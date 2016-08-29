Додано: Сер 13 чер, 2018 12:36

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,090/26,105 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал заметно «тяжелее», повысившись с уровня 53 374,1 млн. грн. к отметке 57 586,5 млн. грн., повышая вероятность очередной смены тренда на межбанке и возобновления прерванного в пятницу, 08-го, «зеленого ралли».



Меж тем, довольно рано, в 10.08 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, наконец, продемонстрировали долгожданный рост: 26,10/26,12 UAH/USD. «Утро началось ростом, игнорировать гривневый навес на коррсчетах дальше было невозможно. Да и Минфин на вторничном аукционе привлек в госбумаги не так много, как предполагалось - 1,25 млрд. грн. и $234,3 млн.», - заметил наш консультант.



Добавим, что состоявшееся размещение регулятором накануне своих депозитных сертификатов на сумму 14,2 млрд. грн. мало помогло, не снизив давление гривневого «навеса» на рынок доллара.



К 10.46 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 26,10/26,12 UAH/USD, удерживаемые на месте равновесием спроса и предложения.



По состоянию на 11.06 котировки безналичного доллара на межбанке все еще пребывали на цифре 26,10/26,12 UAH/USD.



Дополуденное «ползучее подорожание» безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, о чем дали понять понизившиеся с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,00/16,20% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в согласии с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



После затянувшейся курсовой стабильности на межбанке там появились системные игроки, своими покупками «американца» поднявшие его цену около 11.37 Киева до 26,11/26,13 UAH/USD. «Особого роста пока не видно», - поделился наблюдениями наш гуру.



На 12.20 Киева котировки безналичного доллара на межбанке снова приподняли более значимые биды к отметке 26,12/26,13 UAH/USD. Дилеры констатируют текущее преобладание покупок «американца».



Около 12.57 Киева на фоне заметно выросших цен (26,13/26,15 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 июня с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 12 июня по обеим позициям прибавил по 5,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 июня по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1747, упав до $1,1734 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1741 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,75/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 июня спрос и офера не изменились); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 13 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «очень низкие». Сдают и покупают по острой нужде. «Дождик распугал», - добавили дилеры.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,75/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 июня спрос и офера не изменились); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 13 июня в оптовом сегменте рынка чрезвычайно редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.41 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое заметным ростом действующих цен в паре доллар-гривня: 26,07/26,10 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении более жесткого преобладания клиентского спроса из-за падения клиентских оферов. Это вызвало закономерное повышение действующих цен на рынке города: 26,05/26,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения саботирующих рынок клиентов и состояние межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,752/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «очень вялый» и «низколиквидный».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 13 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 30,70/31,00 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB, Киев опт 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, евро (опт) 30,75/30,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,75/30,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,10 UAH/USD, евро – 30,45/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,05/26,10 UAH/USD, розница – 26,00/26,13 UAH/USD; Запорожье – 26,03/26,08 UAH/USD; евро – 30,80/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,414 RUB/USD.



Состоявшийся в среду отскок курса безналичного доллара, на моменте вернувший его средневзвешенное значение на уровни 08 июня, по сути созрел еще в понедельник, и лишь суета мероприятий Минфина и Нацбанка помешали «американцу» на межбанке вырасти в цене еще в понедельник.

Собственно, ничего экстраординарного не произошло: наличный рынок, точнее, «неформальная» его часть, еще во вторую половину вторничной сессии очень прозрачно намекнула на приход на валютный межбанк «зеленых быков».



Минфиновская попытка накануне повторить проект С. Мавроди потерпела фиаско, инвесторам не понравилась низкая доходность предлагаемых ОВГЗ и они предпочли направить излишки гривневой ликвидности на рынок «зеленого» безнала.



Возвращаясь к вышеупомянутом отсутствию сенсации в контексте смены тренда на рынке безналичного «американца», напомним, что с 08 июня монетарные власти страны усердно «утаптывали» курс доллара «в чернозем» - с 07-го по 12 июня «американец» по средневзвешенному курсу упал с уровня 26,1717 к отметке 26,0875 UAH/USD. Естественно, что этот дисконт не мог остаться незамеченным потенциальными покупателями СКВ.



Думаю, на этом «зеленые быки» валютного межбанка не успокоятся, хотя, скорее всего, темп подорожания «американца» на межбанке упадет из-за выросшего притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке.

Кроме того, одномоментно выросшая цена доллара заметно остудит покупательский энтузиазм импортеров.

Исходя из этого рискнем предположить пролонгацию более сдержанного, чем в среду, подорожания «зеленого» безнала до конца текущей недели.



А наличный рынок, как известно, будет руководствоваться своими приоритетами, среди которых по-прежнему остается текущая ликвидность сделок и сбалансированность спроса и предложения.



US