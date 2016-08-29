kharkov_val написав:antey1969 согласен, но помимо ВВП есть еще и ВНП за счет трудовой миграции нашего населения ( миграция по причине падения уровня реальной ЗП, падения уровня жизни за счет увеличения всех коммунальных услуг) ... Так вот ОВГЗ можно печатать на всю сумму валюты которую ввозят наши заробитчане+ еще какой то процент, к примеру +10-20 ))) Так что жить пока будем, покращэння трывае...
Согласен. Этот мощный фактор уже отыгрывает себя на курсе, фактически, за счет него и держится нынешний курс гривны. Кстати, цифры пересечений границы показывают замедление миграции на Запад. Рост прогнозируется только в категории "на учебу", но подростки и студенты вряд ли отправят в родные степи серьезные суммы. Кабмин начал переговоры с МВФ о повышении дефицита бюджета в этом году до 3.5-4%, так как с приватизацией не складывается(как всегда), а по налогам и сборам за первые 4 месяца 2018-го просадка. Но все равно, думаю, курс в конце года удержат в "рамках приличия", а скорее всего дадут загнать на несколько дней в туземун, чтобы побрить неверующих хомячков по полной программе. Но в конце концов все равно вернут в "нужный" коридор.
antey1969 написав:Кабмин начал переговоры с МВФ о повышении дефицита бюджета в этом году до 3.5-4%, так как с приватизацией не складывается(как всегда), а по налогам и сборам за первые 4 месяца 2018-го просадка.
С бюджетом в этом году всё очень сложно. Нужно будет или сильно резать расходы (что маловероятно учитывая предвыборную гонку), или откуда то доставать деньги ( вероятные методы - напечатать, взять кредит на международном рынке под большой процент, или залезть в ЗВР).
antey1969 написав:Но все равно, думаю, курс в конце года удержат в "рамках приличия", а скорее всего дадут загнать на несколько дней в туземун, чтобы побрить неверующих хомячков по полной программе. Но в конце концов все равно вернут в "нужный" коридор.
"Нужный" коридор прописан в бюджете - 28-30.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
freeze написав:Какие-то ущербные эти новые монетные гривни, пенсионеры со слепу не могут различить от копеек и матюкаются, маршруточники волком смотрят
Радуйтесь, что новодел не калякнули от руки на клочках тетрадных листов в клеточку. Перебирают они еще)))
Да я уже ни чему в этой жизни не удивляюсь. Даже если вдруг кассир на кассе в АТБ напишет мне несмываемым специально зарегистрированным в НБУ фломастером мне на ладошке - вам выдана сдача 3 гривни, я приму это как должное.
freeze написав:Какие-то ущербные эти новые монетные гривни, пенсионеры со слепу не могут различить от копеек и матюкаются, маршруточники волком смотрят
Радуйтесь, что новодел не калякнули от руки на клочках тетрадных листов в клеточку. Перебирают они еще)))
Да я уже ни чему в этой жизни не удивляюсь. Даже если вдруг кассир на кассе в АТБ напишет мне несмываемым специально зарегистрированным в НБУ фломастером мне на ладошке - вам выдана сдача 3 гривни- вместо трех сдуваемых ветром монеток -, я приму это как должное.