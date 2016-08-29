Додано: Вів 12 чер, 2018 20:16

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в понедельник относительно доллара 4,51 коп., на торгах вторника укрепился на 0,38 коп., оказавшись на уровне 26,0875 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 12 июня с уровней предыдущего закрытия 26,095/26,110 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар заметно потерял в цене, просев к 26,08/26,10 UAH/USD на преобладании на рынке предложения СКВ.

Эти уровни цен оставались действующими до 11.02 Киева, когда произошло символическое сужение спреда курса СКВ - 26,08/26,09 UAH/USD.



Очередная курсовая стабильность, обеспеченная равновесием покупок и продаж доллара воцарилась на межбанке до 14.20 Киева. Со слов непосредственных участников торгов, это равновесие спроса и предложения поддерживалось и «анонимными» покупками долларовых излишков регулятором с платформы Matching.

Кстати, на предыдущей сессии НБУ подобным образом пополнил свои «закрома» на $10,0 млн.



Меж тем с 14.20 ставшие более активными покупки спекулянтов подняли цену доллара на МЕЖБАНКЕ до 26,090/26,105 UAH/USD.



Эти уровни цен (26,090/26,105 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА во вторник.



Большинство сделок на межбанке 12 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0875 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 7,05% с 28,0672 UAH/USD до 26,0875 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 июня, сохранив, но изрядно замедлив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынок, как это бывает по вторникам, увеличился приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, значительная часть потенциальных покупателей СКВ предпочла потратить выросшие гривневые активы на ОВГЗ, аукцион по размещению которых 12-го наметил Минфин. Ассортимент облигаций был очень широким, от двухмесячного срока обращения до трехлетнего, что вызвало интерес к мероприятию.



В-третьих, заметно выросшая гривневая ликвидность, о чем дал понять потяжелевшие объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 553,7 млн. грн. к отметке 53 374,1 млн. грн. все-таки сумела обеспечить межбанк достаточным количеством покупателей, среди которых был и регулятор, чтобы заметно, с уровня 4,51 коп. в понедельник до 0,38 коп. 12-го, замедлить коррекцию «американца» на МЕЖБАНКЕ .



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 12 июня повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежали обязательной продаже.



Во-вторых, на рынке из-за выросшей гривневой ликвидности было достаточное количество покупателей СКВ.



В-третьих, рынок безналичного доллара, замедлив снижение, стал более сбалансированным.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко балует межбанк оборотами) снята с повестки дня.









Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 12 июня после обеда, сменив тренд, констатировал рост в паре доллар-гривня.



Не исключено, смена настроения пополудни на наличном рынке произошла под воздействием очевидного стремления рынка безналичного «американа2 как минимум, к стабильности. Впрочем, есть вероятность, что активизировавших покупки СКВ клиентов наличного рынка «впечатлил» десятимиллиардный рост гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, который, несмотря на минфиновский аукцион по размещению большого ассортимента ОВГЗ, остался «дамокловым мечом», висящим над отечественной нацвалютой.



Так или иначе, настроение на наличном рынке под давлением выросшего клиентского спроса изменилось, наличный «американец», а вместе с ним и евро к вечеру вторника выросли.



Несколько отходя от «генеральной линии» нашего сюжета, заметим, что ввиду более высокой чувствительности наличного «неформального» рынка к грядущим переменам (следствие большей «рыночности» «налички»), не следует удивляться аналогичным изменениям и на более зарегулированном валютном на МЕЖБАНКЕ . Подобное случалось не раз, и «дамоклов меч» гривневого навеса на коррсчетах НБУ может упасть в самую ближайшую сессию.



За исключением Запорожья, где вторник закончился «перекосом» в сторону спроса, рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов завершили вторничную сессии в равновесии спроса и предложения.

Итоговый баланс не везде гарантировали приличную итоговую ликвидность. Например, в Киеве и в Харькове местные валютчики рапортовали о незначительном снижении итоговой ликвидности.



Рынки остальных городов констатировали повторение приличных показателей предыдущей сессии.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 1,0-4,0 коп., офера прибавили столько же. Лидировал в росте обеих позиций рынок Харькова.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» американца» либо не изменились (Запорожье), либо выросли на 1,0-6,0 коп. (лидировал в росте рынок Киева), офера наличного доллара по сравнению с 11 июня либо не изменились (Запорожье, Днепр, Одесса), либо прибавили 2,0-5,0 Коп. (лидировал в росте Киев).



Итак, в течение первой половины вторника цены наличного доллара или пребывали в стабильности, или же едва заметно снижались (Днепр).

После обеда выросшая активность покупателей заставила дилеров наличного рынка реагировать повышением цен. За исключением Харькова, где местные дилеры «не стеснялись», «задирая» обе позиции «американца», в остальных городах послеобеденный рост в парах доллар-гривня и евро-гривня был более «интеллигентным» и сдержанным.



Как и ранее, думаем, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Во всяком случае, взвешенная курсовая политика валютчиков Днепра закономерно привела к некоторому прогрессу на участке ликвидности.



Впрочем, по порядку.



Торги 12 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,03/26,08 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере роста клиентских оферов (влияние «зеленых медведей» межбанка), дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены очень аккуратно снижать цены обеих позиций.



Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,00/26,05-06 UAH/USD, евро – 30,72/30,90-92 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «среднеликвидный».



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, и, судя по всему, это стало главной причиной приличных оборотов. Последние, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение вторника биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 1,0 коп., позиция «предложение» не претерпела изменений.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,03/26,08 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, сопровождаясь коррекцией обеих позиций с акцентированием в менее значимых оферах. Подобная стратегия базировалась на желании оптовиков не «повредить» клиентский «принос», чтобы было что продавать клиентам при более привлекательных ценах оферов.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пар доллар-гривня и евро-гривня понизились с уровней открытия: 26,00/26,05-06 UAH/USD, евро – 30,72/30,90-92 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда оптовики Днепра, реагируя на выросшую активность покупателей, немного приподняли обе позиции в паре доллар-гривня, выравнивая рынок в баланс спрос/предложение, который сохранился до самого финиша сессии.

Итоговое равновесие и взвешенная (аккуратная) курсовая политика обеспечила оптовому сегменту рост ликвидности. Последняя, заслужив по итогам 12-го «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 12 июня биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 11 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 июня уровнями 30,75/30,93 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность бидов на фоне двухкопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение вторника 12 июня, приходилось заниматься тремя проектами: реагировать на «капризы» клиентов, активно «сдающих валюту» в первой половине дня, после обеда с новым энтузиазмом покупавших СКВ. И при этом им было необходимо контролировать сбалансированность в паре доллар-гривня.



Однако при этом наши валютчики не упускали из виду стартовавшая с 11.00 коррекция пары евро-доллар. Однако при этом нельзя было не отметить сохранение пары в хорошо знакомом по предыдущим обзорам диапазоне $1,1784-1,1800.



Реагируя на это очевидное стремление к стабильности пары евро-доллар мирового рынка forex, наши валютные дилеры в течение вторника ограничились символическим сужением спреда в наличной паре евро-гривня, немного понизив менее значимые офера.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1767 к отметке $1,1784 констатировав внутридневное его повышение на очень скромные 17 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот «привес» пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 12 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1783 пара евро-доллар уже к 03.00 Киева обвалилась в «яму» ($1,1742), выбираясь из которой выросла к отметке $1,1800 по состоянию на 11.00. С этого момента стартовала неспешная коррекция, уронившая пару евродоллар к $1,1750 по состоянию на 19.50 Киева. В дальнейшем, до 20.45 пара евро доллар не покидала пределы очень узкого диапазона $1,1748-1,1755…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США и главы КНДР. Президент США Трамп заявил, что он доволен результатами встречи и что процесс ликвидации ядерного оружия с Корейского полуострова начнется «очень быстро».



Данные с рынка труда в Великобритании вышли неоднозначными. С одной стороны, число заявлений упало, а занятость увеличилась. С другой, индексы среднего заработка оказались ниже ожиданий, что оказывает давление на курс фунта. Индекс института ZEW в Германии оказался ниже прогноза.



Необходимо отметить рост уровня промышленных цен в Японии. В США индексы потребительских цен вышли на высоких уровнях, чистый индекс цен к годовом исчислении продолжил рост выше отметки 2%. Основной индекс цен приближается к отметке 3% за год.



Активность инвесторов на рынке форекс 12-го относительно невысока. А ожидания рынков относительно сингапурского рандеву Трампа с лидеров Северной Кореи, оказались преувеличенными.



В частности, по состоянию на 15.40 Киева, когда встреча в Сингапуре уже закончилась, пара евро-доллар пребывала на отметке $1,1794 совсем немного прибавив с закрытия понедельника ($1,1783).

Курс пары доллар-иена констатировал противоположную динамику, индицируя ослабление японской валюты до ¥110,30 за $1,0 с ¥110,03 на закрытие понедельничной сессии Forex.



Пара фунт –доллар к указанному часу продемонстрировала ослабление «британца» до $1,3365 с $1,3380 на исходе 11 июня.

12-го в парламенте Великобритании должно пройти голосование по поводу законопроекта о выходе из ЕС.



При этом индекс доллара USDX, показывающий соотношение «американца» и шести системных валют поставил «точку», не тронувшись с отметки 93,58 пункта.



Меж тем, на рынке растет обеспокоенность замедлением темпов роста европейской экономики и низкой инфляцией. Однако, по нашему мнению, Евроцентробанк сфокусирован на более долгосрочных вещах.



Главный вопрос теперь заключается в том, насколько глубоко регулятор намерен посвятить инвесторов в свои планы.

Что касается программы QE, то, учитывая ухудшение экономических прогнозов и политические риски (от Италии до Brexit), мы не думаем, что здесь ЕЦБ легко откажется от пространства для маневра. Скорее всего, еврорегулятор попытается выиграть время с помощью «ястребиной» риторики и объявит о корректировке программы QE (например, снизит ее объем до Є10 млрд. в месяц, но продлит срок проведения до декабря 2018 года).



Итак, во вторник евро так и не сумел преодолеть отметку $1,18 в паре с долларом и возобновил снижение. Новость о том, что Италия все-таки не собирается покидать еврозону спровоцировала рост на итальянских финансовых рынках на некоторое время поддержала евро. Однако к вечеру вторника, когда стало ясно, что кризис в Италии миновал, или, по крайней мере, вышел из стадии обострения, рынок снова переключил внимание на макроэкономику и долларовые факторы.



И то и другое сейчас играет против евро. При прочих равных, диапазон движения пары евро-доллар будет ограничен уровнями $1,17-1,18 по меньшей мере до заседания FOMC ФРС в эту среду. Текущий курс пары евро-доллара на 21.00 Киева 12 июня $1,1753, пара торгуется с понижением на 0,16% относительно уровня открытия.



Иена продолжает терять позиции по отношению к доллару. С начала недели японская валюта подешевела почти на 1% за счет роста интереса к риску и укрепления американской валюты по всему спектру рынка.



В пятницу состоится заседание Банка Японии, однако рынок не ждет от регулятора никаких сюрпризов. Более явным фактором риска для иены оставался итог встречи Трампа и Ким Чен Ына, особенно в том случае, если он повлияет на динамику рисковых активов. Напомним, что вопрос о замораживании ядерных проектов Северной Кореи остается ключевым и самым спорным. Ранее лидеры двух стран уже обменивались резкими заявлениями по этому поводу.



13 июня завершится двухдневное заседание Комитета открытого рынка (FOMC) ФРС США, на котором ожидается повышение диапазона для основной ставки на 0?25%. После заседания состоится пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла.

Подчеркнем еще раз: если комментарии главы ФРС покажутся рынку «голубиными», пара евро-доллар получит хороший шанс приподняться к верхней границе вышеупомянутого диапазона ($1,1800).



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 30,75/30,93 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное стабильность бидов на фоне двухкопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 12 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившемуся с закрытия понедельника спросу и потерявшему 2,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 июня по спросу и по предложению не изменились.



Несмотря на выросший на 10,0 млрд. грн. гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ, рынок безналичного доллара нисколько не почувствовал давления этой гривневой ликвидности.

Не исключено, в этом «вина» Минфина, затеявшего 12 июня масштабный аукцион по размещению широкого ассортимента гривневых ОВГЗ, сроками обращения от двух месяцев до трех лет. Вероятно, в этом направлении и ушла вся избыточная гривневая ликвидность, оставив рынок доллара «на растерзание» продавцов, которые из-за выросшего ко вторнику притока экспортной выручки из-за рубежа, оказались в большинстве.

Впрочем, судя по феноменальной курсовой стабильности безналичной пары доллар-гривня, регулятор своими «анонимными» скупками с платформы Matching не допускал чрезмерного укрепления гривни.



Вторым источником отсутствия «бычьей» реакции безналичного доллара на изрядный рост гривневого ресурса, аккумулированного на коррсчетах НБУ, стал заметный приток экспортной выручки из-за рубежа, 5-% которое подлежало обязательной продаже.



Наличный рынок, тем временем, до полудня едва заметно, балансируя со стабилизацией, терял в цене по паре доллар-гривня. После обеда настроение сменилось активным спросом на наличный доллар, подняв немного цены «американца» к финишу торгов.



Сохранение увеличения притока экспортной выручки из-за рубежа на ближайших торгах имеет шанс обеспечить избыток СКВ на торгах межбанка, однако, вероятнее всего, регулятор своими гривневыми интервенциями постарается направить рынок «зеленого» безнала в сторону бокового тренда.



Не исключено, подобный сюжет ожидается и на рынке наличных. В сопровождении затухания торговой активности и там и на торгах валютного межбанка. Стартовал сезон отпусков, бизнесовая активность снижается, а с оглядкой на ситуацию на валютном рынке, потенциальные клиенты «налички» все чаще задумываются об альтернативных вариантах инвестиций, например, о депозитах.



Однако, наиболее вероятным мы считаем попытку развернуть рынок доллара вверх. В конечном счете, пора уже выкупать сформировавшиеся за три сессии межбанка низы безналичного «американца». Да и наличный рынок после обеда вторника подает недвусмысленные сигналы, зовя на рынок «зеленых быков»



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