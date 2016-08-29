Додано: Вів 12 чер, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара 4,51 коп., на торгах вторника укрепился на 0,38 коп., оказавшись на уровне 26,0875 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 июня с уровней предыдущего закрытия 26,095/26,110 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар заметно потерял в цене, просев к 26,08/26,10 UAH/USD на преобладании на рынке предложения СКВ.

Эти уровни цен оставались действующими до 11.02 Киева, когда произошло символическое сужение спреда курса СКВ - 26,08/26,09 UAH/USD.



Очередная курсовая стабильность, обеспеченная равновесием покупок и продаж доллара воцарилась на межбанке до 14.20 Киева. Со слов непосредственных участников торгов, это равновесие спроса и предложения поддерживалось и «анонимными» покупками долларовых излишков регулятором с платформы Matching.

Кстати, на предыдущей сессии НБУ подобным образом пополнил свои «закрома» на $10,0 млн.



Меж тем с 14.20 ставшие более активными покупки спекулянтов подняли цену доллара на межбанке до 26,090/26,105 UAH/USD.



Эти уровни цен (26,090/26,105 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка во вторник.



Большинство сделок на межбанке 12 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0875 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,05% с 28,0672 UAH/USD до 26,0875 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 июня, сохранив, но изрядно замедлив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынок, как это бывает по вторникам, увеличился приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, значительная часть потенциальных покупателей СКВ предпочла потратить выросшие гривневые активы на ОВГЗ, аукцион по размещению которых 12-го наметил Минфин. Ассортимент облигаций был очень широким, от двухмесячного срока обращения до трехлетнего, что вызвало интерес к мероприятию.



В-третьих, заметно выросшая гривневая ликвидность, о чем дал понять потяжелевшие объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 553,7 млн. грн. к отметке 53 374,1 млн. грн. все-таки сумела обеспечить межбанк достаточным количеством покупателей, среди которых был и регулятор, чтобы заметно, с уровня 4,51 коп. в понедельник до 0,38 коп. 12-го, замедлить коррекцию «американца» на межбанке .



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 июня повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежали обязательной продаже.



Во-вторых, на рынке из-за выросшей гривневой ликвидности было достаточное количество покупателей СКВ.



В-третьих, рынок безналичного доллара, замедлив снижение, стал более сбалансированным.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко балует межбанк оборотами) снята с повестки дня.



Дата: 12 июня 2018 г. 17.34



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,03/26,08 UAH/USD (с утра – 26,02/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05-06 UAH/USD)

€ – 30,75/30,93 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,72/30,90-92 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере роста клиентских оферов, дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены снижать цены обеих позиций в паре доллар-гривня.



Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,00/26,05-06 UAH/USD, евро – 30,72/30,90-92 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «среднеликвидный».



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, и, судя по всему, это стало главной причиной приличных оборотов. Последние, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», констатировала повторение хороших показателей предыдущей сессии.



Дата: 12 июня 2018 г. на 17.31

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,02-03/26,05-08 UAH/USD (с утра 26,00-01/26,03-05 UAH/USD, к полудню 26,00-01/26,03-05 UAH/USD)

€ 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра 30,70/30,90 UAH/EUR, к полудню 30,70/30,90 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня сложившийся баланс спроса и предложения на рынке столицы стал главной причиной не менять цены с уровней открытия.



На 12.04 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 26,00-01/26,03-05 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.



После обеда, на киевском рынке цены стараниями выросших покупок клиентов, немного приподнялись. Это же позволило столичным валютчикам сохранить итоговый баланс спроса и предложения, который, однако, не спас обороты от незначительного снижения, аккурат, на «твердую тройку».





Дата: 12 июня 2018 г.



17.26 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,03/26,08 UAH/USD (с утра - 26,02/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,07 UAH/USDD)

€ – 30,80/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,80/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,90 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,415 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях доминирования оптового клиентского «приноса».



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали сохранение утреннего настроения (доминирование оферов), которое сопровождалось затуханием торговой активности.



По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле, сопровождаемой символическими переменами в ценах: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.



После обеда, полуденная пауза в Запорожье сменилась оптовым клиентским спросом на фоне отсутствия сообразных оферов. Это с одной стороны перекосило рынок по итогам дня в сторону бидов, с другой, заставило запорожцев приподнять к финишу действующие цены.



По итогам дня сформировалось преобладание клиентского спроса, а обороты из-за полуденного безделья заслужили «тройку», повторив показатели предыдущей сессии.



Дата: 12 июня 2018 г. на 17.48



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,05/26,15 UAH/USD (с утра - 26,01/26,11 UAH/USD, к полудню - 26,01/26,10 UAH/USD)

€ – 30,70/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,69/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,95 UAH/EUR)

RUB 0,412/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,409/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,417 UAH/RUB)





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