Додано: Пон 11 чер, 2018 13:55

Сибарит написав: Fedor написав: Поэтому считаю что НБУ делает все правильно - первоочередная задача снизить инфляцию, если это у них получиться - тогда подешевеют и кредиты для экономики.

Или я чего-то не понимаю? Поэтому считаю что НБУ делает все правильно - первоочередная задача снизить инфляцию, если это у них получиться - тогда подешевеют и кредиты для экономики.Или я чего-то не понимаю?

Вроде, все правильно, но экономика слишком сложная штука, чтобы можно было решать задачи по очереди. Всегда приходится искать компромисс, при котором очень важно не перегнуть палку.

На мой взгляд, со ставкой палку перегнули. В результате, получили ревальвацию гривны, что делает многие ресурсы для бизнеса дороже, а это дополнительное давление, помимо отсутствия кредитования. И это дополнительный источник инфляции, если не сейчас, то в перспективе. Вроде, все правильно, но экономика слишком сложная штука, чтобы можно было решать задачи по очереди. Всегда приходится искать компромисс, при котором очень важно не перегнуть палку.На мой взгляд, со ставкой палку перегнули. В результате, получили ревальвацию гривны, что делает многие ресурсы для бизнеса дороже, а это дополнительное давление, помимо отсутствия кредитования. И это дополнительный источник инфляции, если не сейчас, то в перспективе.

Зауважу, в "нормальній" економіці підняття облікової ставки призводить до стримування інфляції [стримування інфляції попиту]. В наших реаліях кредитування "попиту" епізодичне. Тому, можливо, превалюватиме ефект збільшення операційних витрат бізнесу.

Водночас основні джерела інфляції знаходяться поза компетенцією НБУ. Зауважу, в "нормальній" економіці підняття облікової ставки призводить до стримування інфляції [стримування інфляції попиту]. В наших реаліях кредитування "попиту" епізодичне. Тому, можливо, превалюватиме ефект збільшення операційних витрат бізнесу.Водночас основні джерела інфляції знаходяться поза компетенцією НБУ.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell