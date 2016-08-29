Vitalych-new написав:а просто сливая доллар в январе и откупая летом
Так у нас папа главный спекулянт! Удовлетворил всех жаждущих в январе и спокойно сейчас пополняет звр подешёвке,а зимой опять затарит всех желающих па 29-30 и опять вниз! Почему бы любителям каруселек тоже не заработать вместе с папой!
Потому то их прокинут, как и в последние 2 года. Если кто-то зарабатывает на курсе, значит, кто-то теряет. Вот информационная обработка оленей и нацелена на подготовку группы жертв, за чей счет другие получат прибыль. Людей приучили якобы "купите летом, в феврале продадите очень выгодно!", они ждали февраля, а загонялы спокойно слились на пике в январе - и все. А "ждуны" грустно смотрели, как курс лишь идет вниз... Так просто уже никому заработать не дадут, риск "пролететь" теперь гораздо выше, ведь вероятность большого скачка этой зимой - низкая.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Добрый день, принимайте новичка! Часто почитую ваш форму и наконец решил зарегистрироваться. Так же слежу за блогом одного человека, который высказует свои мысли по разным рынкам с точки зрения тех анализа. Согласно его идеи от 11.03 мы уперлись в канал на уровне 26 грн. – https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/114981/ пробить который не смогли и сформировали треугольник, выход из которого очень скоро наступит – https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/116172/ мое мнение в районе Дня конституции.
Меж тем, довольно рано, в 10.02 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали снижение: 26,08/26,10 UAH/USD. «Утро снова началось снижением, покупателей нет», - заметил наш консультант.
US
На этой неделе не будет погашения ОВГЗ в гривне , только в долларах - сумма погашения 384 млн вечно зеленых.
Сегодня пройдет аукцион по размещению ОВГЗ . Минфин решил выставить сегодня широкий спект гривневых ОВГЗ на 2,6,9 , 12 месяцев и трехлетки.
Так-же будут выставлены 1,5 летние ОВГЗ в долларах
К 10.42 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 26,08/26,10 UAH/USD.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,02/26,07 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,75/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 июня спрос не изменился, офера потеряли 3,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 12 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,02/26,07 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,75/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 июня спрос не изменился, офера потеряли 3,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 12 июня в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Сьогодні в черзі у польському банку, дівчина запитала, чи можна поміняти на грн. 1000дол.(курс там був 00/20), то касирка, аж пішла питати у начальства, чи можна Чи дозволили, не знаю, бо я вийшов з банку.
По состоянию на 11.20 котировки безналичного «американца» на межбанке не изменились, оставшись на цифре 26,08/26,09 UAH/USD. Появление на рынке системных игроков не изменило ситуацию.
Начав торги вторника откатом, «зеленые медведи» на межбанке к 11.02 успокоились, а курс доллара «уперся» по более значимым бидам в цифру 26,08 и по состоянию на указанное время консолидировался на отметке 26,08/26,09 UAH/USD, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.
Дополуденная попытка «зеленого» отката на торгах валютного межбанка , вызванная пассивностью покупателей и оттоком гривни на минфиновский аукцион по размещению ОВГЗ, сопровождалась признаками стабилизации гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта застывшая динамика пребывает в диссонансе с изрядным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Tekken написав:Сьогодні в черзі у польському банку, дівчина запитала, чи можна поміняти на грн. 1000дол.(курс там був 00/20), то касирка, аж пішла питати у начальства, чи можна Чи дозволили, не знаю, бо я вийшов з банку.
Тут не має нічого дивного. для невеликого відділення це може викликати суттєві проблеми із гривневою касою. Взагалі на банки при обміні валют не має змісту надіятись. Особисто знаю, що в центральному міському відділенні (обласний центр) одного відомого австрійського банку, обмін валют більше 500 у. о. тільки із дозволу менеджера.