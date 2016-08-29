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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5128512951305131

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:40

  GADFLY написав:
  somilitark написав:GADFLY
тыкайте кому-то другому,я с вами свиней не пас :wink:

у любого товара есть понятие себестоимость,когда банк берёт депо под 25%,то выдать кредит он не может под 16%,даже с капитала,но у наглости есть своя правда.
причём на заборах многое пишут,главное что бы выдавали кредиты по тем ставкам,что в протоколе.
я думаю вы немножко спутали круг общения,заведёте малолеток в кабак и крикните им:заказывайте что хотите,то они будут с открытым ртом всасывать этот бред, ,от человека,который не понимает,что такое переносный смысл(это про Тойоту),и вы будете звездой экрана весь вечер и даже ночь!
думаю разговор окончен,у нас есть Либо,второго такого мы не потянем,да думаю вы тут и не задержитесь,ведь тут птицы не вашего высокого полёта :lol:

ну сделай усилие над собой- погугли))) Это же просто))


слив засчитан :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:45

  somilitark написав:
  GADFLY написав:
  somilitark написав:GADFLY
тыкайте кому-то другому,я с вами свиней не пас :wink:

у любого товара есть понятие себестоимость,когда банк берёт депо под 25%,то выдать кредит он не может под 16%,даже с капитала,но у наглости есть своя правда.
причём на заборах многое пишут,главное что бы выдавали кредиты по тем ставкам,что в протоколе.
я думаю вы немножко спутали круг общения,заведёте малолеток в кабак и крикните им:заказывайте что хотите,то они будут с открытым ртом всасывать этот бред, ,от человека,который не понимает,что такое переносный смысл(это про Тойоту),и вы будете звездой экрана весь вечер и даже ночь!
думаю разговор окончен,у нас есть Либо,второго такого мы не потянем,да думаю вы тут и не задержитесь,ведь тут птицы не вашего высокого полёта :lol:

ну сделай усилие над собой- погугли))) Это же просто))


слив засчитан :lol:


упертое "крыжопольское" существо))) :mrgreen:
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:49

  GADFLY написав:упертое "крыжопольское" существо)))

Вибачте , на форумI так вже не дискутують. Бо це грубе хамство.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:53

  Перес де Куэльяр написав:
  GADFLY написав:упертое "крыжопольское" существо)))

Вибачте , на форумI так вже не дискутують. Бо це грубе хамство.

*Відправлено з Чату

Хамство - это когда бездоказательно называют фраером, онсновываясь на своих убогих сельских убеждениях и ТВЕРДОЛОБОСТИ. Вернее это ГЛУПОЕ хамство. :mrgreen:
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:58

  GADFLY написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  GADFLY написав:упертое "крыжопольское" существо)))

Вибачте , на форумI так вже не дискутують. Бо це грубе хамство.

*Відправлено з Чату

Хамство - это когда бездоказательно называют фраером, онсновываясь на своих убогих сельских убеждениях и ТВЕРДОЛОБОСТИ. Вернее это ГЛУПОЕ хамство. :mrgreen:
Я Вас розумiю, але якщо нема порозумiння мiж спiлкуючими, краше бесiду не продовжувати.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 23:06

  GADFLY написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  GADFLY написав:упертое "крыжопольское" существо)))

Вибачте , на форумI так вже не дискутують. Бо це грубе хамство.

*Відправлено з Чату

Хамство - это когда бездоказательно называют фраером, онсновываясь на своих убогих сельских убеждениях и ТВЕРДОЛОБОСТИ. Вернее это ГЛУПОЕ хамство. :mrgreen:
Я Вас розумiю, але якщо нема порозумiння мiж спiлкуючими, краше бесiду не продовжувати.[/quote]
да все есть. Я этого балабола знаю уже не один год -там все просто и ожидаемо. Но оно еще что-то пытается в ответ писать.
Ладно, с флудом закончил.
GADFLY
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