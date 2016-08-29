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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51275128512951305131>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:40

Re: Валютный рынок в контексте

я писал о покупке 300 евро в банке......если это не о валюте - извините
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:22

При чем тут ставки по депо в 13 году к кредитам?
При чем НАЛИЧКА вообще к межбанку пр погашени кредита в ГРИВНЕ после продажи валютной вырчки?))
Про оферту по облигациям почитал, ?)) :mrgreen:
Востаннє редагувалось GADFLY в Вів 12 чер, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:36

GADFLY
тыкайте кому-то другому,я с вами свиней не пас :wink:

у любого товара есть понятие себестоимость,когда банк берёт депо под 25%,то выдать кредит он не может под 16%,даже с капитала,но у наглости есть своя правда.
причём на заборах многое пишут,главное что бы выдавали кредиты по тем ставкам,что в протоколе.
я думаю вы немножко спутали круг общения,заведёте малолеток в кабак и крикните им:заказывайте что хотите,то они будут с открытым ртом всасывать этот бред, ,от человека,который не понимает,что такое переносный смысл(это про Тойоту),и вы будете звездой экрана весь вечер и даже ночь!
думаю разговор окончен,у нас есть Либо,второго такого мы не потянем,да думаю вы тут и не задержитесь,ведь тут птицы не вашего высокого полёта :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:40

  GADFLY написав:
  somilitark написав:GADFLY
тыкайте кому-то другому,я с вами свиней не пас :wink:

у любого товара есть понятие себестоимость,когда банк берёт депо под 25%,то выдать кредит он не может под 16%,даже с капитала,но у наглости есть своя правда.
причём на заборах многое пишут,главное что бы выдавали кредиты по тем ставкам,что в протоколе.
я думаю вы немножко спутали круг общения,заведёте малолеток в кабак и крикните им:заказывайте что хотите,то они будут с открытым ртом всасывать этот бред, ,от человека,который не понимает,что такое переносный смысл(это про Тойоту),и вы будете звездой экрана весь вечер и даже ночь!
думаю разговор окончен,у нас есть Либо,второго такого мы не потянем,да думаю вы тут и не задержитесь,ведь тут птицы не вашего высокого полёта :lol:

ну сделай усилие над собой- погугли))) Это же просто))


слив засчитан :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:10

  Перес де Куэльяр написав:
  tmp01 написав:Может имелось ввиду 25.5?

Шановний не плутайте , звичайнi рухи з лавиной попиту , це бiльш до психологiii.Так, авжеж після 25.70.

*Відправлено з Чату

Ви ще вірите в 25,70?Чи вже 26,00 наше все?
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:21

Re: Валютный рынок в контексте

  Qwerty написав:Ви ще вірите в 25,70?Чи вже 26,00 наше все?
Если в течении месяца не будет ниже 26,то в этом году поезда,которого я ждал на станции 25,5 не будет,оставлю конечно призрачный шанс на август,поэтому на 75% в конце июля буду находиться в зеленой роще!А в сентябре уже на все 100%
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:45

Дмитрий Сологуб: Если программа МВФ не возобновится до июля

Дуже цікаве інтерв"ю, але робити його аналіз не буду, бо це невдячна справа, тим більше, що для старожилів гілки це робити і не потрібно вони люди валютно-економічно підковані :wink: , а істерику Vitl та йому подібних за цим приводом якось переживу :D : https://daily.rbc.ua/rus/show/zamglavy- ... 32504.html
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 13 чер, 2018 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:01

Доброго всем утра.
Харьковские начали сей излишне дождливый день следующим образом: $ 26.06/26.12.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,090/26,105 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.

Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал заметно «тяжелее», повысившись с уровня 53 374,1 млн. грн. к отметке 57 586,5 млн. грн., повышая вероятность очередной смены тренда на межбанке и возобновления прерванного в пятницу, 08-го, «зеленого ралли».

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 июня с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 12 июня по обеим позициям прибавил по 5,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 июня по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1747, упав до $1,1734 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1741 на открытии торгов в Европе.

Дата: 13 июня 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,15 UAH/USD
€ – 30,70/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:13

Привет из Днепра-2

Меж тем, довольно рано, в 10.08 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, наконец, продемонстрировали долгожданный рост: 26,10/26,12 UAH/USD. «Утро началось ростом, игнорировать гривневый навес на коррсчетах дальше было невозможно. Да и Минфин на вторничном аукционе привлек в госбумаги не так много, как предполагалось - 1,25 млрд. грн. и $234,3 млн.», - заметил наш консультант.

Добавим, что состоявшееся размещение регулятором накануне своих депозитных сертификатов на сумму 14,2 млрд. грн. мало помогло, не снизив давление гривневого «навеса» на рынок доллара.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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