Додано: Сер 13 чер, 2018 19:43

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший во вторник относительно доллара на 0,38 коп., на торгах в среду понизился на 3,67 коп., оказавшись на уровне 26,1242 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 13 июня с уровней предыдущего закрытия 26,090/26,105 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар вырос в цене, поднявшись к 26,10/26,12 UAH/USD на преобладании на рынке спроса на СКВ.

Эти уровни цен оставались действующими до 11.37 Киева, когда системные игроки своими покупками подняли курс доллара до 26,11/26,13 UAH/USD.



Очередная курсовая стабильность затянулась на МЕЖБАНКЕ до 12.56, когда начало обеденного перерыва совпало с новыми шагами курса «американца» наверх - 26,13/26,15, а спустя 9 минут, на 13.05 доллар обосновался на отметке 26,14/26,16 UAH/USD, которую не покидал до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в среду.



Большинство сделок на межбанке 13 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1242 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,92% с 28,0672 UAH/USD до 26,1242 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 июня, сменив «медвежий» тренд на «бычий» вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, в течение 08-12 июня американец» понизился с уровня 26,1717 к отметке 26,0875 UAH/USD по средневзвешенному курсу, сформировав хорошие условия для возобновления покупок.



Во-вторых, к среде заметно выросла гривневая ликвидность, о чем дали понять остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, объем которых поднялся с уровня 53 374,1 млн. грн. к отметке 57 586,5 млн. грн.

Добавим, что состоявшееся размещение регулятором накануне своих депозитных сертификатов на сумму 14,2 млрд. грн. мало помогло, не снизив давление гривневого «навеса» на рынок доллара.



В-третьих, катализировал процесс прихода на рынок безналичного доллара «зеленых быков» на рынок провал состоявшегося накануне аукциона Минфина по размещению ОВГЗ, в результате которого удалось привлечь всего лишь 1,25 млрд. грн. и $234,3 млн., дав повод инвесторам искать прибыль на валютном МЕЖБАНКЕ .



В-четвертых, рост курса безналичного доллара был поддержан подорожанием наличного «американца», которое, кстати, началось еще после обеда во вторник.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 13 июня повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как всегда к среде, заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежали обязательной продаже. На этот приток находились покупатели, у которых была гривня.



Во-вторых, покупателей СКВ привлекала низкая стоимость доллара, сформированная тремя предыдущими сессиями отката.











Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 13 июня констатировал рост в паре доллар-гривня.

Как мы и предполагали в предыдущем обзоре, послеобеденный рост курса наличного доллара 12 июня стал предвестником смены тренда на рынке «зеленого» безнала.

Нынче, получив подпитку от «зеленых быков» межбанка, наличный «американец» пролонгировал начавшийся накануне рост.



Большинство рынков вышеперечисленных городов констатировало завершение торгов среды в равновесии покупок и продаж «американца». Однако, как и прежде, итоговый баланс спроса и предложения отнюдь не гарантировал прогресс на участке ликвидности. В частности, рынки Одессы, Днепра, Крыжополя и Хмельницкого, несмотря на итоговое равновесие покупок и продаж, были вынуждены признать снижение оборотов.

В то же время Киев и Харьков рапортовали о росте ликвидности.



Рынок Запорожья, завершив сессию среды в «перекосе» с доминированием спроса, повторил «посредственные» показатели предыдущей сессии.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-5,0 коп., офера прибавили 1,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок Запорожья).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-5,0 коп., офера прибавили 4,0-7,0 коп.



Полагаю, кроме возвращения «зеленых быков» на валютный межбанк, у восходящего тренда на рынке наличного доллара было еще, как минимум, два источника.



Первый нам хорошо известен: дилеры опережающим ростом курса пытались сохранить клиентский «принос». Как известно, при первых признаках динамичного повышения курса держатели СКВ начинают «придержку» валюты, которая «завтра будет дороже», становясь невольными участниками ралли.

Во-вторых, наличный рынок, достаточно долго пребывавший в комфортных условиях относительной стабильности, «расслабился», и смену тренда встретил с легким волнением, зачастую перестраховываясь, стараясь не «попасть на курсе» и завышая действующие «рабочие» цены. Как известно, подобная перестраховка зачастую приводит к потерям в ликвидности.



Думаю, это не касается наличного рынка Днепра, дилеры которого по итогам среды констатировали снижение оборотов. Здесь нормальной работе помешала стихия – всю первую половину рабочего дня в городе лил дождь.



Как и прежде, думаем, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 13 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере роста клиентского спроса, спровоцированного «бычьим» трендом межбанка, дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены повышать цены обеих позиций в паре доллар-гривня.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения саботирующих рынок клиентов и состояние межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «очень вялый» и «низколиквидный». Ликвидности мешала дополуденная дождливая погода в Днепре.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, но это не спасло обороты наличного розничного рынка Днепра от некоторого регресса – заслужив по итогам дня «четверку с минусом», ликвидность констатировала снижение показателей предыдущей сессии.



В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 3,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 5,0 коп., позиция «предложение» прибавила 7,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,08/26,15 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, сопровождаясь ростом обеих позиций с акцентированием в менее значимых оферах. Оптовики при этом старались не повредить клиентский «принос», чтобы было что продавать клиентам.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пары доллар-гривня повысились с уровней открытия: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня и низкой ликвидностью состоявшихся сделок.



После обеда оптовики Днепра, реагируя на выросшую активность покупателей, немного приподняли обе позиции в паре доллар-гривня, выравнивая рынок в баланс спрос/предложение, который сохранился до самого финиша сессии.



Итоговое равновесие не принесло желаемые бонусы в ликвидности – по итогам среды оптовики поставили за обороты «четверку с двумя минусами», констатировав ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.



Изрядная доля вины за этот регресс в ликвидности, по мнению оптовиков Днепра, лежит на дополуденном дожде.



На протяжении 13 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 3,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



По сравнению с закрытием 12 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 5,0 коп., офера подскочили на 7,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 13 июня уровнями 30,80/31,00 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечные «привесы» бидов и оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., позиция «предложение» прибавила 7,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды 13 июня, приходилось заниматься растущей в цене парой доллар-гривня, пытаясь при этом не погубить клиентские покупки СКВ чрезмерным ростом оферов и при этом обеспечить сообразный «принос» валюты.

Это сопровождалось небезуспешными попытками контролировать сбалансированность в паре доллар-гривня.



На этом фоне наши валютчики не упустили из виду стартовавшее после киевского полудня ралли пары евро-доллар мирового рынка forex, поднявшее главную валютную пара около 15.15 Киева в диапазон $1,1775-1,1790, который пара евро-доллар не покидала до 20.20 Киева.

Полагаю, это стало основной причиной пятикопеечного «привеса» обеих позиций наличного евро в течение среды.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1743 к отметке $1,1773 констатировав внутридневное его повышение на скромные 30 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот «привес» пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 13 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1747, пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала границы валютного коридора $1,1742-1,1750, инициировав с указанного часа вначале робкую, а после полудня, более динамичную попытку ралли, сумев уже к 15.15 Киева «вознести» евро в диапазон $1,1775-1,1790, который пара евро-доллар не покидала до 20.20 Киева, перейдя в режим ожидания «приговора» FOMC Федрезерва США по итогам двухдневного заседания…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара растет к иене и снижается к евро в ожидании объявления итогов июньского заседания FOMC Федрезерва США.



По состоянию на 13.57 Киева курс евро к доллару рос до $1,1763 за евро с $1,1745 за евро.



Курс доллара к иене поднимался до ¥110,55 за доллар со ¥110,37 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 93,79 пункта.



Федрезерв объявит итоги двухдневного заседания по монетарной политике позднее в среду. Кроме того, после оглашения решения состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Аналитики считают, что по итогам июньского заседания ставка будет повышена до 1,75-2%. В 2018 году американский регулятор пока повышал ставку один раз, в марте - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых.



При ожидаемом повышении ставки инвесторы сосредоточены на формулировках заявления ФРС, экономических прогнозах и пресс-конференции для прояснения ситуации по поводу дальнейших темпов повышения процентной ставки.



К вечеру среды доллар показывает смешанные результаты против своих коллег из G-10, причем некоторые чувствительные к денежной политике валюты находятся под давлением в преддверии ожидаемого повышения ставок FOMC. Есть вероятность того, что прогноз ФРС по общему повышению ставок в этом году будет повышен с трех до четырех.



По состоянию на 17.10 Киева пара доллар-иена показывает рост на 0,3%. Пара ранее поглотила стопы выше уровня ¥110,50, поскольку инерционные счета открывали лонги. Рост курса остановили офера японских компаний, которые имеют многоуровневые заказы на покупку иены на отметках между ¥110,72 и ¥111,00, согласно азиатским дилерам, которых опросило агентство Bloomberg.



Пара евро-иена в преддверии предстоящего заседания ЕЦБ парит около ¥130,00; пара франк-иена коснулась трехнедельного максимума.

Пара евро-доллар прибавляет 0,2% на фоне низкой торговой активности, поскольку инвесторы ждут решения ЕЦБ в четверг. Крупные опционы на $1,1725 (Є1,0 млрд.) и $1,1750 (Є512 млн.), а также на $1,1800 истекают в четверг и пятницу.



Фунт против доллара снижался на 0,5% до $1,3308, недельного минимума, на фоне политических новостей вокруг Brexit.

К 17.10 Киева курс скорректировался до $1,3354. Пара фунт-доллар падает уже четвертый день, так как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ищет компромисс, чтобы объединить противоборствующие фракции в правящей Консервативной партии.



Подавляющее большинство аналитиков прогнозируют, что Федрезерв в среду повысит базовую процентную ставку до 1,75-2% годовых с нынешних 1,5-1,75%.



После окончания заседания представители американского ЦБ опубликуют новые ежеквартальные макроэкономические прогнозы и обновленный прогноз относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Далее председатель ФРС Джером Пауэлл проведет свою вторую пресс-конференцию. Многие экономисты ожидают, что Федрезерв повысит прогнозы роста потребительских цен и экономики в целом, а также может увеличить прогноз числа повышений ставки в 2018 году до четырех (включая мартовское и июньское) на фоне ускорения инфляции и активного подъема на рынке труда.



При ожидаемом повышении ставки инвесторы сосредоточены на формулировках заявления ФРС, экономических прогнозах и пресс-конференции для прояснения ситуации по поводу дальнейших темпов повышения процентной ставки.



Рынки ждут, что 13 ФРС повысит ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до диапазона 1,75-2,00% второй раз в этом году. Колебания курса доллара могут вызвать сопроводительные прогнозы ФРС, особенно точечные прогнозы членов FOMC в отношении частоты повышения ставок в 2018 году, а также в 2019, 2020 г.

Разброс прогнозов между 3 и 4 повышениями ставки в 2018 г. в марте сбалансированным, так что сейчас игроки будут выискивать любые признаки изменения соотношения сил. Есть вероятность, что глава ФРС Пауэлл ужесточит тон в отношении экономики США на фоне повышения инфляции.



Мы не станем ожидать известного результата заседания FOMC Федрезерва, отложив анализ комментариев членов Комитета и главы ФРС Дж. Пауэлла на более поздние сроки. Подобное мероприятие не терпит спешки и скоропалительных выводов.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 30,80/31,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные «привесы» бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 13 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 13 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с двумя минусами», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему с закрытия вторника на 5,0 коп. спросу и прибавившему 7,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 13 июня по спросу и по предложению не изменились.



Состоявшийся в среду отскок курса безналичного доллара, вернувший его средневзвешенное значение чуть ниже уровня 08 июня, по сути, созрел еще в понедельник, и лишь суета монетарных мероприятий Минфина и Нацбанка помешали «американцу» на межбанке вырасти в цене еще в понедельник.



Собственно, ничего экстраординарного не произошло: наличный рынок, точнее, «неформальная» его часть, еще во вторую половину вторничной сессии очень прозрачно намекнула на приход на валютный межбанк «зеленых быков».



Минфиновская попытка накануне повторить проект С. Мавроди потерпела фиаско, инвесторам не понравилась низкая доходность предлагаемых ОВГЗ и они предпочли направить излишки гривневой ликвидности на рынок «зеленого» безнала. Тем более, что упавшая в течение 08-12 июня цена последнего выглядела весьма привлекательно.



Возвращаясь к вышеупомянутом отсутствию сенсации в контексте смены тренда на рынке безналичного «американца», напомним, что с 08 июня монетарные власти страны усердно «утаптывали» курс доллара «в чернозем» - с 07-го по 12 июня «американец» по средневзвешенному курсу упал с уровня 26,1717 к отметке 26,0875 UAH/USD. Естественно, что этот дисконт не мог остаться незамеченным потенциальными покупателями СКВ.



Думаю, на этом «зеленые быки» валютного межбанка не успокоятся, хотя, скорее всего, темп подорожания «американца» на межбанке упадет из-за выросшего притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке.

Кроме того, одномоментно выросшая цена доллара заметно остудит покупательский энтузиазм импортеров.

Исходя из этого, рискнем предположить пролонгацию более сдержанного, чем в среду, подорожания «зеленого» безнала до конца текущей недели.



А наличный рынок, как известно, будет руководствоваться своими приоритетами, среди которых по-прежнему остается текущая ликвидность сделок и сбалансированность спроса и предложения.



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