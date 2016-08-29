Додано: Вів 12 чер, 2018 22:37

buratinyo написав: somilitark написав: холява

По русскому имел 4 всегда,не скрываю это,зато в универе по экономике даже 4-рок текущих не было ни по одному предмету.

А почему вечно пишете,а потом "убираете?"

Что не можете себя контролировать? дабы не навесить ярлыков и не выписать пару диагнозов?

Это кому надо к доктору?

Ну ничего,встреча с доктором всех докторов у вас будет,может и не очень скоро,но вы её боитесь,очень боитесь,а ведь есть за что,а у меня нет и я готов к этой встрече хоть сегодня ночью По русскому имел 4 всегда,не скрываю это,зато в универе по экономике даже 4-рок текущих не было ни по одному предмету.А почему вечно пишете,а потом "убираете?"Что не можете себя контролировать? дабы не навесить ярлыков и не выписать пару диагнозов?Это кому надо к доктору?Ну ничего,встреча с доктором всех докторов у вас будет,может и не очень скоро,но вы её боитесь,очень боитесь,а ведь есть за что,а у меня нет и я готов к этой встрече хоть сегодня ночью

Берегите себя. Сегодня готов, а завтра ведь точно захочется передумать, так как найдутся еще дела, которые надо бы обязательно завершить победой или успехом. Ведь ради таких моментов и хочется жить, да и смысл жизни, как мне запомнилось от одного умного человека с огромным жизненным опытом, это "ловля" приятных моментов и избегание неприятных. Берегите себя. Сегодня готов, а завтра ведь точно захочется передумать, так как найдутся еще дела, которые надо бы обязательно завершить победой или успехом. Ведь ради таких моментов и хочется жить, да и смысл жизни, как мне запомнилось от одного умного человека с огромным жизненным опытом, это "ловля" приятных моментов и избегание неприятных.

для некоторых приятные моменты-это дети, игра с дом.животными, для других их "маленькие победы на форуме"(медальки, звания:"мудрецы", наставники")...посмотрев на эти "достижения" спустя 5-6 лет глазами повзрослевшего человека подумаете, может зря потратил время и энергию воюя с "ватанами", "зрадофилами", а также занимался наклеиванием ярлыков на совершенно незнакомых людей(часто бывая некорректным, нетерпимым ко мнению, отличному от моего и др.)удовлетворяя своё мелкое эго, т.е. тщеславиеп.с.(от тщетный (напрасный) + слава) — стремление хорошо выглядеть в глазах окружающих, а также ложные высказывания, потребность в подтверждении своего превосходства, иногда сопровождающаяся желанием слышать от других людей лесть. Смежные понятия: [url][url]гордыня, спесь, звёздная болезнь, гордость, кичливость[/url][/url]Холява мягко пытается вас корректировать в нормальное русло (грубо говоря -намекает вам, что Сомик, пора взрослеть).Красный диплом, золотая медаль в школе это интересно для ваших родителей, для других гораздо ценнее ваша толерантность и терпимость к тем, кто даже 100% не прав или заблуждается.Вопрос от себя лично: надеюсь вы работаете в коллективе, можете похвастаться, что у вас были ученики и вы передали им свой опыт в профессии.