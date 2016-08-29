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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 чер, 2018 12:56
Fedor написав:Vitalych-new
"А вот высокие кредитные ставки могут подстёгивать инфляцию, т.к. эти безумные %% бизнес должен на кого-то переложить".
С этим тоже можно поспорить. Бизнес берет кредиты -> увеличивается производство -> увеличивается предложения товара, услуг -> снижение цен.
Если в вашей цепочке сработает последняя стрелочка (снизится маржа на единице товара), то какой смысл увеличивать производство ? Как окупить кредитные %% ? Даже если валовая "грязная" прибыль чуть увеличится, то платить эти ненормальные %% будет невозможно. К тому же наш бизнес не может жить без постоянного роста цен - инфляция лучше всего нивелирует просчёты и издержки
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Додано: Пон 11 чер, 2018 13:05
Vitalych-new
В продолжение вашей формулы "Ставка по кредитам = Страновой риск + риск должника + риск валюты"
Ну во-первых, "риск валюты" - существует только в том случае если, кредитная организация, привлекает средства в одной валюте, а одалживает в другой. Мы говорим здесь об Украине, где бизнес в основном нуждается в гривневых кредитах, соответственно деньги привлекаюся в гривне и выдаются в гривне, валютный риск здесь равен 0.
Во-вторых, "страновой риск" - я так понимаю, что под этим подразумевается процентная ставка, по которой выдаются кредиты самому надежному должнику. В Украине самый надежный должник - это НБУ, риск это ставка, по которой он занимает гривну на депозитные сертификаты - зависит от учетной ставки, а она в свою очередь - зависит от инфляции, т.е. чем ниже инфляция, тем ниже учетная ставка и ниже страновой риск в вашей формуле.
Таким образом мы снова возвращаемся к инфляции.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 13:06
Fedor написав:
Поэтому считаю что НБУ делает все правильно - первоочередная задача снизить инфляцию, если это у них получиться - тогда подешевеют и кредиты для экономики.
Или я чего-то не понимаю?
Вроде, все правильно, но экономика слишком сложная штука, чтобы можно было решать задачи по очереди. Всегда приходится искать компромисс, при котором очень важно не перегнуть палку.
На мой взгляд, со ставкой палку перегнули. В результате, получили ревальвацию гривны, что делает многие ресурсы для бизнеса дороже, а это дополнительное давление, помимо отсутствия кредитования. И это дополнительный источник инфляции, если не сейчас, то в перспективе.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 13:13
Vitalych-new
Все верно, я думаю, что так и должен насыщаться рынок(а то у нас государство там установило максимальные цены, там запретило поднимать цены..., там разрешило поднять цены - и сразу же стало виновником инфляции, та и народ орет "караул, сем шкур дерут!"). А насчет просчетов и издержек - извините у нас конкуренция.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 13:14
Сибарит
Спасибо, понял вашу мысль.
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Fedor
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Додано: Пон 11 чер, 2018 13:36
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Додано: Пон 11 чер, 2018 13:39
Yuri_61 написав:
Я пишу про тактику между кризисами (т.е. в период как миниум, 5 лет.
А перед самим кризисом, быстренько перекинуться в бакс или евро. А как олько кризис пройдет обратно перекинутся в гривну и в течении пяти лет накапливать и на гривнедепо.
Главное не проморгать наступление следующего мирового кризиса (2019?).
По моим расчетам переброска с гривни в доллар, а затем с доллара в гривну и снова в доллар плюс проценты по депо дает чистую прибыль 20% годовых в долларах. На годовом гривневом депо Вы заработаете чистыми 12% в гривнях. Разница есть? Плюс, находясь 5-6 месяцев в году в долларе Вы имеете мощную страховку от всяких форс-мажоров и спите спокойно. Плюс, если начнется внезапно форс-мажор Вы просто не успеете выпрыгнуть из гривне депо, зафиксируете лося и начнете скупать доллар по максимальной цене, еще более усугубив свое положение.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 13:55
Сибарит написав: Fedor написав:
Поэтому считаю что НБУ делает все правильно - первоочередная задача снизить инфляцию, если это у них получиться - тогда подешевеют и кредиты для экономики.
Или я чего-то не понимаю?
Вроде, все правильно, но экономика слишком сложная штука, чтобы можно было решать задачи по очереди. Всегда приходится искать компромисс, при котором очень важно не перегнуть палку.
На мой взгляд, со ставкой палку перегнули. В результате, получили ревальвацию гривны, что делает многие ресурсы для бизнеса дороже, а это дополнительное давление, помимо отсутствия кредитования. И это дополнительный источник инфляции, если не сейчас, то в перспективе.
Зауважу, в "нормальній" економіці підняття облікової ставки призводить до стримування інфляції [стримування інфляції попиту]. В наших реаліях кредитування "попиту" епізодичне. Тому, можливо, превалюватиме ефект збільшення операційних витрат бізнесу.
Водночас основні джерела інфляції знаходяться поза компетенцією НБУ.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Додано: Пон 11 чер, 2018 14:05
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Додано: Пон 11 чер, 2018 14:20
холоп з Рівного написав:
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Який дивний псевдонiм , то якесь знущання ., Чому холоп ?
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