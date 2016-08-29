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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 чер, 2018 20:40
я писал о покупке 300 евро в банке......если это не о валюте - извините
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daryaby807
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:03
somilitark написав: холява написав:
Последний раз , когда банк, САМ предложил овердраффт под 56 % годовых ,требование по перекрытию было трехкратным по материальному залогу.
Все контракты и наполненные склады под залог, рассматривались в последнюю очередь .
Интересовали квартира , дом ,автопарк, .....ВСЕ другое не принималось в учет.
+1,иногда старость(возраст учётки) ни о чём не говорит,скорее даже возникают вопросы)))
удалил
Востаннє редагувалось холява
в Вів 12 чер, 2018 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:07
холява написав:
Хоть я уже и не работаю по специальности,но вопросов ,к ВАМ , у меня не возникает.
Я, к примеру , могу ,даже не спрашивая Вас, написать за Вас завтрашний пост.
Не потому ,что я волшебник , а потому что я, долгое время, лечил больные души.
С Уважением ,.....Холява
Пізнайко - напишіть завтра повідомлення замість Соміка,коли побачите,що хтось пише про зростання курса долара.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:32
tea написав: холява написав:
Хоть я уже и не работаю по специальности,но вопросов ,к ВАМ , у меня не возникает.
Я, к примеру , могу ,даже не спрашивая Вас, написать за Вас завтрашний пост.
Не потому ,что я волшебник , а потому что я, долгое время, лечил больные души.
С Уважением ,.....Холява
Пізнайко - напишіть завтра повідомлення замість Соміка,коли побачите,що хтось пише про зростання курса долара.
...удалил
Востаннє редагувалось холява
в Вів 12 чер, 2018 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:36
холява написав: tea написав:
Пізнайко - напишіть завтра повідомлення замість Соміка,коли побачите,що хтось пише про зростання курса долара.
.......Смогу ли я повторить ?
....ждут же оригинал....
Та Ви ж самі написали - що зможете!!!
П.С.Де це подівся Ваш інший пацієнт з діагнозом "роздвоєння особистості".Ну той,що,якщо не зраджує пам"ять,з ніком ліків.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:50
tea написав:
удалил
Востаннє редагувалось холява
в Вів 12 чер, 2018 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:55
tea написав:
напишіть завтра повідомлення замість Соміка,коли побачите,що хтось пише про зростання курса долара.
Зато я предсказуем,а вот гуру НЕТ,он пишет про высокие цены,про плохие дороги,про чиновников,которые вставляют палки в колёса добропорядочному торговцу импортом,про дочку,которую он уберёг от этого варварства,короче про солнце которое светит и находит у 100% поддержку,таких же глубокоодарённых личностей,таких же шибко развитых и нисколечки не больных комплексами с детства
Зато вроде как прочитал меня,уже где-то слышал,а повторить даже уже написанное не сможет,да что ж такое??? Как описать этот феномен?
Потому что экономика это как дар писать по-русски правильно,этому невозможно научиться,это как просчитать события многофакторные наперёд,а если высокоразвитая личность(гопники то же так "мыслят") понимает,что он не бельмеса ни шарит,кто балкает по теме,то он пытается мокануть,для важности вспомнив то место,куда его пристроили, занимавшее почётное место в совковой иерархии распределения материальных благ родители,ведь именно этому его учили в институте,именно этому его учила мама и классный руководитель,так он с этим и в гроб ляжет,клиника,но то что он это хоть из одного источника услышал,его выводит из себя,ибо закат близок и что-то да срабатывает,хоть и в мерзкопакостной душонке,что за все гнусные делишки в желании чревоугодия,карьерного положения и конечно ДЕНЕГ любой ценой,придётся ответить
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somilitark
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:00
somilitark написав: tea написав:
напишіть завтра повідомлення замість Соміка,коли побачите,що хтось пише про зростання курса долара.
Зато я предсказуем,а вот гуру НЕТ,он пишет про высокие цены,про плохие дороги,про чиновников,которые вставляют палки в колёса добропорядочному торговцу импортом,про дочку,которую он уберёг от этого варварства,короче про солнце которое светит и находит у 100% поддержку,таких же глубокоодарённых личностей,таких же шибко развитых и нисколечки не больных комплексами с детства
Зато вроде как прочитал меня,уже где-то слышал,а повторить даже уже написанное не сможет,да что ж такое??? Как описать этот феномен?
Потому что экономика это как дар писать по-русски правильно,этому невозможно научиться,это как просчитать события многофакторные наперёд,а если высокоразвитая личность(гопники то же так "мыслят") понимает,что он не бельмеса ни шарит,кто балкает по теме,то он пытается мокануть,для важности вспомнив то место,куда его пристроили, занимавшее почётное место в совковой иерархии распределения материальных благ родители,ведь именно этому его учили в институте,именно этому его учила мама и классный руководитель,так он с этим и в гроб ляжет,клиника,но то что он это хоть из одного источника услышал,его выводит из себя,ибо закат близок и что-то да срабатывает,хоть и в мерзкопакостной душонке,что за все гнусные делишки в желании чревоугодия,карьерного положения и конечно ДЕНЕГ любой ценой,придётся ответить
....удалил
Востаннє редагувалось холява
в Вів 12 чер, 2018 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:04
холява написав: somilitark написав: холява написав:
Последний раз , когда банк, САМ предложил овердраффт под 56 % годовых ,требование по перекрытию было трехкратным по материальному залогу.
Все контракты и наполненные склады под залог, рассматривались в последнюю очередь .
Интересовали квартира , дом ,автопарк, .....ВСЕ другое не принималось в учет.
+1,иногда старость(возраст учётки) ни о чём не говорит,скорее даже возникают вопросы)))
Здравствуйте Уважаемый СОМИЛИТРАК .
Если можно ,очень ПРОШУ, не реагировать на мои сообщения.
Хоть я уже и не работаю по специальности,но вопросов ,к ВАМ , у меня не возникает.
Вы , с Вашим "сроком" по учетке , и авторитетному мнению ,имеете право писать все ,что хотите.
Я, к примеру , могу ,даже не спрашивая Вас, написать за Вас завтрашний пост.
Не потому ,что я волшебник , а потому что я, долгое время, лечил больные души.
С Уважением ,.....Холява
Значит к другим и у Вас есть претензии касательно их адекватности и психического здоровья?
Список ников большой, но людей за ними скрывается явно немного, так как идей много не генерируют они. Мелят из пустого в порожнее. А суть всех их сообщений сводится к однообразным хвальбам нынешней олигархической власти (можно подумать, что они сами олигархи
) и тщательному открещиванию от созданными ими же проблем и тщательному примазыванию к явно чужим успехам. Деньги за посты, конечно, не пахнут для них, но мне читать их противно.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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