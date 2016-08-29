Додано: Вів 12 чер, 2018 12:31

Привет из Днепра-8



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,095/26,110 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру вторника стал заметно «тяжелее», повысившись с уровня 43 553,7 млн. грн. к отметке 53 374,1 млн. грн., повышая вероятность очередной смены тренда на межбанке и возобновления прерванного в пятницу, 08-го, «зеленого ралли».

Однако, судя по всему, этому гривневому изобилию по всей видимости, уготована иная миссия, альтернативная валютному межбанку. Нынче наш Минфин проводит размещение гривневых ОВГЗ в очень широком ассортименте, по времени обращения от двух месяцев до трех лет. Поэтому на рынке безналичного доллара вновь откат и скука.



Меж тем, довольно рано, в 10.02 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали снижение: 26,08/26,10 UAH/USD. «Утро снова началось снижением, покупателей нет», - заметил наш консультант.



К 10.42 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 26,08/26,10 UAH/USD.



По состоянию на 11.02 котировки безналичного доллара на межбанке ограничились сужением спреда до 26,08/26,09 UAH/USD.



По состоянию на 11.20 котировки безналичного «американца» на межбанке не изменились, оставшись на цифре 26,08/26,09 UAH/USD. Появление на рынке системных игроков не изменило ситуацию.



Начав торги вторника откатом, «зеленые медведи» на межбанке к 11.02 успокоились, а курс доллара «уперся» по более значимым бидам в цифру 26,08 и по состоянию на указанное время консолидировался на отметке 26,08/26,09 UAH/USD, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.



Дополуденная попытка «зеленого» отката на торгах валютного межбанка , вызванная пассивностью покупателей и оттоком гривни на минфиновский аукцион по размещению ОВГЗ, сопровождалась признаками стабилизации гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта застывшая динамика пребывает в диссонансе с изрядным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



На 12.08 Киева котировки безналичного доллара на межбанке все еще не покинули отметку 26,08/26,09 UAH/USD. Дилеры констатируют текущее равновесие покупок и продаж «американца», жалуясь на «скуку».



Около 13.13 Киева на фоне не изменившихся цен (26,08/26,09 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 июня с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 11 июня по обеим позициям потерял по 5,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 11 июня по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1783, упав до $1,1756 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1766 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,02/26,07 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,75/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 июня спрос не изменился, офера потеряли 3,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 12 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,02/26,07 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,75/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 июня спрос не изменился, офера потеряли 3,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 12 июня в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.04 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 26,00-01/26,03-05 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле, сопровождаемой символическими переменами в ценах: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.



Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,00/26,05-06 UAH/USD, евро – 30,72/30,90-92 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «среднеликвидный».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,01/26,11 UAH/USD, евро – 30,69/30,95 UAH/EUR, рубль 0,409/0,417 UAH/RUB, Киев опт 26,00-01/26,03-05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,00-01/26,03-05 UAH/USD, евро (опт) 30,70/30,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,70/30,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,08 UAH/USD, евро – 30,40/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,05 UAH/USD, розница – 25,95/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,02/26,07 UAH/USD; евро – 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,415 RUB/USD.



Несмотря на выросший на 10,0 млрд. грн. гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ, рынок безналичного доллара нисколько не почувствовал давления этой гривневой ликвидности.

Не исключено, в этом «вина» Минфина, затеявшего 12 июня масштабный аукцион по размещению широкого ассортимента гривневых ОВГЗ, сроками обращения от двух месяцев до трех лет. Вероятно, в этом направлении и ушла вся избыточная гривневая ликвидность, оставив рынок доллара «на растерзание» продавцов, которые из-за выросшего ко вторнику притока экспортной выручки из-за рубежа, оказались в большинстве.

Впрочем, судя по феноменальной курсовой стабильности безналичной пары доллар-гривня, регулятор своими «анонимными» скупками с платформы Matching не допускал чрезмерного укрепления гривни.



Наличный рынок, тем временем, едва заметно, балансируя со стабилизацией, терял в цене по паре доллар-гривня.



Сохранение увеличения притока экспортной выручки из-за рубежа на ближайших торгах имеет шанс обеспечить избыток СКВ на торгах межбанка, однако, вероятнее всего, регулятор своими гривневыми интервенциями постарается направить рынок «зеленого» безнала в сторону бокового тренда.



Не исключено, подобный сюжет ожидается и на рынке наличных. В сопровождении затухания торговой активности и там и на торгах валютного межбанка. Стартовал сезон отпусков, бизнесовая активность снижается, а с оглядкой на ситуацию на валютном рынке, потенциальные клиенты «налички» все чаще задумываются об альтернативных вариантах инвестиций, например, о депозитах.



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