Ситник: Закон про Антикорупційний суд - це ще не перемога "Давайте будемо відвертими: результат, який буде сприйнятий і суспільством і міжнародними партнерами, це не закон про Антикорупційний суд, не його створення, а ті вироки, які він виноситиме. Тоді можна буде робити висновки, що цей проект дійсно вдався, суд запрацював, результат є", – сказав Ситник.
"Тому я не розділяю тієї ейфорії, яка лунає з телеефірів і т.д., що це – перемога. Це – перший крок, і не найважчий, щоб ця незалежна судова інституція була запущена. Тому я сподіваюсь. що цей закон буде найближчим часом", – зазначив він. https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/12/637692/
Для того, аби Вищий антикорупційний суд почав функціонувати, ухваленого закону 7440 замало.
Антикорупційний суд неможливо створити без ще одного закону, який має подати президент Порошенко.