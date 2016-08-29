Додано: Пон 11 чер, 2018 14:25

холоп з Рівного

Розумієш долярчик, тризуб і т.і. - якби ти не назвався і скількі клонів тут не напрудив - рівень примітивізму твоїх повідомлень такий, що ні в кого ТУТ не виникає сумніву хто є автором цих "опусів". Вроджена олігофренія це як клеймо на лобі - куди не підеш кругом тебе впізнають. І заруби собі на носі - терпіння модераторів не безмежне, вони знають як заблокувати ВСІ твої клони і тебе самого навічно.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.