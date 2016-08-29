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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:33
baran написав: Перес де Куэльяр написав: baran написав:
думаю, что ни то и ни другое, ибо нелогично
Баран , что логично?*Відправлено з Чату
откуда мне знать что у них там. зачастую такая фигня говорит о проблемах с "органами" и т.д
Чтобы ,что то комментировать , надо иметь свой аргумент, а не дописывать ерунду.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:36
Vitl Работает, хотя может и в меньшей мере. В январе было сопротивление на 28,9 грн., четко им обозначенное, от куда и началось падение доллара. Продать мне удалось 25-26 января по 28,6 и 28,4 в кассе Укргазбанка сразу зачислением гривны на депозит на 6 мес. под 15,5% годовых (налички на такую сумму в кассе не было, а на черном уже никто не хотел брать по таким курсам). Депозит заканчивается 20.07, в итоге если получится купить по 26 грн., от укрепления грн. получу порядка 9% + чистый процент от депозита составит 6% = 15% за пол года.
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тот самый
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:37
Перес де Куэльяр
Чтобы ,что то комментировать , надо иметь свой аргумент, а не дописывать ерунду.
нелогично--чем не аргумент?
разжевывать Вашу ерунду у меня желания нет
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:49
Запорожье повы 26,02-26,09
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edvardd
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:03
По заявкам Чр об’єм $ на попит Днiпро каламутить виставивши чотири заявки на купівлю $777 777. Хто не зрозумiв мабуть перелякався.*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Вів 12 чер, 2018 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:08
somilitark написав:
когда случился ипотечный мини апокалипсис в 2008-м и позже на нашем быстрорастущем рынке,то волевым решением запретили гражданам брать кредиты не в валюте дохода и дуть пузыри,а потом ставить под удар банки рисками массовых невозвратов,так вот этот простой два на два приёмчик наконец-то уложился и усвоился в голове супер гениальных менеджеров ДТЭКа?
ну хочет же правительство привлекать обязательства в валюте дохода,какова разница между валютными ОВГЗ и обычными? 12 с хвостиком процентов? вот наверное постепенно прописные истины доходят до гигантов рынка,только моё мнение,что подошли к корове не с той стороны,надо что бы суды заработали,исполнение решений было чёткое,сами решения не воняли продажностью,вот тогда не надо было бы давать варварские проценты и "загонять\заманивать" таким диким процентом)))
так что резюме такое,учитывая кто стоит за этим меседжем,никакой смысловой нагрузки "новость" не несёт,возможно новое отмывание бабла,выкупят через Кипр свои облиги не под 8% в валюте,а под 20% в гривне,и не подкопаешься ведь,вывод дивидендов по закону,только процент чуть другой и себестоимость продукции тоже,нью Роттердам+,перезагрузка???)))
я о другом. Возможно видят будущий полет гривна и с учетом девала дешевле взять в гривне. Мы так у себя в компании в 13-14 году сделали. Взяли кредит в гривне, хотя всю жизнь брали в долларах. И могли взять в долларах- 95 выручки в валюте твердой. Но, смотря тогда на дырку от бубликов в резервах НБУ и швах в экономике -было решено взять не под 10 в долларе, а под 16 в гривне и сыграть в рулетку. По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.
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GADFLY
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:45
GADFLY написав:
По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.
Поверю, если скажете какую сумму долг взяли.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:52
Investor_33 написав: GADFLY написав:
По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.
Поверю, если скажете какую сумму долг взяли.
ПЛЮС
....и какой залог по кредиту представили
))))
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холява
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:03
GADFLY написав: somilitark написав:
когда случился ипотечный мини апокалипсис в 2008-м и позже на нашем быстрорастущем рынке,то волевым решением запретили гражданам брать кредиты не в валюте дохода и дуть пузыри,а потом ставить под удар банки рисками массовых невозвратов,так вот этот простой два на два приёмчик наконец-то уложился и усвоился в голове супер гениальных менеджеров ДТЭКа?
ну хочет же правительство привлекать обязательства в валюте дохода,какова разница между валютными ОВГЗ и обычными? 12 с хвостиком процентов? вот наверное постепенно прописные истины доходят до гигантов рынка,только моё мнение,что подошли к корове не с той стороны,надо что бы суды заработали,исполнение решений было чёткое,сами решения не воняли продажностью,вот тогда не надо было бы давать варварские проценты и "загонять\заманивать" таким диким процентом)))
так что резюме такое,учитывая кто стоит за этим меседжем,никакой смысловой нагрузки "новость" не несёт,возможно новое отмывание бабла,выкупят через Кипр свои облиги не под 8% в валюте,а под 20% в гривне,и не подкопаешься ведь,вывод дивидендов по закону,только процент чуть другой и себестоимость продукции тоже,нью Роттердам+,перезагрузка???)))
я о другом. Возможно видят будущий полет гривна и с учетом девала дешевле взять в гривне. Мы так у себя в компании в 13-14 году сделали. Взяли кредит в гривне, хотя всю жизнь брали в долларах. И могли взять в долларах- 95 выручки в валюте твердой. Но, смотря тогда на дырку от бубликов в резервах НБУ и швах в экономике -было решено взять не под 10 в долларе, а под 16 в гривне и сыграть в рулетку. По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.
Облигации выпускаются как правило на 10 лет,это хорошо,что вам разрешили погасить досрочно кредит,в обратном случае "срубить бабла" не удалось бы,ибо глядя на "депозиты майя" вам бы немножко подрехтовали процентик по кредиту весной\летом 15-го)))
Что бы сейчас отбить разницу в процентах,курс должен улететь ещё в пару раз на горизонте 5+ лет,но зная уровень профффесионализма в ДТЕК,не удивлюсь уровню аналитики,причём какой будет уровень потребления тепла и себестоимость ещё после кратности и кэшфло??? Но это пустяки,главное спилить сук на котором сидишь и пропиарить бред в отчётах перед "инвесторами")))
п.с. ставка по кредиту 16% в 13-м выглядит как сказки венского леса,учитывая что доллардепо для крестьян тогда были до 10-11%,а гривна под 25 в Дельте ни у кого не вызывала тревоги.
Хоть вы и с регой 06-го года,но народ уже на ветке подтянулся в мачасти,ездить по ушам так легко не получитцццо,доллярчик не в счёт
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somilitark
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:07
кассир в банке категорически хотела увидеть мой паспорт при покупке 300е(ссылаясь на постановление НБУ 2014 года)....категорически отказался покупать....принципиально....банк - мастадонт финрынка Украины.....или мастодонт))) сути это не меняет
Востаннє редагувалось daryaby807
в Вів 12 чер, 2018 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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