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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5122512351245125

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:33

  baran написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  baran написав:думаю, что ни то и ни другое, ибо нелогично

Баран , что логично?

*Відправлено з Чату

откуда мне знать что у них там. зачастую такая фигня говорит о проблемах с "органами" и т.д

Чтобы ,что то комментировать , надо иметь свой аргумент, а не дописывать ерунду.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:37

Перес де Куэльяр
Чтобы ,что то комментировать , надо иметь свой аргумент, а не дописывать ерунду.
нелогично--чем не аргумент?
разжевывать Вашу ерунду у меня желания нет
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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