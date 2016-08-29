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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 чер, 2018 06:15
Перес де Куэльяр написав:
25 не буде ,часу гадаю дуже мало, щоб підійти до цієі цифри.
До получения транша времени достаточно и могли бы легко сходить на 25,но папа не даёт
А зря! Можно было на 25 тариться и после транша подыматься вверх,хотя и без пиндосских подачек можно спокойно до выборов протянуть! Я бы вообще гнал бы этот непотриб к 20 и постепенно возвращал бы взад все долги!
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bub-har
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Додано: Вів 12 чер, 2018 06:28
bub-har написав:
До получения транша времени достаточно и могли бы легко сходить на 25,но папа не даёт А зря! Можно было на 25 тариться и после транша подыматься вверх,хотя и без пиндосских подачек можно спокойно до выборов протянуть! Я бы вообще гнал бы этот непотриб к 20 и постепенно возвращал бы взад все долги!
не к 20 а к 8, а то и еще ниже
надо гнать, даешь мешок картошки за 100 никому не нужных баксов !
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75stasstas75
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