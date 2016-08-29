Додано: Сер 13 чер, 2018 16:18

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 0,38 коп., на торгах в среду понизился на 3,67 коп., оказавшись на уровне 26,1242 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 июня с уровней предыдущего закрытия 26,090/26,105 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар вырос в цене, поднявшись к 26,10/26,12 UAH/USD на преобладании на рынке спроса на СКВ.

Эти уровни цен оставались действующими до 11.37 Киева, когда системные игроки своими покупками подняли курс доллара до 26,11/26,13 UAH/USD.



Очередная курсовая стабильность затянулась на межбанке до 12.56, когда начало обеденного перерыва совпало с новыми шагами курса «американца» наверх - 26,13/26,15, а спустя 9 минут, на 13.05 доллар обосновался на отметке 26,14/26,16 UAH/USD, которую не покидал до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в среду.



Большинство сделок на межбанке 13 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1242 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,92% с 28,0672 UAH/USD до 26,1242 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 июня, сменив «медвежий» тренд на «бычий» вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, в течение 08-12 июня американец» понизился с уровня 26,1717 к отметке 26,0875 UAH/USD по средневзвешенному курсу, сформировав хорошие условия для возобновления покупок.



Во-вторых, к среде заметно выросла гривневая ликвидность, о чем дали понять остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, объем которых поднялся с уровня 53 374,1 млн. грн. к отметке 57 586,5 млн. грн.

Добавим, что состоявшееся размещение регулятором накануне своих депозитных сертификатов на сумму 14,2 млрд. грн. мало помогло, не снизив давление гривневого «навеса» на рынок доллара.



В-третьих, катализировал процесс прихода на рынок безналичного доллара «зеленых быков» на рынок провал состоявшегося накануне аукциона Минфина по размещению ОВГЗ, в результате которого удалось привлечь всего лишь 1,25 млрд. грн. и $234,3 млн., дав повод инвесторам искать прибыль на валютном межбанке .



В-четвертых, рост курса безналичного доллара был поддержан подорожанием наличного «американца», которое, кстати, началось еще после обеда во вторник.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 июня повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как всегда к среде, заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежали обязательной продаже. На этот приток находились покупатели, у которых была гривня.



Во-вторых, покупателей СКВ привлекала низкая стоимость доллара, сформированная тремя предыдущими сессиями отката.



Дата: 13 июня 2018 г. 17.27



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра – 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,13 UAH/USD)

€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере роста клиентского спроса, спровоцированного «бычьим» трендом межбанка, дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены повышать цены обеих позиций в паре доллар-гривня.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения саботирующих рынок клиентов и состояние межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,752/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «очень вялый» и «низколиквидный». Ликвидности мешала дополуденная дождливая погода в Днепре.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, но это не спасло обороты наличного рынка Днепра от некоторого регресса – заслужив по итогам дня «четверку с двумя минусами», ликвидность констатировала снижение показателей предыдущей сессии.



Дата: 13 июня 2018 г. на 17.38

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,08/26,12 UAH/USD (с утра 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, к полудню 26,07/26,10 UAH/USD)

€ 30,75/30,90-95 UAH/EUR (с утра 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,80/30,90 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня сложившийся баланс спроса и предложения на рынке столицы поддерживался аккуратным повышением действующих цен, сообразно настроению на межбанке.



На 12.41 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое заметным ростом действующих цен в паре доллар-гривня: 26,07/26,10 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.



После обеда, на киевском рынке цены стараниями выросших покупок клиентов, немного приподнялись. Это же позволило столичным валютчикам сохранить итоговый баланс спроса и предложения, который на сей раз улучшил общую ликвидность торгов, заслужив от столичных валютчиков «четверку».



Дата: 13 июня 2018 г.



17.52 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра - 26,03/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,12 UAH/USDD)

€ – 30,80/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,80/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,95 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,414 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях относительной сбалансированности покупок и продаж в приличных объемах при некотором преобладании спроса.



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное затухание клиентских оферов, формирующее более жесткое доминирование спроса.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении более жесткого преобладания клиентского спроса из-за падения клиентских оферов. Это вызвало закономерное повышение действующих цен на рынке города: 26,05/26,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.



После обеда «перекос» наличного рынка Запорожья в сторону спроса сохранился. Местным дилерам не удалось «заставить» клиентов «сдавать валюту». Это, собственно, и стало основной причиной упадка на участке ликвидности – заслужив от дилеров Запорожья «тройку», обороты повторили «посредственные» показатели предыдущей сессии.





Дата: 13 июня 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,08/26,16 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,15 UAH/USD)

€ – 30,70/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,70/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,70/31,00 UAH/EUR)

RUB 0,410/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,416 UAH/RUB)



US





