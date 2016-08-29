Додано: Пон 11 чер, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара 3,53 коп., на торгах понедельника укрепился на 4,51 коп., оказавшись на уровне 26,0913 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 июня с уровней предыдущего закрытия 26,135/26,155 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.04, выйдя в реальную сферу, доллар заметно потерял в цене, просев к 26,09/26,11 UAH/USD на отсутствии на рынке покупателей СКВ.



К 10.36 «американец», сохранив нисходящую тенденцию, понизился до 26,08/26,10 UAH/USD, сохранив эти уровни цен действующими до полудня. Затянувшейся стабильности в паре доллар-гривня на межбанке способствовало установившееся равновесие покупок и продаж.



Около 12.15 спред котировок доллара сузился за счет снижения оферов: 26,08/26,09 UAH/USD. Эти котировки СКВ не изменялись до 13.40 Киева, немного приподняв на этот час позицию «предложение» - 26,080/26,095 UAH/USD.



С 16.10 на опустевшем межбанке стартовали единичные покупки доллара, спровоцировав его «порционный» рост до 26,095/26,110 UAH/USD по состоянию на 16.40 Киева.



Эти уровни цен (26,095/26,110 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в понедельник.



Большинство сделок на межбанке 11 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0913 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,04% с 28,0672 UAH/USD до 26,0913 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 11 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 июня, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, рынок покинули покупатели, скупавшие доллар на межбанке в течение 04-07 июня.



Во-вторых, на рынке гривни сохранилась тенденция снижения ликвидности нацвалюты, ограничивая возможности игры на повышение. В этом преуспел регулятор, в пятницу, 08 июня, продав банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 29,824 млрд грн. Из них «короткие» (overnight) составили 16,765 млрд. грн., двухнедельные - на 13,059 млрд. грн. Оплатить покупки надо 11-го, но утренняя динамика состояния коррсчетов этого еще не учла.

В-третьих, динамика принятия Закона об Антикоррупционном суде (принятое на прошлой неделе решение Рады 11-го завизировал Президент) добавила оптимизма в перспективах «отношений» Киева и МВФ.



То, что перечисление денег покупателями депосертификатов НБУ не почувствовали остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора подтвердила утренняя сводка, констатировавшая рост индикатора с уровня 39 039,1 млн. грн. к отметке 43 553,7 млн. грн. Стартовавший позже рынок межбанковских кредитов overnight это заметил, отреагировав ростом с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 июня понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, на рынке был дефицит покупателей.



Во-вторых, к понедельнику падает объем притока экспортной выручки из-за рубежа, снижая и часть ее обязательной продажи.



В-третьих, выросшая курсовая динамика (в пятнику курс СКВ потерял 3,53 коп, 11 доллар упал на 4,51 коп.) не лучшим образом сказывается на ликвидности.



В-четвертых, дебют новой недели редко балует межбанк оборотами («синдром понедельника»).



Дата: 11 июня 2018 г. 17.34



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,02/26,08 UAH/USD (с утра – 26,03/26,09 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,07 UAH/USD)

€ – 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,98 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,93 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условия зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере роста клиентских оферов, дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены снижать цены менее значимых оферов, не трогая биды, опасаясь падения «приноса».



Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,03/26,07 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «среднеликвидный».



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного просели в рамках мероприятий по выравниванию рынка. Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, и, судя по всему, это стало главной причиной заметного прогресса на участке ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиком Днепра четверку», констатировала заметное улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.





Дата: 11 июня 2018 г. на 17.27

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,97-26,00/26,05-06 UAH/USD (с утра 26,00-02/26,04-07 UAH/USD, к полудню 25,97-26,00/26,04-07 UAH/USD)

€ 30,75-80/30,95 UAH/EUR (с утра 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,75/30,95 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить ценой незначительного снижения котировок бидов наличной пары доллар-гривня.



На 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен по более значимым бидам: 25,97-26,00/26,04-07 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Снижением цен спроса удалось сохранить баланс.



После обеда, на киевском рынке цены понизившихся в полдень бидов в паре доллар-гривня не изменились на фоне немного потерявших оферов.

Подобной ценовой динамикой удалось сберечь равновесие покупок и продажи, что, в свою очередь, наконец-то отразилось на оборотах «по-киевски» - за ликвидность столичные дилеры-«неформалы» поставили «тройку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



Дата: 11 июня 2018 г.



17.47 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,03/26,08 UAH/USD (с утра - 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,09 UAH/USDD)

€ – 30,80/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,95 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,417 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях оптового (до $30,0 тыс.) клиентского «приноса».



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали сохранение настроения, которое способствовало снижению действующих цен. При этом из-за понизившихся бидов, немного «сжался» объем клиентского «приноса».



По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении действующих цен(26,03/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB), из-за которого несколько обмелел поток клиентского «приноса». При этом доминирование оферов валюты со стороны клиентов сохранилось.



После обеда, с 13.00, на рынке Запорожья сколь-нибудь серьезная торговля прекратилась на фоне единичных сделок.



По итогам дня сохранилось преобладание клиентских оферов, а обороты из-за послеобеденного вынужденного безделья заслужили «тройку», заметно ухудшив показатели пятницы.





Дата: 11 июня 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,11 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,10 UAH/USD)

€ – 30,75/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,75/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,00 UAH/EUR)

RUB 0,413/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,417 UAH/RUB)



US

