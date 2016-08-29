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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 чер, 2018 14:25
холоп з Рівного
Розумієш долярчик, тризуб і т.і. - якби ти не назвався і скількі клонів тут не напрудив - рівень примітивізму твоїх повідомлень такий, що ні в кого ТУТ не виникає сумніву хто є автором цих "опусів". Вроджена олігофренія це як клеймо на лобі - куди не підеш кругом тебе впізнають. І заруби собі на носі - терпіння модераторів не безмежне, вони знають як заблокувати ВСІ твої клони і тебе самого навічно.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 14:28
Добрый день, как думаете когда доллар пойдёт в рост?
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Додано: Пон 11 чер, 2018 14:43
Дядюшка Скрудж написав:
По моим расчетам переброска с гривни в доллар, а затем с доллара в гривну и снова в доллар плюс проценты по депо дает чистую прибыль 20% годовых в долларах. На годовом гривневом депо Вы заработаете чистыми 12% в гривнях. Разница есть? Плюс, находясь 5-6 месяцев в году в долларе Вы имеете мощную страховку от всяких форс-мажоров и спите спокойно. Плюс, если начнется внезапно форс-мажор Вы просто не успеете выпрыгнуть из гривне депо, зафиксируете лося и начнете скупать доллар по максимальной цене,
Я бачу Вам тут не дуже комфортно , Так Ви ж звикли до корони , та оплескiв «единомышленников». Ви гада€те тут дурнI , Ваш рукопис розрахований для школярiв валютних махiнацiй . Не маскуйтесь ,я знаю хто Ви .Вам не жаль свого попереднього псевдонiму ?*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 11 чер, 2018 15:27
Сибарит написав:
но экономика слишком сложная штука
На мой взгляд, со ставкой палку перегнули.
А вы хотели бы кратных девальваций по две штуки на год?
Не слишком ли "просто?"
Шкурные(примитивные???) интересы маскируются под высокие материи
Задайте себе вопрос,вы становились богаче после девалов?
Или вы высоко одарённый программист и желаете,что бы за доллар все работали 12 часов,а вы с барского плеча всех судили и поучли с вумным видом?
А на рынке опять 26,никакого адреналина,хотя загонялы на сегодня опять видели ракету,а вышел привычный боковик
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Додано: Пон 11 чер, 2018 15:43
Fedor написав:Vitalych-new
В продолжение вашей формулы "Ставка по кредитам = Страновой риск + риск должника + риск валюты"
Ну во-первых, "риск валюты" - существует только в том случае если, кредитная организация, привлекает средства в одной валюте, а одалживает в другой. Мы говорим здесь об Украине, где бизнес в основном нуждается в гривневых кредитах, соответственно деньги привлекаюся в гривне и выдаются в гривне, валютный риск здесь равен 0.
Во-вторых, "страновой риск" - я так понимаю, что под этим подразумевается процентная ставка, по которой выдаются кредиты самому надежному должнику. В Украине самый надежный должник - это НБУ, риск это ставка, по которой он занимает гривну на депозитные сертификаты - зависит от учетной ставки, а она в свою очередь - зависит от инфляции, т.е. чем ниже инфляция, тем ниже учетная ставка и ниже страновой риск в вашей формуле.
Таким образом мы снова возвращаемся к инфляции.
Должник наивысшего уровня - правительство, в нашем случае наш .... Минфин
И риск валюты никогда не бывает равен нулю.
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