Додано: Сер 13 чер, 2018 09:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,090/26,105 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал заметно «тяжелее», повысившись с уровня 53 374,1 млн. грн. к отметке 57 586,5 млн. грн., повышая вероятность очередной смены тренда на межбанке и возобновления прерванного в пятницу, 08-го, «зеленого ралли».



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 июня с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 12 июня по обеим позициям прибавил по 5,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 июня по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1747, упав до $1,1734 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1741 на открытии торгов в Европе.



Дата: 13 июня 2018 г. на 10.00



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,05/26,15 UAH/USD

€ – 30,70/31,00 UAH/EUR

RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB



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