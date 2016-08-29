somilitark написав:

GADFLY написав: к чему бы это?

https://news.finance.ua/ru/news/-/42805 ... atsvalyute к чему бы это?

когда случился ипотечный мини апокалипсис в 2008-м и позже на нашем быстрорастущем рынке,то волевым решением запретили гражданам брать кредиты не в валюте дохода и дуть пузыри,а потом ставить под удар банки рисками массовых невозвратов,так вот этот простой два на два приёмчик наконец-то уложился и усвоился в голове супер гениальных менеджеров ДТЭКа?ну хочет же правительство привлекать обязательства в валюте дохода,какова разница между валютными ОВГЗ и обычными? 12 с хвостиком процентов? вот наверное постепенно прописные истины доходят до гигантов рынка,только моё мнение,что подошли к корове не с той стороны,надо что бы суды заработали,исполнение решений было чёткое,сами решения не воняли продажностью,вот тогда не надо было бы давать варварские проценты и "загонять\заманивать" таким диким процентом)))так что резюме такое,учитывая кто стоит за этим меседжем,никакой смысловой нагрузки "новость" не несёт,возможно новое отмывание бабла,выкупят через Кипр свои облиги не под 8% в валюте,а под 20% в гривне,и не подкопаешься ведь,вывод дивидендов по закону,только процент чуть другой и себестоимость продукции тоже,нью Роттердам+,перезагрузка???)))