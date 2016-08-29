somilitark написав:GADFLY тыкайте кому-то другому,я с вами свиней не пас
у любого товара есть понятие себестоимость,когда банк берёт депо под 25%,то выдать кредит он не может под 16%,даже с капитала,но у наглости есть своя правда. причём на заборах многое пишут,главное что бы выдавали кредиты по тем ставкам,что в протоколе. я думаю вы немножко спутали круг общения,заведёте малолеток в кабак и крикните им:заказывайте что хотите,то они будут с открытым ртом всасывать этот бред, ,от человека,который не понимает,что такое переносный смысл(это про Тойоту),и вы будете звездой экрана весь вечер и даже ночь! думаю разговор окончен,у нас есть Либо,второго такого мы не потянем,да думаю вы тут и не задержитесь,ведь тут птицы не вашего высокого полёта
ну сделай усилие над собой- погугли))) Это же просто))
somilitark написав:GADFLY тыкайте кому-то другому,я с вами свиней не пас
у любого товара есть понятие себестоимость,когда банк берёт депо под 25%,то выдать кредит он не может под 16%,даже с капитала,но у наглости есть своя правда. причём на заборах многое пишут,главное что бы выдавали кредиты по тем ставкам,что в протоколе. я думаю вы немножко спутали круг общения,заведёте малолеток в кабак и крикните им:заказывайте что хотите,то они будут с открытым ртом всасывать этот бред, ,от человека,который не понимает,что такое переносный смысл(это про Тойоту),и вы будете звездой экрана весь вечер и даже ночь! думаю разговор окончен,у нас есть Либо,второго такого мы не потянем,да думаю вы тут и не задержитесь,ведь тут птицы не вашего высокого полёта
ну сделай усилие над собой- погугли))) Это же просто))
Хамство - это когда бездоказательно называют фраером, онсновываясь на своих убогих сельских убеждениях и ТВЕРДОЛОБОСТИ. Вернее это ГЛУПОЕ хамство.
Я Вас розумiю, але якщо нема порозумiння мiж спiлкуючими, краше бесiду не продовжувати.[/quote] да все есть. Я этого балабола знаю уже не один год -там все просто и ожидаемо. Но оно еще что-то пытается в ответ писать. Ладно, с флудом закончил.