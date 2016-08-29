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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5119512051215122

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 06:15

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:25 не буде ,часу гадаю дуже мало, щоб підійти до цієі цифри.
До получения транша времени достаточно и могли бы легко сходить на 25,но папа не даёт :twisted: А зря! Можно было на 25 тариться и после транша подыматься вверх,хотя и без пиндосских подачек можно спокойно до выборов протянуть! Я бы вообще гнал бы этот непотриб к 20 и постепенно возвращал бы взад все долги!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 06:28

  bub-har написав:До получения транша времени достаточно и могли бы легко сходить на 25,но папа не даёт А зря! Можно было на 25 тариться и после транша подыматься вверх,хотя и без пиндосских подачек можно спокойно до выборов протянуть! Я бы вообще гнал бы этот непотриб к 20 и постепенно возвращал бы взад все долги!

не к 20 а к 8, а то и еще ниже
надо гнать, даешь мешок картошки за 100 никому не нужных баксов !
75stasstas75
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