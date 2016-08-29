RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5117511851195120

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:25

холоп з Рівного
Розумієш долярчик, тризуб і т.і. - якби ти не назвався і скількі клонів тут не напрудив - рівень примітивізму твоїх повідомлень такий, що ні в кого ТУТ не виникає сумніву хто є автором цих "опусів". Вроджена олігофренія це як клеймо на лобі - куди не підеш кругом тебе впізнають. І заруби собі на носі - терпіння модераторів не безмежне, вони знають як заблокувати ВСІ твої клони і тебе самого навічно.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4762
З нами з: 07.04.12
Подякував: 3711 раз.
Подякували: 1705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:28

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый день, как думаете когда доллар пойдёт в рост?
Мельдоний
 
Заблокований
Повідомлень: 7
З нами з: 10.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:43

  Дядюшка Скрудж написав:По моим расчетам переброска с гривни в доллар, а затем с доллара в гривну и снова в доллар плюс проценты по депо дает чистую прибыль 20% годовых в долларах. На годовом гривневом депо Вы заработаете чистыми 12% в гривнях. Разница есть? Плюс, находясь 5-6 месяцев в году в долларе Вы имеете мощную страховку от всяких форс-мажоров и спите спокойно. Плюс, если начнется внезапно форс-мажор Вы просто не успеете выпрыгнуть из гривне депо, зафиксируете лося и начнете скупать доллар по максимальной цене,

Я бачу Вам тут не дуже комфортно , Так Ви ж звикли до корони , та оплескiв «единомышленников». Ви гада€те тут дурнI , Ваш рукопис розрахований для школярiв валютних махiнацiй . Не маскуйтесь ,я знаю хто Ви .Вам не жаль свого попереднього псевдонiму ?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1420
З нами з: 06.01.17
Подякував: 490 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:27

  Сибарит написав: но экономика слишком сложная штука
На мой взгляд, со ставкой палку перегнули.


А вы хотели бы кратных девальваций по две штуки на год?
Не слишком ли "просто?"
Шкурные(примитивные???) интересы маскируются под высокие материи :mrgreen:

Задайте себе вопрос,вы становились богаче после девалов?
Или вы высоко одарённый программист и желаете,что бы за доллар все работали 12 часов,а вы с барского плеча всех судили и поучли с вумным видом?
А на рынке опять 26,никакого адреналина,хотя загонялы на сегодня опять видели ракету,а вышел привычный боковик 8)
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9655
З нами з: 30.12.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:43

  Fedor написав:Vitalych-new
В продолжение вашей формулы "Ставка по кредитам = Страновой риск + риск должника + риск валюты"
Ну во-первых, "риск валюты" - существует только в том случае если, кредитная организация, привлекает средства в одной валюте, а одалживает в другой. Мы говорим здесь об Украине, где бизнес в основном нуждается в гривневых кредитах, соответственно деньги привлекаюся в гривне и выдаются в гривне, валютный риск здесь равен 0.
Во-вторых, "страновой риск" - я так понимаю, что под этим подразумевается процентная ставка, по которой выдаются кредиты самому надежному должнику. В Украине самый надежный должник - это НБУ, риск это ставка, по которой он занимает гривну на депозитные сертификаты - зависит от учетной ставки, а она в свою очередь - зависит от инфляции, т.е. чем ниже инфляция, тем ниже учетная ставка и ниже страновой риск в вашей формуле.
Таким образом мы снова возвращаемся к инфляции.


Должник наивысшего уровня - правительство, в нашем случае наш .... Минфин :lol:
И риск валюты никогда не бывает равен нулю.
Vitalych-new
 
Повідомлень: 992
З нами з: 04.06.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5117511851195120
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1227, 1228, 1229
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12287 1340575
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 13:41
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6271 1326535
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 13:35
prodigy
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37449
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2895)
11.06.2018 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.