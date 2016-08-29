Додано: Сер 13 чер, 2018 15:33

Европейский парламент одобрил макрофинансовую помощь Украине на сумму в 1 млрд евро

Первый транш может быть перечислен Украине уже в сентябре

Европарламент проголосовал "за" по вопросу о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро. Об этом сообщил корреспондент Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter.

Как сообщается, третий пакет помощи был утвержден в рамках пленарной сессии Европарламента. "За" проголосовали 527 депутатов, "против" - 124, еще 29 воздержались.

"Если все пройдет хорошо, первый транш может быть выплачен уже в сентябре", - сообщил Йозвяк.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.