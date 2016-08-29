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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 чер, 2018 20:40
Re: Валютный рынок в контексте
я писал о покупке 300 евро в банке......если это не о валюте - извините
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:22
При чем тут ставки по депо в 13 году к кредитам?
При чем НАЛИЧКА вообще к межбанку пр погашени кредита в ГРИВНЕ после продажи валютной вырчки?))
Про оферту по облигациям почитал, ?))
Востаннє редагувалось GADFLY в Вів 12 чер, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:36
GADFLY
тыкайте кому-то другому,я с вами свиней не пас
у любого товара есть понятие себестоимость,когда банк берёт депо под 25%,то выдать кредит он не может под 16%,даже с капитала,но у наглости есть своя правда.
причём на заборах многое пишут,главное что бы выдавали кредиты по тем ставкам,что в протоколе.
я думаю вы немножко спутали круг общения,заведёте малолеток в кабак и крикните им:заказывайте что хотите,то они будут с открытым ртом всасывать этот бред, ,от человека,который не понимает,что такое переносный смысл(это про Тойоту),и вы будете звездой экрана весь вечер и даже ночь!
думаю разговор окончен,у нас есть Либо,второго такого мы не потянем,да думаю вы тут и не задержитесь,ведь тут птицы не вашего высокого полёта
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:40
слив засчитан
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:10
Ви ще вірите в 25,70?Чи вже 26,00 наше все?
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:21
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:45
Дмитрий Сологуб: Если программа МВФ не возобновится до июля
Дуже цікаве інтерв"ю, але робити його аналіз не буду, бо це невдячна справа, тим більше, що для старожилів гілки це робити і не потрібно вони люди валютно-економічно підковані , а істерику Vitl та йому подібних за цим приводом якось переживу :
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 13 чер, 2018 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Сер 13 чер, 2018 09:01
Доброго всем утра.
Харьковские начали сей излишне дождливый день следующим образом: $ 26.06/26.12.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
Додано: Сер 13 чер, 2018 09:03
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,090/26,105 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал заметно «тяжелее», повысившись с уровня 53 374,1 млн. грн. к отметке 57 586,5 млн. грн., повышая вероятность очередной смены тренда на межбанке и возобновления прерванного в пятницу, 08-го, «зеленого ралли».
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 июня с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 12 июня по обеим позициям прибавил по 5,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 июня по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1747, упав до $1,1734 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1741 на открытии торгов в Европе.
Дата: 13 июня 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,15 UAH/USD
€ – 30,70/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB
US
Додано: Сер 13 чер, 2018 09:13
Привет из Днепра-2
Меж тем, довольно рано, в 10.08 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, наконец, продемонстрировали долгожданный рост: 26,10/26,12 UAH/USD. «Утро началось ростом, игнорировать гривневый навес на коррсчетах дальше было невозможно. Да и Минфин на вторничном аукционе привлек в госбумаги не так много, как предполагалось - 1,25 млрд. грн. и $234,3 млн.», - заметил наш консультант.
Добавим, что состоявшееся размещение регулятором накануне своих депозитных сертификатов на сумму 14,2 млрд. грн. мало помогло, не снизив давление гривневого «навеса» на рынок доллара.
US
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