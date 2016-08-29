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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 чер, 2018 20:40
Re: Валютный рынок в контексте
я писал о покупке 300 евро в банке......если это не о валюте - извините
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:22
При чем тут ставки по депо в 13 году к кредитам?
При чем НАЛИЧКА вообще к межбанку пр погашени кредита в ГРИВНЕ после продажи валютной вырчки?))
Про оферту по облигациям почитал, ?))
Востаннє редагувалось GADFLY в Вів 12 чер, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:36
GADFLY
тыкайте кому-то другому,я с вами свиней не пас
у любого товара есть понятие себестоимость,когда банк берёт депо под 25%,то выдать кредит он не может под 16%,даже с капитала,но у наглости есть своя правда.
причём на заборах многое пишут,главное что бы выдавали кредиты по тем ставкам,что в протоколе.
я думаю вы немножко спутали круг общения,заведёте малолеток в кабак и крикните им:заказывайте что хотите,то они будут с открытым ртом всасывать этот бред, ,от человека,который не понимает,что такое переносный смысл(это про Тойоту),и вы будете звездой экрана весь вечер и даже ночь!
думаю разговор окончен,у нас есть Либо,второго такого мы не потянем,да думаю вы тут и не задержитесь,ведь тут птицы не вашего высокого полёта
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:40
слив засчитан
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:10
Ви ще вірите в 25,70?Чи вже 26,00 наше все?
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:21
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:45
Дмитрий Сологуб: Если программа МВФ не возобновится до июля
Дуже цікаве інтерв"ю, але робити його аналіз не буду, бо це невдячна справа, тим більше, що для старожилів гілки це робити і не потрібно вони люди валютно-економічно підковані , а істерику Vitl та йому подібних по цьому поводу якось переживу :
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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