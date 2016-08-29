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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5129513051315132>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:05

  zzzzzz написав:В новый закон про Антикор. суд все таки засунули лазейку для коррупционеров.

https://antac.org.ua/publications/u-zak ... elyatsiyu/


А МВФ до сих пор молчит и это хорошо.



Ситник: Закон про Антикорупційний суд - це ще не перемога
"Давайте будемо відвертими: результат, який буде сприйнятий і суспільством і міжнародними партнерами, це не закон про Антикорупційний суд, не його створення, а ті вироки, які він виноситиме. Тоді можна буде робити висновки, що цей проект дійсно вдався, суд запрацював, результат є", – сказав Ситник.

"Тому я не розділяю тієї ейфорії, яка лунає з телеефірів і т.д., що це – перемога. Це – перший крок, і не найважчий, щоб ця незалежна судова інституція була запущена. Тому я сподіваюсь. що цей закон буде найближчим часом", – зазначив він.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/12/637692/

Для того, аби Вищий антикорупційний суд почав функціонувати, ухваленого закону 7440 замало.

Антикорупційний суд неможливо створити без ще одного закону, який має подати президент Порошенко.

Він має визначити механізм створення такого суду.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:09

  zzzzzz написав:В новый закон про Антикор. суд все таки засунули лазейку для коррупционеров.
https://antac.org.ua/publications/u-zak ... elyatsiyu/
А МВФ до сих пор молчит и это хорошо.

Ну це в стилі наших депутатів.
МВФ,мабуть,ще досконало не вчитався.Думаю,Лещенко з Найемом повідомлять західні кола - де собака закопана.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:13

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.06 котировки безналичного доллара на межбанке все еще пребывали на цифре 26,10/26,12 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:40

Привет из Днепра-5

Дополуденное «ползучее подорожание» безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, о чем дали понять понизившиеся с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,00/16,20% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в согласии с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

После затянувшейся курсовой стабильности на межбанке там появились системные игроки, своими покупками «американца» поднявшие его цену около 11.37 Киева до 26,11/26,13 UAH/USD. «Особого роста пока не видно», - поделился наблюдениями наш гуру.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:47

Re: Валютный рынок в контексте

Годину тому зайшов у знайому обмінку, щоб купити $$, але курс не сподобався(/07)А в незнайомій - /05, але далеко їхати.
Плюнув, почекаю до вечора.
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:53

  tea написав:

Ну це в стилі наших депутатів.
МВФ,мабуть,ще досконало не вчитався.Думаю,Лещенко з Найемом повідомлять західні кола - де собака закопана.[/quote]
конечно, и закопают своих двух собак с рыжим котиком
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:54

  Tekken написав:Годину тому зайшов у знайому обмінку, щоб купити $$, але курс не сподобався(/07)А в незнайомій - /05, але далеко їхати.
Плюнув, почекаю до вечора.

могу купить по 2607
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:56

  kharkov_val написав:
  Tekken написав:Годину тому зайшов у знайому обмінку, щоб купити $$, але курс не сподобався(/07)А в незнайомій - /05, але далеко їхати.
Плюнув, почекаю до вечора.

могу купить по 2607

Гагарін - спекулянт і барига.(с)
А чому виїхали з підвалу?Біля Собору місце краще?Попи з московського патріархату - оптові клієнти? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:07

  tea написав:А чому виїхали з підвалу?Біля Собору місце краще?Попи з московського патріархату - оптові клієнти? :wink:


мы своих клиентов не сдаем :wink:
будешь рядом- обязательно посети Благовещенский собор !!!
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:11

  kharkov_val написав:
  Tekken написав:Годину тому зайшов у знайому обмінку, щоб купити $$, але курс не сподобався(/07)А в незнайомій - /05, але далеко їхати.
Плюнув, почекаю до вечора.

могу купить по 2607

приезжайте к нам и вам таки продадут
26.00-26.02/26.07-26.10

а знать где брать можно даже по 26.05 купить :wink:
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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