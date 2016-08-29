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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5124512551265127>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:08

  Перес де Куэльяр написав:
  Искатель написав:Все намного проще. НБУ вышел с покупкой на межбанк, межбанк вверх полез. За ним чуть нал поднялся. Потому приподняли продажу. В то же время сдают нормально, зачем дороже ставить? Как только перестанут хорошо нести, подтянут. Хозяин харьковской "Розы" - один из самых грамотных валютчиков в стране, на минуточку.

У меня вопрос к Вам , вы часто Розу курсы мониторите ? Если нет , то вы некомпетентен в данном случае . Взять к примеру Гагарин 02/10 ближе к основному рынку.?????.

*Відправлено з Чату

Меня уже когда-то банили за ответ Вам. Поэтому я воздержусь. А Вы постарайтесь не судить о компетентности тех, кого Вы не знаете :) И тех, кто о курсах валют знает не только из сайтов и табличек обменок...
P.S. Гагарина лично знаю, если что. И не только его. Ну то такое.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:36

Re: Валютный рынок в контексте

Для приезда миссии МВФ в Киев необходимы решения вопросов по тарифам на газ и сбалансированию госбюджета, - Смолий
Приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев зависит от пересмотра внутренних тарифов на газ и достижения сбалансированного государственного бюджета.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что те вопросы, которые еще не решены, все взаимосвязаны, поэтому для приезда миссии необходим и очередной пересмотр рынка газа и переговоры с Минфином по сбалансированному бюджету", - сказал он журналистам в Киеве во вторник.
Цікаво ,як збалансують ? Видатки уріжуть,чи як діру а 50млрд. гривень перекриють?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 12 чер, 2018 14:46, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:38

  холява написав:
  Investor_33 написав:
  GADFLY написав:По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.

Поверю, если скажете какую сумму долг взяли.


ПЛЮС
....и какой залог по кредиту представили
))))

писец. Это что-проверка на вшивость?))) Бугагагагага
Залог был- имущественные права по контрактам.Вам еще может сюда копию кредитного скинуть?
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:38

  Investor_33 написав:
  GADFLY написав:По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.

Поверю, если скажете какую сумму долг взяли.

а так просто на слово не верите?
Почему же?
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:43

  somilitark написав:
  GADFLY написав:
  GADFLY написав:к чему бы это?
https://news.finance.ua/ru/news/-/42805 ... atsvalyute

когда случился ипотечный мини апокалипсис в 2008-м и позже на нашем быстрорастущем рынке,то волевым решением запретили гражданам брать кредиты не в валюте дохода и дуть пузыри,а потом ставить под удар банки рисками массовых невозвратов,так вот этот простой два на два приёмчик наконец-то уложился и усвоился в голове супер гениальных менеджеров ДТЭКа?

ну хочет же правительство привлекать обязательства в валюте дохода,какова разница между валютными ОВГЗ и обычными? 12 с хвостиком процентов? вот наверное постепенно прописные истины доходят до гигантов рынка,только моё мнение,что подошли к корове не с той стороны,надо что бы суды заработали,исполнение решений было чёткое,сами решения не воняли продажностью,вот тогда не надо было бы давать варварские проценты и "загонять\заманивать" таким диким процентом)))

так что резюме такое,учитывая кто стоит за этим меседжем,никакой смысловой нагрузки "новость" не несёт,возможно новое отмывание бабла,выкупят через Кипр свои облиги не под 8% в валюте,а под 20% в гривне,и не подкопаешься ведь,вывод дивидендов по закону,только процент чуть другой и себестоимость продукции тоже,нью Роттердам+,перезагрузка???)))


я о другом. Возможно видят будущий полет гривна и с учетом девала дешевле взять в гривне. Мы так у себя в компании в 13-14 году сделали. Взяли кредит в гривне, хотя всю жизнь брали в долларах. И могли взять в долларах- 95 выручки в валюте твердой. Но, смотря тогда на дырку от бубликов в резервах НБУ и швах в экономике -было решено взять не под 10 в долларе, а под 16 в гривне и сыграть в рулетку. По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.


Облигации выпускаются как правило на 10 лет,это хорошо,что вам разрешили погасить досрочно кредит,в обратном случае "срубить бабла" не удалось бы,ибо глядя на "депозиты майя" вам бы немножко подрехтовали процентик по кредиту весной\летом 15-го)))
Что бы сейчас отбить разницу в процентах,курс должен улететь ещё в пару раз на горизонте 5+ лет,но зная уровень профффесионализма в ДТЕК,не удивлюсь уровню аналитики,причём какой будет уровень потребления тепла и себестоимость ещё после кратности и кэшфло??? Но это пустяки,главное спилить сук на котором сидишь и пропиарить бред в отчётах перед "инвесторами")))
п.с. ставка по кредиту 16% в 13-м выглядит как сказки венского леса,учитывая что доллардепо для крестьян тогда были до 10-11%,а гривна под 25 в Дельте ни у кого не вызывала тревоги. :lol:
Хоть вы и с регой 06-го года,но народ уже на ветке подтянулся в мачасти,ездить по ушам так легко не получитцццо,доллярчик не в счёт :wink:[/quote]
уважаемый
1. У облигаций есть ОФЕРТА. Не. не слышали?)))
2. Ставка по кредиту НЕ МЕНЯЛАСЬ ( с какой такой стати она должна была поменяться? И не важно, что там был Эксим-другие точно так же поступили бы)
3. Кредит был на год
4. Кредит был в декабре 13 года от Эксима под 16 (может с хвостиком, точно уже не помню-но не суть)
По остальному- я не буду биться головой об стену и доказывать фоме неверующему что-то. Тем более у фомы с образованием не лады.Учите матчасть.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:45

Re: Валютный рынок в контексте

ктати, раз уж пошла такая возня- у нас сейчас в Эксиме кредит под 17.5))) Взяли в феврале. А теперь давайте, начинайте мне ездить по ушам с рассказами, что негр не черный.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:48

  холява написав:
  Investor_33 написав:
  GADFLY написав:По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.

Поверю, если скажете какую сумму долг взяли.


ПЛЮС
....и какой залог по кредиту представили
))))

писец. Это что-проверка на вшивость?))) Бугагагагага
Залог был- имущественные права по контрактам.Вам еще может сюда копию кредитного скинуть?[/quote]

Последний раз , когда банк, САМ предложил овердраффт под 56 % годовых ,требование по перекрытию было трехкратным по материальному залогу.
Все контракты и наполненные склады под залог, рассматривались в последнюю очередь .
Интересовали квартира , дом ,автопарк, .....ВСЕ другое не принималось в учет.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:52

daryaby807
Это у Аваля такие заморочки.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:05

GADFLY Подтверждаю, в Эксиме сейчас эффективную ставку дают 17,5%г
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:16

Re: Валютный рынок в контексте

Реальное обесценивание евро за 10 лет на примере Airbus A380

На момент премьеры 10 лет назад цена одного А380 составляла 250 млн долларов, а по текущему прайс-листу компании Airbus она превышает 445 млн.


https://news.finance.ua/ru/news/-/42801 ... -ne-nuzhny
Zebra
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