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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51335134513551365137>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:23

На Борщаговке курс продажи после обеда вырос на 5 коп с 2610 на 2615 причем все синхронно подняли
шурец
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:27

  Позитивчик написав:Всі мовчать, як риби, а по факту, ми підросли на готівці за день на 7-8коп.!
Що, завтра йдемо на /15-20?

думаю рост остановиться или замедлится :roll:
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:32

Re: Валютный рынок в контексте

  Позитивчик написав:Всі мовчать, як риби, а по факту, ми підросли на готівці за день на 7-8коп.!

Это сколько в процентах? :)
Я понимаю, что в затяжном боковике писать не о чем, но масштаб события это не меняет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:32

  Позитивчик написав:Всі мовчать, як риби, а по факту, ми підросли на готівці за день на 7-8коп.!
Що, завтра йдемо на /15-20?




Дата: 29 декабря 2017 г. 16.37
Рынок наличных Киева

Мелкий опт («неформал»)

$ 28,10/28,30 UAH/USD (с утра 27,95-28,00/26,10-15 UAH/USD, к полудню 28,02/28,10 UAH/USD)
€ 33,30/33,50 UAH/EUR (с утра 33,15/33,45 UAH/EUR, к полудню 33,25/33,45 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж при некотором преобладании спроса.

К 12.00 столичные валютчики, констатировали некоторое сужение спреда действующих цен (28,02/28,10 UAH/USD, евро – 33,25/33,45 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.

После обеда на столичном наличном рынке появились «несистемные» (нерегулярные) клиенты, которые своими покупками немного перекосили местный рынок в сторону спроса, одновременно вынудив здешних дилеров приподнять действующие цены.

По итогам пятницы относительная сбалансированность рынка при незначительном преобладании спроса. Ликвидность осталась на «хорошем» уровне, заслужив «четверку», как и на предыдущей сессии.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:34

  kharkov_val написав:
  Позитивчик написав:Всі мовчать, як риби, а по факту, ми підросли на готівці за день на 7-8коп.!
Що, завтра йдемо на /15-20?

думаю рост остановиться или замедлится :roll:


На межбанке, полагаю, действительно, рост курса $ перейдет в "ползучий" режим.
Наличный рынок определит текущая ликвидность.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:03

  дядя Caша написав:
  kharkov_val написав:
  Позитивчик написав:Всі мовчать, як риби, а по факту, ми підросли на готівці за день на 7-8коп.!
Що, завтра йдемо на /15-20?

думаю рост остановиться или замедлится :roll:


На межбанке, полагаю, действительно, рост курса $ перейдет в "ползучий" режим.
Наличный рынок определит текущая ликвидность.

US


ДС учитывая что НБУ сегодня принимал решение о размере обязательной продажи валютной выручки , возможен ли вариант что экспортеры затягивали перечисление валюты в Украину , в надежде что НБУ ослабит обязательное требование о продаже 50% ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:04

  дядя Caша написав:
Дата: 29 декабря 2017 г. 16.37
Рынок наличных Киева

Мелкий опт («неформал»)

$ 28,10/28,30 UAH/USD (с утра 27,95-28,00/26,10-15 UAH/USD, к полудню 28,02/28,10 UAH/USD)
€ 33,30/33,50 UAH/EUR (с утра 33,15/33,45 UAH/EUR, к полудню 33,25/33,45 UAH/EUR)

US

это был экскурс в историю? :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:38

  Сибарит написав:
  Позитивчик написав:Всі мовчать, як риби, а по факту, ми підросли на готівці за день на 7-8коп.!

Это сколько в процентах? :)
Я понимаю, что в затяжном боковике писать не о чем, но масштаб события это не меняет.

Просто, щоб це не виявився "початок старту" :wink:
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:57

  Позитивчик написав:Всі мовчать, як риби, а по факту, ми підросли на готівці за день на 7-8коп.!
Що, завтра йдемо на /15-20?


Почему же все молчат? Некоторые уже прокомментировали даже.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:06

Завтра починається ЧС-18.
Якщо ЗСУ сьогодні вночі не підуть у широкомасщтабний наступ на Лугандонію,то значить Верховний Головнокомандувач не наважився дати наказ,щоб скористатись ситуацією і звільнити Донбас військовим шляхом.
Значить акцент зроблено на дипломатичні шляхи вирішення конфлікту,тобто на введення миротворців.А питання з миротворцями зависне на роки.
tea
 
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