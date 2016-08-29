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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5131513251335134>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:34

  kharkov_val написав:antey1969 согласен, но помимо ВВП есть еще и ВНП за счет трудовой миграции нашего населения ( миграция по причине падения уровня реальной ЗП, падения уровня жизни за счет увеличения всех коммунальных услуг) ... Так вот ОВГЗ можно печатать на всю сумму валюты которую ввозят наши заробитчане+ еще какой то процент, к примеру +10-20 ))) Так что жить пока будем, покращэння трывае...

Согласен. Этот мощный фактор уже отыгрывает себя на курсе, фактически, за счет него и держится нынешний курс гривны.
Кстати, цифры пересечений границы показывают замедление миграции на Запад. Рост прогнозируется только в категории "на учебу", но подростки и студенты вряд ли отправят в родные степи серьезные суммы.
Кабмин начал переговоры с МВФ о повышении дефицита бюджета в этом году до 3.5-4%, так как с приватизацией не складывается(как всегда), а по налогам и сборам за первые 4 месяца 2018-го просадка.
Но все равно, думаю, курс в конце года удержат в "рамках приличия", а скорее всего дадут загнать на несколько дней в туземун, чтобы побрить неверующих хомячков по полной программе. Но в конце концов все равно вернут в "нужный" коридор.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:42

Re: Валютный рынок в контексте

Вже по форуму зрозумів, що вранці треба було брати, а не роздумувати, і що ввечері /07 вже не знайду, а дорожче.
Чи то почекати до "алексових" 20-х чисел?
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:44

  nba1067 написав:edvardd На каком рынке вы мониторите цены. Или это опт? Я из Запорожья.

Анголенко, там где опт , но это розничные цены, от селян...
черешня по 10(монета 25 коп):
Зображення
Востаннє редагувалось edvardd в Сер 13 чер, 2018 13:54, всього редагувалось 2 разів.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:49

  antey1969 написав:Кабмин начал переговоры с МВФ о повышении дефицита бюджета в этом году до 3.5-4%, так как с приватизацией не складывается(как всегда), а по налогам и сборам за первые 4 месяца 2018-го просадка.


С бюджетом в этом году всё очень сложно.
Нужно будет или сильно резать расходы (что маловероятно учитывая предвыборную гонку), или откуда то доставать деньги ( вероятные методы - напечатать, взять кредит на международном рынке под большой процент, или залезть в ЗВР).

  antey1969 написав:Но все равно, думаю, курс в конце года удержат в "рамках приличия", а скорее всего дадут загнать на несколько дней в туземун, чтобы побрить неверующих хомячков по полной программе. Но в конце концов все равно вернут в "нужный" коридор.


"Нужный" коридор прописан в бюджете - 28-30.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:56

Re: Валютный рынок в контексте

  edvardd написав:Анголенко, там где опт
на радиорынке?
Гурман
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:10

  Гурман написав:
  edvardd написав:Анголенко, там где опт
на радиорынке?

да
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:12

Какие-то ущербные эти новые монетные гривни, пенсионеры со слепу не могут различить от копеек и матюкаются, маршруточники волком смотрят
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:18

  freeze написав:Какие-то ущербные эти новые монетные гривни, пенсионеры со слепу не могут различить от копеек и матюкаются, маршруточники волком смотрят

Радуйтесь, что новодел не калякнули от руки на клочках тетрадных листов в клеточку. Перебирают они еще)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:51

  antey1969 написав:
  freeze написав:Какие-то ущербные эти новые монетные гривни, пенсионеры со слепу не могут различить от копеек и матюкаются, маршруточники волком смотрят

Радуйтесь, что новодел не калякнули от руки на клочках тетрадных листов в клеточку. Перебирают они еще)))


Да я уже ни чему в этой жизни не удивляюсь.
Даже если вдруг кассир на кассе в АТБ напишет мне несмываемым специально зарегистрированным в НБУ фломастером мне на ладошке - вам выдана сдача 3 гривни, я приму это как должное.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:53

  freeze написав:
  antey1969 написав:
  freeze написав:Какие-то ущербные эти новые монетные гривни, пенсионеры со слепу не могут различить от копеек и матюкаются, маршруточники волком смотрят

Радуйтесь, что новодел не калякнули от руки на клочках тетрадных листов в клеточку. Перебирают они еще)))


Да я уже ни чему в этой жизни не удивляюсь.
Даже если вдруг кассир на кассе в АТБ напишет мне несмываемым специально зарегистрированным в НБУ фломастером мне на ладошке - вам выдана сдача 3 гривни- вместо трех сдуваемых ветром монеток -, я приму это как должное.
freeze
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