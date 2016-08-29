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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5128512951305131>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:08

холява
По русскому имел 4 всегда,не скрываю это,зато в универе по экономике даже 4-рок текущих не было ни по одному предмету.
А почему вечно пишете,а потом "убираете?"
Что не можете себя контролировать? дабы не навесить ярлыков и не выписать пару диагнозов?
Это кому надо к доктору?
Ну ничего,встреча с доктором всех докторов у вас будет,может и не очень скоро,но вы её боитесь,очень боитесь,а ведь есть за что,а у меня нет и я готов к этой встрече хоть сегодня ночью :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:14

  somilitark написав:холява
По русскому имел 4 всегда,не скрываю это,зато в универе по экономике даже 4-рок текущих не было ни по одному предмету.
А почему вечно пишете,а потом "убираете?"
Что не можете себя контролировать? дабы не навесить ярлыков и не выписать пару диагнозов?
Это кому надо к доктору?
Ну ничего,встреча с доктором всех докторов у вас будет,может и не очень скоро,но вы её боитесь,очень боитесь,а ведь есть за что,а у меня нет и я готов к этой встрече хоть сегодня ночью :wink:

Берегите себя. Сегодня готов, а завтра ведь точно захочется передумать, так как найдутся еще дела, которые надо бы обязательно завершить победой или успехом. Ведь ради таких моментов и хочется жить, да и смысл жизни, как мне запомнилось от одного умного человека с огромным жизненным опытом, это "ловля" приятных моментов и избегание неприятных. :wink:
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buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:17

  Василь-Рівне написав:GADFLY Багато в чому правий, але йому, доларовому мільйонеру, на мій погляд, потрібно бути скромнішому, бо від сумИ, тюрми ... ніхто не застрахований, згадайте в якому шоці був і є мільярдер Фірташ. Відносини зі "своїм" банком можуть бути дуже різними, враховуючи час співпраці та кредитну історію. Нам, наприклад, давали кредити під товар в обороті, причому товар навіть не був нашим, бо взятий під реалізацію, більше того, в співвідношенні 1:1, бо нас знали і нам довіряли - просто начальник служби безпеки банку сфотографував товар в складі, взяв накладні приходу і ... все. Якби кинули банк, були би доларовими мільйонерами, тим більше, що і банк таки здох, але хто знав :D .

Вася, ты можешь отойти от парадигмы мелкого лавочника- где весь твой товар в обороте- это твой товар. Не думал, что тут люди могут заходить, которые работают на ДЯДЮ или даже на государство? Поэтому я не понимаю сарказама некоторых товарищей, когда им говоришь, что мы оформляли линию в эксиме на 10 млн долларов, к примеру. Почему-то многие сразу начинают извергать тонны фекалий, думая что тут кто-то преувеличивает, потому что типа человек с таким обороротм на таких форумах не сидит- только потому что оборот должен быть только свой. Работа на дядю ну никак не рассматривается местными барыгами. Тяжело расширить кругозоры и включить тумблера, иногда.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:17

  somilitark написав:холява
А почему вечно пишете,а потом "убираете?"
Что не можете себя контролировать?
Это кому надо к доктору?

Хлопці,відстаньте від лікаря. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:22

  somilitark написав:
  tea написав:
  GADFLY написав:.Учите матчасть.[/b]


Когда сразу целый консилиум просто форумчан моканул "эксперда",каждый со своей стороны,но по делу,осталось сказать "сам дурак" и опять залечь в спячку на пару годков,а уже потом опять всплыть и лечить сказками новых доллярчиков :lol:

В 2013 році не тільки Укрексимбанк давав під 16%.


а ставки по депо вы не помните тогдашние?
или вы свято верите в рассрочку на 3 года под 0 %-в от А-банка или Форвард банка на телек от Эльдорадо?
а ещё был курс 16 в конце 14-го на МБ,но наличка торговалась почему-то 20 и выше.
а этому забияке с короной на голове,который тыкает незнакомым людям я больше отвечать не буду,пусть варится в собственном соку,кто хоть немножко следит за экономикой,тот понял что к чему и кто прав,а то зацепишь,потом попробуй отмойся :lol: :lol:[/quote]

При чем тут ставки по депо в 13 году к кредитам? Голову хоть иногда включай, а не кедами думай.
При чем НАЛИЧКА вообще к межбанку пр погашени кредита в ГРИВНЕ после продажи валютной вырчки?)) ЧТо это за поток сознания?))))
Ну включи мозги..

Про оферту по облигациям почитал, умник?)) :mrgreen:
Востаннє редагувалось GADFLY в Вів 12 чер, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:22

  somilitark написав:холява
По русскому имел 4 всегда,не скрываю это,зато в универе по экономике даже 4-рок текущих не было ни по одному предмету.
А почему вечно пишете,а потом "убираете?"
Что не можете себя контролировать? дабы не навесить ярлыков и не выписать пару диагнозов?
Это кому надо к доктору?
Ну ничего,встреча с доктором всех докторов у вас будет,может и не очень скоро,но вы её боитесь,очень боитесь,а ведь есть за что,а у меня нет и я готов к этой встрече хоть сегодня ночью :wink:


Я не хочу встречаться с Вами ,,,,сегодня ночью.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:27

Якась напруга панове ,не сперечайтесь. Досить «кедами» мiрятись , чи в кого «кардан» товщий.

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:36

GADFLY
тыкайте кому-то другому,я с вами свиней не пас :wink:

у любого товара есть понятие себестоимость,когда банк берёт депо под 25%,то выдать кредит он не может под 16%,даже с капитала,но у наглости есть своя правда.
причём на заборах многое пишут,главное что бы выдавали кредиты по тем ставкам,что в протоколе.
я думаю вы немножко спутали круг общения,заведёте малолеток в кабак и крикните им:заказывайте что хотите,то они будут с открытым ртом всасывать этот бред, ,от человека,который не понимает,что такое переносный смысл(это про Тойоту),и вы будете звездой экрана весь вечер и даже ночь!
думаю разговор окончен,у нас есть Либо,второго такого мы не потянем,да думаю вы тут и не задержитесь,ведь тут птицы не вашего высокого полёта :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:37

  buratinyo написав:
  somilitark написав:холява
По русскому имел 4 всегда,не скрываю это,зато в универе по экономике даже 4-рок текущих не было ни по одному предмету.
А почему вечно пишете,а потом "убираете?"
Что не можете себя контролировать? дабы не навесить ярлыков и не выписать пару диагнозов?
Это кому надо к доктору?
Ну ничего,встреча с доктором всех докторов у вас будет,может и не очень скоро,но вы её боитесь,очень боитесь,а ведь есть за что,а у меня нет и я готов к этой встрече хоть сегодня ночью :wink:

Берегите себя. Сегодня готов, а завтра ведь точно захочется передумать, так как найдутся еще дела, которые надо бы обязательно завершить победой или успехом. Ведь ради таких моментов и хочется жить, да и смысл жизни, как мне запомнилось от одного умного человека с огромным жизненным опытом, это "ловля" приятных моментов и избегание неприятных. :wink:


для некоторых приятные моменты-это дети, игра с дом.животными, для других их "маленькие победы на форуме"(медальки, звания:"мудрецы", наставники")...посмотрев на эти "достижения" спустя 5-6 лет глазами повзрослевшего человека подумаете, может зря потратил время и энергию воюя с "ватанами", "зрадофилами", а также занимался наклеиванием ярлыков на совершенно незнакомых людей(часто бывая некорректным, нетерпимым ко мнению, отличному от моего и др.)удовлетворяя своё мелкое эго, т.е. тщеславие

п.с.
Тщеславие (от тщетный (напрасный) + слава) — стремление хорошо выглядеть в глазах окружающих, а также ложные высказывания, потребность в подтверждении своего превосходства, иногда сопровождающаяся желанием слышать от других людей лесть. Смежные понятия: [url][url]гордыня, спесь, звёздная болезнь, гордость, кичливость[/url][/url]

Холява мягко пытается вас корректировать в нормальное русло (грубо говоря -намекает вам, что Сомик, пора взрослеть).Красный диплом, золотая медаль в школе это интересно для ваших родителей, для других гораздо ценнее ваша толерантность и терпимость к тем, кто даже 100% не прав или заблуждается.

Вопрос от себя лично: надеюсь вы работаете в коллективе, можете похвастаться, что у вас были ученики и вы передали им свой опыт в профессии.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:39

  somilitark написав:GADFLY
тыкайте кому-то другому,я с вами свиней не пас :wink:

у любого товара есть понятие себестоимость,когда банк берёт депо под 25%,то выдать кредит он не может под 16%,даже с капитала,но у наглости есть своя правда.
причём на заборах многое пишут,главное что бы выдавали кредиты по тем ставкам,что в протоколе.
я думаю вы немножко спутали круг общения,заведёте малолеток в кабак и крикните им:заказывайте что хотите,то они будут с открытым ртом всасывать этот бред, ,от человека,который не понимает,что такое переносный смысл(это про Тойоту),и вы будете звездой экрана весь вечер и даже ночь!
думаю разговор окончен,у нас есть Либо,второго такого мы не потянем,да думаю вы тут и не задержитесь,ведь тут птицы не вашего высокого полёта :lol:

ну сделай усилие над собой- погугли))) Это же просто))
GADFLY
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