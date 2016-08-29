Додано: Пон 11 чер, 2018 13:05

Vitalych-new

В продолжение вашей формулы "Ставка по кредитам = Страновой риск + риск должника + риск валюты"

Ну во-первых, "риск валюты" - существует только в том случае если, кредитная организация, привлекает средства в одной валюте, а одалживает в другой. Мы говорим здесь об Украине, где бизнес в основном нуждается в гривневых кредитах, соответственно деньги привлекаюся в гривне и выдаются в гривне, валютный риск здесь равен 0.

Во-вторых, "страновой риск" - я так понимаю, что под этим подразумевается процентная ставка, по которой выдаются кредиты самому надежному должнику. В Украине самый надежный должник - это НБУ, риск это ставка, по которой он занимает гривну на депозитные сертификаты - зависит от учетной ставки, а она в свою очередь - зависит от инфляции, т.е. чем ниже инфляция, тем ниже учетная ставка и ниже страновой риск в вашей формуле.

Таким образом мы снова возвращаемся к инфляции.