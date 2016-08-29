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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:33
baran написав: Перес де Куэльяр написав: baran написав:
думаю, что ни то и ни другое, ибо нелогично
Баран , что логично?*Відправлено з Чату
откуда мне знать что у них там. зачастую такая фигня говорит о проблемах с "органами" и т.д
Чтобы ,что то комментировать , надо иметь свой аргумент, а не дописывать ерунду.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:37
Перес де Куэльяр
Чтобы ,что то комментировать , надо иметь свой аргумент, а не дописывать ерунду.
нелогично--чем не аргумент?
разжевывать Вашу ерунду у меня желания нет
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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