Ситник: Закон про Антикорупційний суд - це ще не перемога "Давайте будемо відвертими: результат, який буде сприйнятий і суспільством і міжнародними партнерами, це не закон про Антикорупційний суд, не його створення, а ті вироки, які він виноситиме. Тоді можна буде робити висновки, що цей проект дійсно вдався, суд запрацював, результат є", – сказав Ситник.
"Тому я не розділяю тієї ейфорії, яка лунає з телеефірів і т.д., що це – перемога. Це – перший крок, і не найважчий, щоб ця незалежна судова інституція була запущена. Тому я сподіваюсь. що цей закон буде найближчим часом", – зазначив він. https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/12/637692/
Для того, аби Вищий антикорупційний суд почав функціонувати, ухваленого закону 7440 замало.
Антикорупційний суд неможливо створити без ще одного закону, який має подати президент Порошенко.
Дополуденное «ползучее подорожание» безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, о чем дали понять понизившиеся с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,00/16,20% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в согласии с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
После затянувшейся курсовой стабильности на межбанке там появились системные игроки, своими покупками «американца» поднявшие его цену около 11.37 Киева до 26,11/26,13 UAH/USD. «Особого роста пока не видно», - поделился наблюдениями наш гуру.