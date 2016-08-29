bub-har написав:Так у нас папа главный спекулянт! Удовлетворил всех жаждущих в январе и спокойно сейчас пополняет звр подешёвке,а зимой опять затарит всех желающих па 29-30 и опять вниз! Почему бы любителям каруселек тоже не заработать вместе с папой!
Потому то их прокинут, как и в последние 2 года. Если кто-то зарабатывает на курсе, значит, кто-то теряет. Вот информационная обработка оленей и нацелена на подготовку группы жертв, за чей счет другие получат прибыль. Людей приучили якобы "купите летом, в феврале продадите очень выгодно!", они ждали февраля, а загонялы спокойно слились на пике в январе - и все. А "ждуны" грустно смотрели, как курс лишь идет вниз... Так просто уже никому заработать не дадут, риск "пролететь" теперь гораздо выше, ведь вероятность большого скачка этой зимой - низкая.