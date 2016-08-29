Додано: Сер 13 чер, 2018 10:05

zzzzzz написав: В новый закон про Антикор. суд все таки засунули лазейку для коррупционеров.



https://antac.org.ua/publications/u-zak ... elyatsiyu/





А МВФ до сих пор молчит и это хорошо. В новый закон про Антикор. суд все таки засунули лазейку для коррупционеров.А МВФ до сих пор молчит и это хорошо.

Давайте будемо відвертими: результат, який буде сприйнятий і суспільством і міжнародними партнерами, це не закон про Антикорупційний суд, не його створення, а ті вироки, які він виноситиме. Тоді можна буде робити висновки, що цей проект дійсно вдався, суд запрацював, результат є

Тому я не розділяю тієї ейфорії, яка лунає з телеефірів і т.д., що це – перемога. Це – перший крок, і не найважчий, щоб ця незалежна судова інституція була запущена. Тому я сподіваюсь. що цей закон буде найближчим часом

Для того, аби Вищий антикорупційний суд почав функціонувати, ухваленого закону 7440 замало.



Антикорупційний суд неможливо створити без ще одного закону, який має подати президент Порошенко.



Він має визначити механізм створення такого суду.

Ситник: Закон про Антикорупційний суд - це ще не перемога", – сказав Ситник.", – зазначив він.