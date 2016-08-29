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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5129513051315132

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:27

Привет из Днепра-6

На 12.20 Киева котировки безналичного доллара на межбанке снова приподняли более значимые биды к отметке 26,12/26,13 UAH/USD. Дилеры констатируют текущее преобладание покупок «американца».

По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении более жесткого преобладания клиентского спроса из-за падения клиентских оферов. Это вызвало закономерное повышение действующих цен на рынке города: 26,05/26,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.

Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения саботирующих рынок клиентов и состояние межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,752/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «очень вялый» и «низколиквидный».

Дата: 13 июня 2018 г. на 12.10

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,07/26,10 UAH/USD
€ – 30,70/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB

На 12.41 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое заметным ростом действующих цен в паре доллар-гривня: 26,07/26,10 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:45

удалил
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 13 чер, 2018 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:48

  Yuri_61 написав:Кто ещё не догадался, почему уже три года подряд курс гривны укрепляется до 25.хх - 26.хх

(подсказка: для того, чтоб откупились уважаемые люди). И это хорошо и для нас, простых смертных.

у простых смертных в этот момент нет ликвидности ибо рынок загоняется в эти рамки путем создания дефицита ликвидности... проще говоря не за что покупать
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:00

  kharkov_val написав:
  Yuri_61 написав:Кто ещё не догадался, почему уже три года подряд курс гривны укрепляется до 25.хх - 26.хх

(подсказка: для того, чтоб откупились уважаемые люди). И это хорошо и для нас, простых смертных.

у простых смертных в этот момент нет ликвидности ибо рынок загоняется в эти рамки путем создания дефицита ликвидности... проще говоря не за что покупать

В такой ситуации сложно говорить о росте ВВП, когда из кровеносных сосудов(экономики) вовсю откачивается содержимое(деньги).
Можно курс держать и дальше админкой + ОВГЗ, но ведь тогда дефицит по шкале импорт-экспорт будет только нарастать, да и ком ОВГЗ можно наращивать не до бесконечности.
Имхо, будут держать до выборов Президента, дальше - могут посыпаться нежданчики.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:09

  kharkov_val написав:у простых смертных в этот момент нет ликвидности ибо...

ага, особенно у тех, кто сидит на гривне-депо и жадно ждёт на 5 копеек ниже.
хватит загонять (с) :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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