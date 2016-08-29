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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5120512151225123

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:04

  bub-har написав:
  Vitalych-new написав:а просто сливая доллар в январе и откупая летом
Так у нас папа главный спекулянт! Удовлетворил всех жаждущих в январе и спокойно сейчас пополняет звр подешёвке,а зимой опять затарит всех желающих па 29-30 и опять вниз! Почему бы любителям каруселек тоже не заработать вместе с папой!

Потому то их прокинут, как и в последние 2 года. Если кто-то зарабатывает на курсе, значит, кто-то теряет. Вот информационная обработка оленей и нацелена на подготовку группы жертв, за чей счет другие получат прибыль. Людей приучили якобы "купите летом, в феврале продадите очень выгодно!", они ждали февраля, а загонялы спокойно слились на пике в январе - и все. А "ждуны" грустно смотрели, как курс лишь идет вниз... Так просто уже никому заработать не дадут, риск "пролететь" теперь гораздо выше, ведь вероятность большого скачка этой зимой - низкая.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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