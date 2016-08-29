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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5131513251335134

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:55

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Даже если вдруг кассир на кассе в АТБ напишет мне несмываемым специально зарегистрированным в НБУ фломастером мне на ладошке - вам выдана сдача 3 гривни, я приму это как должное.

Ваше предложение уже рассматривают в НБУ, благодарят за идею
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:33

Европейский парламент одобрил макрофинансовую помощь Украине

Европейский парламент одобрил макрофинансовую помощь Украине на сумму в 1 млрд евро
Первый транш может быть перечислен Украине уже в сентябре
Европарламент проголосовал "за" по вопросу о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро. Об этом сообщил корреспондент Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter.
Как сообщается, третий пакет помощи был утвержден в рамках пленарной сессии Европарламента. "За" проголосовали 527 депутатов, "против" - 124, еще 29 воздержались.
"Если все пройдет хорошо, первый транш может быть выплачен уже в сентябре", - сообщил Йозвяк.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:39

Re: Валютный рынок в контексте

таааак..... как только я забрал свой экспериментальный "детский" гривневый депозит и на его место положил доллары, то сразу налик подрос в цене :-(
Где ж обещанные 25,50 или 25,70 или хотя бы 25,90 ???
Vitalych-new
 
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