Додано: Сер 13 чер, 2018 09:48

Привет из Днепра-3



К 10.46 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 26,10/26,12 UAH/USD, удерживаемые на месте равновесием спроса и предложения.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,75/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 июня спрос и офера не изменились); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 13 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «очень низкие». Сдают и покупают по острой нужде. «Дождик распугал», - добавили дилеры.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,75/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 июня спрос и офера не изменились); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 13 июня в оптовом сегменте рынка чрезвычайно редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



Дата: 13 июня 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.36



Мелкий опт «неформал»



$ 26,03-04/26,08-10 UAH/USD

EUR 30,75/30,95 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



Дата: 13 июня 2018 г. на 10.27

рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,03/26,08 UAH/USD

€ 30,80/30,90 UAH/EUR

RUB – 0,408/0,4145 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях относительной сбалансированности покупок и продаж в приличных объемах при некотором преобладании спроса.



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