написав:Шанси за підсумками року отримати однозначну інфляцію дуже великі.Але доведеться щонайменше не знижувати облікову.
Шансы высоки, но цена этого мероприятия запредельна. Ориентир на инфляцию, в целом, гораздо лучше регулирования курса, но нужно оценивать возможности экономики, а не добиваться целевой цифры любой ценой, насилуя экономику. Хорошего руководителя отличает от исполнителя именно умение оценить целесообразность достижения ранее поставленной цели и вовремя остановиться.
Сибарит. А почему вы считаете что этим НБУ насилует экономику? Я понимаю, что для экономики является важным наличие недорогих кредитных ресурсов, и что повышая учетную ставку НБУ этому мягко говоря не способствует. Но с другой стороны вопрос, а возможны ли дешевые кредиты при высокой инфляции? Думаю ответ - нет. Поэтому считаю что НБУ делает все правильно - первоочередная задача снизить инфляцию, если это у них получиться - тогда подешевеют и кредиты для экономики. Или я чего-то не понимаю?
Нет, тут не инфляция определяет, а риски. Страновой риск + риск должника + риск валюты = ставка. Если самый надёжный заёмщик в стране платит 17,4 % годовых в гривне (страновой риск + риск валюты), то сколько будут просить с заёмщиков 3-4-5-го эшелонов ??? А вот высокие кредитные ставки могут подстёгивать инфляцию, т.к. эти безумные %% бизнес должен на кого-то переложить НБУ лечит уже последствия (симптоматику), но у этого лечения куча побочных явлений - крелиты не дешевеют, привлекается горячий краткосрочный спекулятивный капитал, укрепляется гривня, растёт импорт, снижается некоторое своё производство, падают бюджетные поступления (в т.ч. и от импорта) и вся эта спираль закручивается пока её в очередной раз не рванёт..... Тогда и курс растёт скачками - то с 5 до 8 через 10, то с 8 до 24 через 32
Fedor написав:Сибарит. А почему вы считаете что этим НБУ насилует экономику? Я понимаю, что для экономики является важным наличие недорогих кредитных ресурсов, и что повышая учетную ставку НБУ этому мягко говоря не способствует. Но с другой стороны вопрос, а возможны ли дешевые кредиты при высокой инфляции? Думаю ответ - нет. Поэтому считаю что НБУ делает все правильно - первоочередная задача снизить инфляцию, если это у них получиться - тогда подешевеют и кредиты для экономики. Или я чего-то не понимаю?
Совершенно верно. Плюс еще один момент. Мы связываем рост нашей экономики с ростом ПИИ. В чем измеряет объем рынка иностранный инвестор? Чтобы прийти на него? Конечно в долларах. Когда наш доход составляет $100 в месяц на одну укроповскую душу, это для него не рынок. Максимум он привезет сюда небольшую партию товара. А вот когда $1000, он быстро тут построит свою фабрику и предложит вам на ней работу. По европейским и мировым масштабам это уже огромный рынок. Игра стоит свеч. Именно это явление мы наблюдали в начале нулевых. Сюда ломанулись все и притарабанили кучу бабла. Работы было валом, вы зажрались, набрали кредитов, пересели на крутые тачки, ходили по самым дорогим миланским бутикам и просили за свои паршивые совдеповские хатынки по 200-300 тыщ. Всё это вернется очень скоро, когда средняя з/п перевалит за $500 и устремится к тыще. Готовьтесь. Осенью начнется движуха.