На 12.20 Киева котировки безналичного доллара на межбанке снова приподняли более значимые биды к отметке 26,12/26,13 UAH/USD. Дилеры констатируют текущее преобладание покупок «американца».
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении более жесткого преобладания клиентского спроса из-за падения клиентских оферов. Это вызвало закономерное повышение действующих цен на рынке города: 26,05/26,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения саботирующих рынок клиентов и состояние межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,752/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «очень вялый» и «низколиквидный».
На 12.41 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое заметным ростом действующих цен в паре доллар-гривня: 26,07/26,10 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. US
Yuri_61 написав:Кто ещё не догадался, почему уже три года подряд курс гривны укрепляется до 25.хх - 26.хх
(подсказка: для того, чтоб откупились уважаемые люди). И это хорошо и для нас, простых смертных.
у простых смертных в этот момент нет ликвидности ибо рынок загоняется в эти рамки путем создания дефицита ликвидности... проще говоря не за что покупать
В такой ситуации сложно говорить о росте ВВП, когда из кровеносных сосудов(экономики) вовсю откачивается содержимое(деньги). Можно курс держать и дальше админкой + ОВГЗ, но ведь тогда дефицит по шкале импорт-экспорт будет только нарастать, да и ком ОВГЗ можно наращивать не до бесконечности. Имхо, будут держать до выборов Президента, дальше - могут посыпаться нежданчики.