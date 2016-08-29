Додано: Вів 12 чер, 2018 21:55

tea написав: напишіть завтра повідомлення замість Соміка,коли побачите,що хтось пише про зростання курса долара. напишіть завтра повідомлення замість Соміка,коли побачите,що хтось пише про зростання курса долара.

Зато я предсказуем,а вот гуру НЕТ,он пишет про высокие цены,про плохие дороги,про чиновников,которые вставляют палки в колёса добропорядочному торговцу импортом,про дочку,которую он уберёг от этого варварства,короче про солнце которое светит и находит у 100% поддержку,таких же глубокоодарённых личностей,таких же шибко развитых и нисколечки не больных комплексами с детстваЗато вроде как прочитал меня,уже где-то слышал,а повторить даже уже написанное не сможет,да что ж такое??? Как описать этот феномен?Потому что экономика это как дар писать по-русски правильно,этому невозможно научиться,это как просчитать события многофакторные наперёд,а если высокоразвитая личность(гопники то же так "мыслят") понимает,что он не бельмеса ни шарит,кто балкает по теме,то он пытается мокануть,для важности вспомнив то место,куда его пристроили, занимавшее почётное место в совковой иерархии распределения материальных благ родители,ведь именно этому его учили в институте,именно этому его учила мама и классный руководитель,так он с этим и в гроб ляжет,клиника,но то что он это хоть из одного источника услышал,его выводит из себя,ибо закат близок и что-то да срабатывает,хоть и в мерзкопакостной душонке,что за все гнусные делишки в желании чревоугодия,карьерного положения и конечно ДЕНЕГ любой ценой,придётся ответить