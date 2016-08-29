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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5120512151225123

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:04

  bub-har написав:
  Vitalych-new написав:а просто сливая доллар в январе и откупая летом
Так у нас папа главный спекулянт! Удовлетворил всех жаждущих в январе и спокойно сейчас пополняет звр подешёвке,а зимой опять затарит всех желающих па 29-30 и опять вниз! Почему бы любителям каруселек тоже не заработать вместе с папой!

Потому то их прокинут, как и в последние 2 года. Если кто-то зарабатывает на курсе, значит, кто-то теряет. Вот информационная обработка оленей и нацелена на подготовку группы жертв, за чей счет другие получат прибыль. Людей приучили якобы "купите летом, в феврале продадите очень выгодно!", они ждали февраля, а загонялы спокойно слились на пике в январе - и все. А "ждуны" грустно смотрели, как курс лишь идет вниз... Так просто уже никому заработать не дадут, риск "пролететь" теперь гораздо выше, ведь вероятность большого скачка этой зимой - низкая.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:35

Добрый день, принимайте новичка! Часто почитую ваш форму и наконец решил зарегистрироваться. Так же слежу за блогом одного человека, который высказует свои мысли по разным рынкам с точки зрения тех анализа. Согласно его идеи от 11.03 мы уперлись в канал на уровне 26 грн. – https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/114981/ пробить который не смогли и сформировали треугольник, выход из которого очень скоро наступит – https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/116172/ мое мнение в районе Дня конституции.
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:42

Re: Валютный рынок в контексте

Хмельницкий вниз, обменки 25.9-26.08
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 12 чер, 2018 09:45, всього редагувалось 1 раз.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:45

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Меж тем, довольно рано, в 10.02 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали снижение: 26,08/26,10 UAH/USD. «Утро снова началось снижением, покупателей нет», - заметил наш консультант.

US


На этой неделе не будет погашения ОВГЗ в гривне , только в долларах - сумма погашения 384 млн вечно зеленых.

Сегодня пройдет аукцион по размещению ОВГЗ .
Минфин решил выставить сегодня широкий спект гривневых ОВГЗ
на 2,6,9 , 12 месяцев и трехлетки.

Так-же будут выставлены 1,5 летние ОВГЗ в долларах
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:48

Привет из Днепра-3

К 10.42 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 26,08/26,10 UAH/USD.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,02/26,07 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,75/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 июня спрос не изменился, офера потеряли 3,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 12 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,02/26,07 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,75/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 июня спрос не изменился, офера потеряли 3,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 12 июня в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.


Дата: 12 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.41

Мелкий опт «неформал»

$ 26,00-01/26,03-05 UAH/USD
EUR 30,70/30,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 12 июня 2018 г. на 10.56
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,02/26,07 UAH/USD
€ 30,80/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях оптового) клиентского «приноса».

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:07

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.58 котировки безналичного доллара на межбанке ограничились сужением спреда до 26,08/26,09 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:19

Re: Валютный рынок в контексте

Сьогодні в черзі у польському банку, дівчина запитала, чи можна поміняти на грн. 1000дол.(курс там був 00/20), то касирка, аж пішла питати у начальства, чи можна :shock:
Чи дозволили, не знаю, бо я вийшов з банку.
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:23

Привет из Днепра-5

По состоянию на 11.20 котировки безналичного «американца» на межбанке не изменились, оставшись на цифре 26,08/26,09 UAH/USD. Появление на рынке системных игроков не изменило ситуацию.

Начав торги вторника откатом, «зеленые медведи» на межбанке к 11.02 успокоились, а курс доллара «уперся» по более значимым бидам в цифру 26,08 и по состоянию на указанное время консолидировался на отметке 26,08/26,09 UAH/USD, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.

Дополуденная попытка «зеленого» отката на торгах валютного межбанка , вызванная пассивностью покупателей и оттоком гривни на минфиновский аукцион по размещению ОВГЗ, сопровождалась признаками стабилизации гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта застывшая динамика пребывает в диссонансе с изрядным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:24

  Tekken написав:Сьогодні в черзі у польському банку, дівчина запитала, чи можна поміняти на грн. 1000дол.(курс там був 00/20), то касирка, аж пішла питати у начальства, чи можна :shock:
Чи дозволили, не знаю, бо я вийшов з банку.

Тут не має нічого дивного. для невеликого відділення це може викликати суттєві проблеми із гривневою касою.
Взагалі на банки при обміні валют не має змісту надіятись. Особисто знаю, що в центральному міському відділенні (обласний центр) одного відомого австрійського банку, обмін валют більше 500 у. о. тільки із дозволу менеджера.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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