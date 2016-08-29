Додано: Пон 11 чер, 2018 19:16

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в пятницу относительно доллара 3,53 коп., на торгах понедельника укрепился на 4,51 коп., оказавшись на уровне 26,0913 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 11 июня с уровней предыдущего закрытия 26,135/26,155 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.04, выйдя в реальную сферу, доллар заметно потерял в цене, просев к 26,09/26,11 UAH/USD на отсутствии на рынке покупателей СКВ.



К 10.36 «американец», сохранив нисходящую тенденцию, понизился до 26,08/26,10 UAH/USD, сохранив эти уровни цен действующими до полудня. Затянувшейся стабильности в паре доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ способствовало установившееся равновесие покупок и продаж.



Около 12.15 спред котировок доллара сузился за счет снижения оферов: 26,08/26,09 UAH/USD. Эти котировки СКВ не изменялись до 13.40 Киева, немного приподняв на этот час позицию «предложение» - 26,080/26,095 UAH/USD.



С 16.10 на опустевшем МЕЖБАНКЕ стартовали единичные покупки доллара, спровоцировав его «порционный» рост до 26,095/26,110 UAH/USD по состоянию на 16.40 Киева.



Эти уровни цен (26,095/26,110 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в понедельник.



Большинство сделок на межбанке 11 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0913 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 7,04% с 28,0672 UAH/USD до 26,0913 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 11 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 июня, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, рынок покинули покупатели, скупавшие доллар на МЕЖБАНКЕ в течение 04-07 июня.



Во-вторых, на рынке гривни сохранилась тенденция снижения ликвидности нацвалюты, ограничивая возможности игры на повышение. В этом преуспел регулятор, в пятницу, 08 июня, продав банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 29,824 млрд грн. Из них «короткие» (overnight) составили 16,765 млрд. грн., двухнедельные - на 13,059 млрд. грн. Оплатить покупки надо 11-го, но утренняя динамика состояния коррсчетов этого еще не учла.

В-третьих, динамика принятия Закона об Антикоррупционном суде (принятое на прошлой неделе решение Рады 11-го завизировал Президент) добавила оптимизма в перспективах «отношений» Киева и МВФ.



То, что перечисление денег покупателями депосертификатов НБУ не почувствовали остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора подтвердила утренняя сводка, констатировавшая рост индикатора с уровня 39 039,1 млн. грн. к отметке 43 553,7 млн. грн. Стартовавший позже рынок межбанковских кредитов overnight это заметил, отреагировав ростом с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 11 июня понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, на рынке был дефицит покупателей.



Во-вторых, к понедельнику падает объем притока экспортной выручки из-за рубежа, снижая и часть ее обязательной продажи.



В-третьих, выросшая курсовая динамика (в пятнику курс СКВ потерял 3,53 коп, 11 доллар упал на 4,51 коп.) не лучшим образом сказывается на ликвидности.



В-четвертых, дебют новой недели редко балует межбанк оборотами («синдром понедельника»).











Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 11 июня терял в цене, реагируя на «медвежьи» настроения в «зеленом» секторе ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА . Однако, в отличие от довольно заметного падения (на 4,51 коп.) средневзвешенного курса доллара, коррекция цен наличного «американца» была весьма сдержанной. Причина очевидна: дилеры наличного рынка небезосновательно опасались резкого падения текущей ликвидности в случае заниженных цен позиции «спрос». Пример Запорожья тому свидетельство: уронив биды «американца» к полудню сразу на 2,0 коп., запорожцы столкнулись с резким снижением «Притока» клиентской валюты, а чуть погодя и общим саботажем местной клиентуры.



Дилеры остальных городов были более осмотрительными, действуя аккуратней и взамен к финишу торгов обрели бонусы на участке ликвидности в сопровождении сохранившегося равновесия покупок и продаж.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 1,0-3,0 коп., офера понизились на 1,0-2,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» американца» либо понизились на 1,0-4,0 коп., либо не изменились (Харьков). Офера либо не изменились (Харьков), либо упали на 1,0-4,0 коп.



Итак, в течение понедельника на наличном рынке было отмечено довольно сдержанное снижение действующих цен в паре доллар-гривня. Причина «сдержанности» - стремление избежать рисков падения клиентского «приноса». Последнее – следствие достаточно высокого уровня «недоверчивости» клиентов «налички» к текущему откату на рынке безналичного доллара. Клиенты небезосновательно «не верят» в продолжительность доминирования «зеленых медведей» на межбанке.



Как и ранее, думаем, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Во всяком случае, взвешенная курсовая политика валютчиков Днепра закономерно привела к заметному прогрессу на участке ликвидности.



Впрочем, по порядку.



Торги 11 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,03/26,08 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги торги понедельника в условия зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере роста клиентских оферов, дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены снижать цены менее значимых оферов, не трогая биды, опасаясь падения «приноса».



Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,03/26,07 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «среднеликвидный».



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного просели в рамках мероприятий по выравниванию рынка. Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, и, судя по всему, это стало главной причиной заметного прогресса на участке ликвидности. Последняя, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала заметное улучшение

показателей предыдущей сессии.



В течение понедельника биды и офера наличного «неформального» розничного доллара потеряли по 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 3,0 коп., позиция «предложение» потеряла 1,0-2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,03/26,08 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, сопровождаясь коррекцией обеих позиций с акцентированием в менее значимых оферах. Подобная стратегия базировалась на желании оптовиков не «повредить» клиентский «принос», чтобы было что продавать клиентам при более привлекательных (понизившихся на 2,0 коп. к полудню) ценах оферов.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пар доллар-гривня и евро-гривня понизились с уровней открытия: 26,03/26,07 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда оптовики немного приподняли офера в паре доллар-гривня, выравнивая рынок в баланс спрос/предложение, который сохранился до самого финиша сессии.

Итоговое равновесие и взвешенная (аккуратная) курсовая политика обеспечила оптовому сегменту рост ликвидности. Последняя, заслужив по итогам 11-го «четверку», заметно улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 11 июня биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 08 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 копейки, офера упали на 1,0-2,0 коп..



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 11 июня уровнями 30,75/30,95 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов на фоне трехкопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0-15,0 коп., позиция «предложение» прибавила 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение понедельника 11 июня, приходилось заниматься сразу несколькими проектами: реагировать на «капризы» клиентов, отказывавшихся «сдавать валюту» по упавшим до полудня ценам, контролировать сбалансированность в паре доллар-гривня, пытаясь оперативно подстраиваться к настроениям в «зеленом» секторе межбанка.



Однако при этом наши валютчики не упускали из виду стартовавшее с началом азиатской сессии мирового рынка forex заметное повышение пары евро-доллар, которая дала шанс единой валюте закрепиться на отметке $1,1795, оказавшейся впоследствии «базовой» и относительно которой пара евро-доллар совершала разнополярные колебания. Реагируя на это утреннее ралли, наши валютные дилеры уже на старте торгов подняли цену наличного евро, де-факто не меняя ее впоследствии.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1797 к отметке $1,1805 констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 8 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот «привес» пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 11 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1770 пара евро-доллар уже к 04.00 Киева выросла к отметке $1,1795, оказавшейся впоследствии «базовой».



Относительно этой цифры котировки пары евро-доллар совершали разнополярные колебания в рамках диапазона $1,1780-1,1820, не покидая его до 19.50 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро в понедельник дорожает ко всем основным мировым валютам, поскольку новому министру финансов Италии Джованни Триа удалось развеять сомнения инвесторов в сохранении членства страны в еврозоне.



Облигации устроили ралли, а на фондовом рынке лидируют акции банковского сектора.

Заявления нового министра финансов Италии о верности его страны членству в зоне евро и обещания не допустить финансовой нестабильности обусловили активный рост итальянских акций и облигаций.

Высокий спрос на 2-летние долговые обязательства государства привел к снижению их доходности более чем на полпроцента, до 1,172%, позволив показателю развить дальнейший откат от максимума 2,731%, отмеченного на пике неопределенности в период затянувшихся переговоров о формировании популистского коалиционного правительства.



Ощутимо снизилась и доходность 10-летних гособлигаций — почти на 0.26% до 2,873%, хотя в прошлом месяце этот показатель достигал максимума на 3.388%. Напомним, что доходность снижается, когда цены на актив растут в условиях его активных покупок. Итальянский эталонный фондовый индекс FTSE MIB также подпрыгнул на 2.3%, заметно опередив своих европейских коллег. Так, общеевропейский Stoxx 600 и немецкий Xetra Dax 30 подросли лишь на 0.5%. В авангарде текущего ралли встали итальянские банки, являющиеся основными держателями госдолга Италии. Акции UniCredit взлетели в цене более чем на 5%, а акции UBI Banca — почти на 4%.



«Мы не обсуждаем никаких сценариев выхода из еврозоны. Правительство твердо намерено избегать материализации рыночных условий, которые могли бы тем или иным способом подтолкнуть нас к такому выходу», — заявил Джованни Триа, министр финансов Италии и профессор экономики, в интервью изданию Corriere della Sera, которое было опубликовано в минувшее воскресенье.



Триа также отметил решимость нового правительства снизить уровень госдолга, который в настоящий момент превышает отметку 130% от ВВП, подчеркнув, что это является одной из приоритетных целей властей, «и в этом не должно быть никаких сомнений». Он добавил, что Италия так сосредоточена на приведении в порядок своих счетов и сокращении размера долга не потому, что исполняет волю Европы, а потому, что не хочет ослабить доверие к финансовой стабильности страны. Инвесторы с воодушевлением откликнулись на эти заявления и протолкнули вверх цены на итальянские активы, демонстрируя, что рынок начинает успокаиваться после турбулентности прошлого месяца.



«Безусловно, для всех стало большим облегчением услышать из уст столь высокопоставленного чиновника в новом правительстве, что вопрос выхода из еврозоны не стоит на повестке дня. Именно вопрос дальнейшего членства Италии в зоне евро был главным поводом для беспокойства среди инвесторов», — комментирует Майк Белл, рыночный стратег JPMorgan Asset Management.



Впрочем, предупреждает он, возможно, в ближайшие месяцы не удастся избежать новых всплесков турбулентности, поскольку новое правительство потенциально может войти в некоторую конфронтацию с ЕС. Кьяра Сильвестре, экономист UniCredit, считает, что на этой неделе серия аукционов по госдолгу Италии может спровоцировать волатильность итальянских активов. Во вторник страна выставит на продажу краткосрочные ценные бумаги, а в среду проведет аукцион по 3-, 7- и 30-летним облигациям.



«В частности, в фокус внимания инвесторов попадут результаты аукционов по краткосрочному и 3-летнему долгу, поскольку спрос на бумаги с близким сроком погашения на коротком конце кривой все еще остается низким, торговые объемы — небольшими, а волатильность — высокой», — поясняет она.



Вместе с тем внимание трейдеров по-прежнему направлено на саммит глав США и КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре.



Кроме того, рынок ждет заседаний трех крупнейших мировых центробанков - Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе, пишет MarketWatch.



Евро к 15.20 Киева стоил $1,1789 по сравнению с $1,1767 на завершение торгов в Нью-Йорке в прошлую пятницу.



В паре с иеной евро подорожал на 0,5%, до ¥129,60, к фунту - на 0,4%, до 88,18 пенса.



Доллар по отношению к японской нацвалюте повысился на 0,3%, до ¥109,93.



Меж тем, к вечеру понедельника индекс доллара США USDX снижается против корзины из шести основных мировых валют, снизился до 93,40 пункта после того, как он не смог продвинуться остаться выше 93,70 пункта сегодня, после снижения доходности США.

Доходность трежерис остается около 2,97% на фоне растущей осторожности в свете встречи президента Трампа с Северной Кореей Ким Чин-Ына перед выходом данных по инфляции на этой неделе.

В среду пройдет заседания ФРС США и ожидается повышение ставки на 0,25%, а также пересмотр заявления. Индекс доллара может снизиться до 92,80 и 92,24 либо вырасти до 94,45 пункта.

Полагаю, некоторое ослабление доллара в понедельник – закономерная реакция на рост аппетитов к рискам, в котором первую скрипку сыграла Италия, министр финансов которой успокоил рынки, дав шанс евро.

Кроме того, против доллара сыграл фондовый рынок США. По состоянию на 19.55 индекс Dow Jones вырос на 0,31%, оказавшись на уровне 25 393,99 пункта.

Уже утром понедельника пара евро-доллар подошла вплотную к отметке $1,18.



Концепция изменилась, и появился шанс на возобновившейся волне роста пары сохранить пребывание на $1,18.



Существует вероятность, что «стопроцентное» повышение учетной ФРС 13 июня будет сопровождаться «голубиными» комментариями. Если риторика FOMC ФРС будет недостаточно жесткой (хотя бы в интерпретациях аналитиков), то это может быть стать еще одним объяснением для роста евро. На текущий момент, согласно фьючерсам на ставки, вероятность того, что на заседании ФРС в сентябре ставка не будет повышена, составляет 24.3% (в июне, ставка, наверняка будет повышена).

На днях ФРС и Комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами (CFTC) согласовали смягчение правила Волкера, и это должно способствовать росту глобальных аппетитов к риску, что играет на стороне евро. Во всяком случае, пока.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 30,75/30,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное стабильность бидов на фоне трехкопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 11 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверки», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему с закрытия пятницы на 10,0-15 коп. спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 июня по спросу и по предложению не изменились.



«Медвежью» атмосферу на торгах валютного межбанка в Украине сформировало отсутствие покупателей СКВ и слабый рост оптимизма по части перспектив возобновления «отношений» Киева и МВФ.



Базировался откат безналичного доллара на межбанке на очередном изъятии с рынка гривневой ликвидности. На сей раз постарался регулятор, распространивший в пятницу свои депосертификаты на сумму 29,824 млрд. грн. Деньги за эти бумаги ушли 11-го в направлении Нацбанка, а не на торги валютного межбанка.

Так что, толкать курс доллара вверх было нечем, а нехватка гривневого ресурса заставляла значительную часть игроков продавать доллар ради гривни на текущие расходы.



Наличный рынок последовал за настроениями межбанка, делая это предельно аккуратно и стараясь не уронить клиентский «принос» чрезмерным снижением позиции «спрос».



Думаю, в значительной степени заметная, до 26,09 UAH/USD коррекция средневзвешенного курса доллара на межбанка была «показательной». Регулятор продемонстрировал населению и зарубежной досужей публике очевидное: он держит ситуацию на валютном рынке под контролем, исключая обвал нацвалюты. Разумеется, «за скобками» остается методика, по которой «самоутверждается» НБУ, лишая рынок гривневой ликвидности.



Есть мнение, что подобным методом, изымая с рынка «лишнюю» (по мнению чиновников с Институтской) гривню, Нацбанк лишает отечественную экономику доступных кредитов. Вопрос достаточно интересный и требует досконального изучения. Однако есть сомнение, что, извините, «дохлый» на моменте рынок коммерческого кредитования одномоментно возродится из пепла на фоне гривневого изобилия. Полагаю, скорее поднимут головы инфляция и курс доллара на межбанке, куда тотчас направятся гривневые излишки, оставив экономике крошки с этого стола.



На ближайшую перспективу рынок «зеленого «безнала ждет некий боковик, который, прежде всего, окажется характерным низкой ликвидностью торгов. Стартовал отпускной сезон, снижая потребности в покупке/продаже СКВ на межбанке. Возможно, рост активности там начнется с началом интенсивной закачки газа в подземные хранилища. Кроме того, оживление и возможное давление на курс доллара окажет следующий «сезон» компенсации НДС. В контексте текущего изымания с рынка гривневой ликвидности, представляется, что регулятор готовит почву для «щедрот» Казначейства, стараясь превентивными мероприятиями не допустить чрезмерного скачка курса доллара на межбанке.



Настроение на наличном рынке на ближайшую перспективу определится «текучкой» «зеленых» торгов межбанка, которая при посредничестве клиентов окажет влияние на тренд и обороты.



Представляется, и «зеленый» безнал, и «наличку» ждет незначительный курсовой отскок «американца», низы которого могут выкупить на ближайших торгах.



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