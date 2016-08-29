Додано: Сер 13 чер, 2018 13:34

kharkov_val написав: antey1969 согласен, но помимо ВВП есть еще и ВНП за счет трудовой миграции нашего населения ( миграция по причине падения уровня реальной ЗП, падения уровня жизни за счет увеличения всех коммунальных услуг) ... Так вот ОВГЗ можно печатать на всю сумму валюты которую ввозят наши заробитчане+ еще какой то процент, к примеру +10-20 ))) Так что жить пока будем, покращэння трывае... согласен, но помимо ВВП есть еще и ВНП за счет трудовой миграции нашего населения ( миграция по причине падения уровня реальной ЗП, падения уровня жизни за счет увеличения всех коммунальных услуг) ... Так вот ОВГЗ можно печатать на всю сумму валюты которую ввозят наши заробитчане+ еще какой то процент, к примеру +10-20 ))) Так что жить пока будем, покращэння трывае...

Согласен. Этот мощный фактор уже отыгрывает себя на курсе, фактически, за счет него и держится нынешний курс гривны.Кстати, цифры пересечений границы показывают замедление миграции на Запад. Рост прогнозируется только в категории "на учебу", но подростки и студенты вряд ли отправят в родные степи серьезные суммы.Кабмин начал переговоры с МВФ о повышении дефицита бюджета в этом году до 3.5-4%, так как с приватизацией не складывается(как всегда), а по налогам и сборам за первые 4 месяца 2018-го просадка.Но все равно, думаю, курс в конце года удержат в "рамках приличия", а скорее всего дадут загнать на несколько дней в туземун, чтобы побрить неверующих хомячков по полной программе. Но в конце концов все равно вернут в "нужный" коридор.