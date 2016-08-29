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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5128512951305131

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:05

  zzzzzz написав:В новый закон про Антикор. суд все таки засунули лазейку для коррупционеров.

https://antac.org.ua/publications/u-zak ... elyatsiyu/


А МВФ до сих пор молчит и это хорошо.



Ситник: Закон про Антикорупційний суд - це ще не перемога
"Давайте будемо відвертими: результат, який буде сприйнятий і суспільством і міжнародними партнерами, це не закон про Антикорупційний суд, не його створення, а ті вироки, які він виноситиме. Тоді можна буде робити висновки, що цей проект дійсно вдався, суд запрацював, результат є", – сказав Ситник.

"Тому я не розділяю тієї ейфорії, яка лунає з телеефірів і т.д., що це – перемога. Це – перший крок, і не найважчий, щоб ця незалежна судова інституція була запущена. Тому я сподіваюсь. що цей закон буде найближчим часом", – зазначив він.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/12/637692/

Для того, аби Вищий антикорупційний суд почав функціонувати, ухваленого закону 7440 замало.

Антикорупційний суд неможливо створити без ще одного закону, який має подати президент Порошенко.

Він має визначити механізм створення такого суду.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:09

  zzzzzz написав:В новый закон про Антикор. суд все таки засунули лазейку для коррупционеров.
https://antac.org.ua/publications/u-zak ... elyatsiyu/
А МВФ до сих пор молчит и это хорошо.

Ну це в стилі наших депутатів.
МВФ,мабуть,ще досконало не вчитався.Думаю,Лещенко з Найемом повідомлять західні кола - де собака закопана.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:13

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.06 котировки безналичного доллара на межбанке все еще пребывали на цифре 26,10/26,12 UAH/USD.

US
дядя Caша
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