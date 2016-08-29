Всі мовчать, як риби, а по факту, ми підросли на готівці за день на 7-8коп.!
Що, завтра йдемо на /15-20?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:13
Re: Валютный рынок в контексте
Всі мовчать, як риби, а по факту, ми підросли на готівці за день на 7-8коп.!
Що, завтра йдемо на /15-20?
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:23
На Борщаговке курс продажи после обеда вырос на 5 коп с 2610 на 2615 причем все синхронно подняли
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:27
думаю рост остановиться или замедлится
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:32
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:32
Дата: 29 декабря 2017 г. 16.37
Рынок наличных Киева
Мелкий опт («неформал»)
$ 28,10/28,30 UAH/USD (с утра 27,95-28,00/26,10-15 UAH/USD, к полудню 28,02/28,10 UAH/USD)
€ 33,30/33,50 UAH/EUR (с утра 33,15/33,45 UAH/EUR, к полудню 33,25/33,45 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж при некотором преобладании спроса.
К 12.00 столичные валютчики, констатировали некоторое сужение спреда действующих цен (28,02/28,10 UAH/USD, евро – 33,25/33,45 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.
После обеда на столичном наличном рынке появились «несистемные» (нерегулярные) клиенты, которые своими покупками немного перекосили местный рынок в сторону спроса, одновременно вынудив здешних дилеров приподнять действующие цены.
По итогам пятницы относительная сбалансированность рынка при незначительном преобладании спроса. Ликвидность осталась на «хорошем» уровне, заслужив «четверку», как и на предыдущей сессии.
US
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:34
На межбанке, полагаю, действительно, рост курса $ перейдет в "ползучий" режим.
Наличный рынок определит текущая ликвидность.
US
Додано: Сер 13 чер, 2018 18:03
ДС учитывая что НБУ сегодня принимал решение о размере обязательной продажи валютной выручки , возможен ли вариант что экспортеры затягивали перечисление валюты в Украину , в надежде что НБУ ослабит обязательное требование о продаже 50% ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 13 чер, 2018 18:04
это был экскурс в историю?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 13 чер, 2018 18:38
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