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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:08
холява
По русскому имел 4 всегда,не скрываю это,зато в универе по экономике даже 4-рок текущих не было ни по одному предмету.
А почему вечно пишете,а потом "убираете?"
Что не можете себя контролировать? дабы не навесить ярлыков и не выписать пару диагнозов?
Это кому надо к доктору?
Ну ничего,встреча с доктором всех докторов у вас будет,может и не очень скоро,но вы её боитесь,очень боитесь,а ведь есть за что,а у меня нет и я готов к этой встрече хоть сегодня ночью
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somilitark
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:14
somilitark написав:холява
По русскому имел 4 всегда,не скрываю это,зато в универе по экономике даже 4-рок текущих не было ни по одному предмету.
А почему вечно пишете,а потом "убираете?"
Что не можете себя контролировать? дабы не навесить ярлыков и не выписать пару диагнозов?
Это кому надо к доктору?
Ну ничего,встреча с доктором всех докторов у вас будет,может и не очень скоро,но вы её боитесь,очень боитесь,а ведь есть за что,а у меня нет и я готов к этой встрече хоть сегодня ночью
Берегите себя. Сегодня готов, а завтра ведь точно захочется передумать, так как найдутся еще дела, которые надо бы обязательно завершить победой или успехом. Ведь ради таких моментов и хочется жить, да и смысл жизни, как мне запомнилось от одного умного человека с огромным жизненным опытом, это "ловля" приятных моментов и избегание неприятных.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:17
Василь-Рівне написав:GADFLY
Багато в чому правий, але йому, доларовому мільйонеру, на мій погляд, потрібно бути скромнішому, бо від сумИ, тюрми ... ніхто не застрахований, згадайте в якому шоці був і є мільярдер Фірташ. Відносини зі "своїм" банком можуть бути дуже різними, враховуючи час співпраці та кредитну історію. Нам, наприклад, давали кредити під товар в обороті, причому товар навіть не був нашим, бо взятий під реалізацію, більше того, в співвідношенні 1:1, бо нас знали і нам довіряли - просто начальник служби безпеки банку сфотографував товар в складі, взяв накладні приходу і ... все. Якби кинули банк, були би доларовими мільйонерами, тим більше, що і банк таки здох, але хто знав
.
Вася, ты можешь отойти от парадигмы мелкого лавочника- где весь твой товар в обороте- это твой товар. Не думал, что тут люди могут заходить, которые работают на ДЯДЮ или даже на государство? Поэтому я не понимаю сарказама некоторых товарищей, когда им говоришь, что мы оформляли линию в эксиме на 10 млн долларов, к примеру. Почему-то многие сразу начинают извергать тонны фекалий, думая что тут кто-то преувеличивает, потому что типа человек с таким обороротм на таких форумах не сидит- только потому что оборот должен быть только свой. Работа на дядю ну никак не рассматривается местными барыгами. Тяжело расширить кругозоры и включить тумблера, иногда.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:17
somilitark написав:холява
А почему вечно пишете,а потом "убираете?"
Что не можете себя контролировать?
Это кому надо к доктору?
Хлопці,відстаньте від лікаря.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:22
somilitark написав: tea написав: GADFLY написав:
.Учите матчасть.[/b]
Когда сразу целый консилиум просто форумчан моканул "эксперда",каждый со своей стороны,но по делу,осталось сказать "сам дурак" и опять залечь в спячку на пару годков,а уже потом опять всплыть и лечить сказками новых доллярчиков
В 2013 році не тільки Укрексимбанк давав під 16%.
а ставки по депо вы не помните тогдашние?
или вы свято верите в рассрочку на 3 года под 0 %-в от А-банка или Форвард банка на телек от Эльдорадо?
а ещё был курс 16 в конце 14-го на МБ,но наличка торговалась почему-то 20 и выше.
а этому забияке с короной на голове,который тыкает незнакомым людям я больше отвечать не буду,пусть варится в собственном соку,кто хоть немножко следит за экономикой,тот понял что к чему и кто прав,а то зацепишь,потом попробуй отмойся
[/quote]При чем тут ставки по депо в 13 году к кредитам? Голову хоть иногда включай, а не кедами думай.
При чем НАЛИЧКА вообще к межбанку пр погашени кредита в ГРИВНЕ после продажи валютной вырчки?)) ЧТо это за поток сознания?))))
Ну включи мозги..
Про оферту по облигациям почитал, умник?))
Востаннє редагувалось GADFLY
в Вів 12 чер, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:22
somilitark написав:холява
По русскому имел 4 всегда,не скрываю это,зато в универе по экономике даже 4-рок текущих не было ни по одному предмету.
А почему вечно пишете,а потом "убираете?"
Что не можете себя контролировать? дабы не навесить ярлыков и не выписать пару диагнозов?
Это кому надо к доктору?
Ну ничего,встреча с доктором всех докторов у вас будет,может и не очень скоро,но вы её боитесь,очень боитесь,а ведь есть за что,а у меня нет и я готов к этой встрече хоть сегодня ночью
Я не хочу встречаться с Вами ,,,,сегодня ночью.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:27
Якась напруга панове ,не сперечайтесь. Досить «кедами» мiрятись , чи в кого «кардан» товщий.*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:36
GADFLY
тыкайте кому-то другому,я с вами свиней не пас
у любого товара есть понятие себестоимость,когда банк берёт депо под 25%,то выдать кредит он не может под 16%,даже с капитала,но у наглости есть своя правда.
причём на заборах многое пишут,главное что бы выдавали кредиты по тем ставкам,что в протоколе.
я думаю вы немножко спутали круг общения,заведёте малолеток в кабак и крикните им:заказывайте что хотите,то они будут с открытым ртом всасывать этот бред, ,от человека,который не понимает,что такое переносный смысл(это про Тойоту),и вы будете звездой экрана весь вечер и даже ночь!
думаю разговор окончен,у нас есть Либо,второго такого мы не потянем,да думаю вы тут и не задержитесь,ведь тут птицы не вашего высокого полёта
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:37
buratinyo написав: somilitark написав:холява
По русскому имел 4 всегда,не скрываю это,зато в универе по экономике даже 4-рок текущих не было ни по одному предмету.
А почему вечно пишете,а потом "убираете?"
Что не можете себя контролировать? дабы не навесить ярлыков и не выписать пару диагнозов?
Это кому надо к доктору?
Ну ничего,встреча с доктором всех докторов у вас будет,может и не очень скоро,но вы её боитесь,очень боитесь,а ведь есть за что,а у меня нет и я готов к этой встрече хоть сегодня ночью
Берегите себя. Сегодня готов, а завтра ведь точно захочется передумать, так как найдутся еще дела, которые надо бы обязательно завершить победой или успехом. Ведь ради таких моментов и хочется жить, да и смысл жизни, как мне запомнилось от одного умного человека с огромным жизненным опытом, это "ловля" приятных моментов и избегание неприятных.
для некоторых приятные моменты-это дети, игра с дом.животными, для других их "маленькие победы на форуме"(медальки, звания:"мудрецы", наставники")...посмотрев на эти "достижения" спустя 5-6 лет глазами повзрослевшего человека подумаете, может зря потратил время и энергию воюя с "ватанами", "зрадофилами", а также занимался наклеиванием ярлыков на совершенно незнакомых людей(часто бывая некорректным, нетерпимым ко мнению, отличному от моего и др.)удовлетворяя своё мелкое эго, т.е. тщеславие
п.с. Тщеславие
(от тщетный (напрасный) + слава) — стремление хорошо выглядеть в глазах окружающих, а также ложные высказывания, потребность в подтверждении своего превосходства, иногда сопровождающаяся желанием слышать от других людей лесть. Смежные понятия: [url][url]гордыня, спесь, звёздная болезнь, гордость, кичливость[/url][/url]
Холява мягко пытается вас корректировать в нормальное русло (грубо говоря -намекает вам, что Сомик, пора взрослеть).Красный диплом, золотая медаль в школе это интересно для ваших родителей, для других гораздо ценнее ваша толерантность и терпимость к тем, кто даже 100% не прав или заблуждается.
Вопрос от себя лично: надеюсь вы работаете в коллективе, можете похвастаться, что у вас были ученики и вы передали им свой опыт в профессии.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:39
somilitark написав:GADFLY
тыкайте кому-то другому,я с вами свиней не пас
у любого товара есть понятие себестоимость,когда банк берёт депо под 25%,то выдать кредит он не может под 16%,даже с капитала,но у наглости есть своя правда.
причём на заборах многое пишут,главное что бы выдавали кредиты по тем ставкам,что в протоколе.
я думаю вы немножко спутали круг общения,заведёте малолеток в кабак и крикните им:заказывайте что хотите,то они будут с открытым ртом всасывать этот бред, ,от человека,который не понимает,что такое переносный смысл(это про Тойоту),и вы будете звездой экрана весь вечер и даже ночь!
думаю разговор окончен,у нас есть Либо,второго такого мы не потянем,да думаю вы тут и не задержитесь,ведь тут птицы не вашего высокого полёта
ну сделай усилие над собой- погугли))) Это же просто))
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