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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5128512951305131>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:18

дядя Caша

Гривны всего 1,25 млрд привлекли
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:23

  zzzzzz написав:дядя Caша

Гривны всего 1,25 млрд привлекли


Слезы...И доллара $234,3 млн.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:27

  дядя Caша написав:
  zzzzzz написав:дядя Caша

Гривны всего 1,25 млрд привлекли


Слезы...И доллара $234,3 млн.

US


И вернуть сегодня должны 384 млн.долларов + %%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:27

  дядя Caша написав:
  zzzzzz написав:дядя Caша

Гривны всего 1,25 млрд привлекли


Слезы...И доллара $234,3 млн.

US


если эти 1,25 ярда привлечено под около 17 % годовых, то это уже "звоночек" по привлекательности такой жирной доходности versa риск гривни :cry:
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:42

  zzzzzz написав:
  дядя Caша написав:
Слезы...И доллара $234,3 млн.

US


И вернуть сегодня должны 384 млн.долларов + %%

Два тижні поспіль НБУ викуповує мало надлишків.
29.05-1.06 - 15 млн.
4.06-8.06 - 20 млн.
Побачимо як буде цього тижня.
Востаннє редагувалось tea в Сер 13 чер, 2018 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:43

  tea написав:Два тижня поспіль НБУ викуповує мало надлишків.
29.05-1.06 - 15 млн.
4.06-8.06 - 20 млн.
Побачимо як буде цього тижня.


А обещал по 10 в день. Очевидно что если НБУ будет проявлять активность это повысит курс
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:48

Привет из Днепра-3

К 10.46 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 26,10/26,12 UAH/USD, удерживаемые на месте равновесием спроса и предложения.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,75/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 июня спрос и офера не изменились); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 13 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «очень низкие». Сдают и покупают по острой нужде. «Дождик распугал», - добавили дилеры.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,75/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 июня спрос и офера не изменились); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 13 июня в оптовом сегменте рынка чрезвычайно редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

Дата: 13 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 26,03-04/26,08-10 UAH/USD
EUR 30,75/30,95 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 13 июня 2018 г. на 10.27
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,03/26,08 UAH/USD
€ 30,80/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,4145 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях относительной сбалансированности покупок и продаж в приличных объемах при некотором преобладании спроса.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:53

  zzzzzz написав:
  tea написав:Два тижня поспіль НБУ викуповує мало надлишків.
29.05-1.06 - 15 млн.
4.06-8.06 - 20 млн.
Побачимо як буде цього тижня.


А обещал по 10 в день. Очевидно что если НБУ будет проявлять активность это повысит курс

Так.
Але я хотів сказати про інше - коли за тиждень надлишків всього 15-20 млн.,то можна вважати це практично збалансованим рівнем,а значить курсовим дном.Плюс-мінус 5-7 копійок рахувати не будемо.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:56

В новый закон про Антикор. суд все таки засунули лазейку для коррупционеров.

https://antac.org.ua/publications/u-zak ... elyatsiyu/


А МВФ до сих пор молчит и это хорошо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:05

  zzzzzz написав:В новый закон про Антикор. суд все таки засунули лазейку для коррупционеров.

https://antac.org.ua/publications/u-zak ... elyatsiyu/

А МВФ до сих пор молчит и это хорошо.


Не спроста они решили перечитать, что там "напринимали".

Уже вроде были случаи, когда рассматривают одно, голосуется "немного" другое, а подпись президента ставится под "третьим" вариантом. Бывают и такие "опечатки" :-)
Всё IMHO
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