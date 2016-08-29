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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 чер, 2018 06:15
Перес де Куэльяр написав:
25 не буде ,часу гадаю дуже мало, щоб підійти до цієі цифри.
До получения транша времени достаточно и могли бы легко сходить на 25,но папа не даёт
А зря! Можно было на 25 тариться и после транша подыматься вверх,хотя и без пиндосских подачек можно спокойно до выборов протянуть! Я бы вообще гнал бы этот непотриб к 20 и постепенно возвращал бы взад все долги!
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bub-har
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Додано: Вів 12 чер, 2018 06:28
bub-har написав:
До получения транша времени достаточно и могли бы легко сходить на 25,но папа не даёт А зря! Можно было на 25 тариться и после транша подыматься вверх,хотя и без пиндосских подачек можно спокойно до выборов протянуть! Я бы вообще гнал бы этот непотриб к 20 и постепенно возвращал бы взад все долги!
не к 20 а к 8, а то и еще ниже
надо гнать, даешь мешок картошки за 100 никому не нужных баксов !
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75stasstas75
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Додано: Вів 12 чер, 2018 07:59
bub-har написав:
Я бы вообще гнал бы этот непотриб к 20 и постепенно возвращал бы взад все долги!
Спешите. Получат транш, за ним от ЕС денежки... далее инвестора полезут в гривневые ОВГЗ вот тогда и пойдём вниз по чуть-чуть, попутно накапливая валюту в ЗВР. До осени стабилизец. Папа не даст "сезонным качельщикам" низко закупаться.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:19
Investor_33 написав: bub-har написав:
Я бы вообще гнал бы этот непотриб к 20 и постепенно возвращал бы взад все долги!
Спешите. Получат транш, за ним от ЕС денежки... далее инвестора полезут в гривневые ОВГЗ вот тогда и пойдём вниз по чуть-чуть, попутно накапливая валюту в ЗВР. До осени стабилизец. Папа не даст "сезонным качельщикам" низко закупаться.
Разумеется. А то, понимаш, изобрели "вечный двигатель" по зарабатыванию бабла, ничего не производя, а просто сливая доллар в январе и откупая летом
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Vitalych-new
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:34
Vitalych-new написав:
а просто сливая доллар в январе и откупая летом
Так у нас папа главный спекулянт! Удовлетворил всех жаждущих в январе и спокойно сейчас пополняет звр подешёвке,а зимой опять затарит всех желающих па 29-30 и опять вниз! Почему бы любителям каруселек тоже не заработать вместе с папой!
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bub-har
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:40
bub-har написав:
Почему бы любителям каруселек тоже не заработать вместе с папой!
главное не забывать: папа ценники переставит быстро и легко, а вот любители "каруселек" (как не просто часто, а почти всегда случалось ранее) останутся с горячо любимой гривной на борту.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:57
Yuri_T написав:
главное не забывать: папа ценники переставит быстро и легко, а вот любители "каруселек" (как не просто часто, а почти всегда случалось ранее) останутся с горячо любимой гривной на борту.
Пока зимний слив и летний откуп в тренде и те,кто делает как папа-прекрасно себя чувствуют,хотя и те,кто на год размещается в бумаге,тоже неплохо себя чувствуют! Вообщем пока гриша рулит!
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bub-har
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:59
Yuri_T написав: bub-har написав:
Почему бы любителям каруселек тоже не заработать вместе с папой!
главное не забывать: папа ценники переставит быстро и легко, а вот любители "каруселек" (как не просто часто, а почти всегда случалось ранее) останутся с горячо любимой гривной на борту.
что позволено Юпитеру не позволено быку (С)
Чтобы НБУ заработал на "качельках", кто-то должен там потерять. Угадайте - кто ?
Я тоже увлекался теми небольшими качельками и гривнедепо в 2004-08гг. - иногда получалось под 26 % годовых в долларе. Но влёт 2008г. пришлось отрабатывать на гривнедепо в течение 2009-12гг. А с 2013г. я в гривнедепо не играюсь, кроме эксперимента с "детским" вкладом, да и тот похоже придётся прервать и временное перекинуть в доллар
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Vitalych-new
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Додано: Вів 12 чер, 2018 09:01
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,095/26,110 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру вторника стал заметно «тяжелее», повысившись с уровня 43 553,7 млн. грн. к отметке 53 374,1 млн. грн., повышая вероятность очередной смены тренда на межбанке и возобновления прерванного в пятницу, 08-го, «зеленого ралли».
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 июня с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 11 июня по обеим позициям потерял по 5,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 11 июня по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1783, упав до $1,1756 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1766 на открытии торгов в Европе.
Дата: 12 июня 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,01/26,11 UAH/USD
€ – 30,69/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,417 UAH/RUB
US
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Додано: Вів 12 чер, 2018 09:04
Привет из Днепра-2
Меж тем, довольно рано, в 10.02 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали снижение: 26,08/26,10 UAH/USD. «Утро снова началось снижением, покупателей нет», - заметил наш консультант.
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